Splitski gastroadvent donosi nam fina jela od plodova mora

Plodovi mora glavna su tema gastroadventa koji se održava od 2010. godine, a promovira mediteransku prehranu i umijeće splitskih ugostitelja u pripremanju tradicionalnih i modernih jela s tematskim namirnicama

<p>Dimljena skuša s viškim kaparima i zlatnom jabukom, filet gofa na tri načina te žrnovski makaruni sa špinatom u umaku kozica i škampi te kojekakvi mediteranski kanapei, posluženi su u mono porcijama na prvom paljenju svijeća na ovogodišnjem Gastroadventu u splitskom restoranu Makarun.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO:</p><p>Na prvoj od četiri nedjelje u došašću, splitska nutricionistkinja<strong> Olja Martinić</strong> oko adventskog vijenca okupila je novinare tiskanih medija kako bi upalili prvu svijeću koja simbolizira nadu, a pripremljena jela su slavila mediteranski način prehrane. Za ovaj Gastroadvent, posve originalan 'vijenac od morske pjene' osmislila je i izradila splitska kiparica <strong>Nives Čičin Šain</strong> od odbačenih stvari u moru, time upozoravajući da se morski svijet ozbiljno narušava velikim količinama plastike.</p><p>Vijenac od morske pjene Nives Čičin Šain predstavlja morski svijet nastao od u moru odbačenih predmeta od plastike, najviše ambalaže. Na kotač bicikla, koji se možda nekada vozio uz obalu, naša istaknuta kiparica nadovezala je polje plastično morske salate, ježince i meduze. Svijeće su napravljene od rabljenih čaša, a ugrađen im je mali senzor da se mogu upaliti daljinskim upravljačem. U vijencu termički obrađenih plastičnih boca, izradila je plastične vlasulje i muzgavca s unutarnjim svjetlom. </p><p>- Gastroadvent u Split jedinstvena je manifestacija koja predstavlja fuziju nutricionizma, gastronomije i turizma. Višegodišnji predan rad na prikupljanju znanja i vještina, dolazi do sviju i u sve dijelove svijeta kroz sliku, pero i glas predanih novinara, koji će i ove neobične godine donositi svjetlo u grad podno Marjana. Kako se ove godine obilježava jubilarna 10-ta godišnjica važnog priznanja prehrani Mediterana, veliku pažnju posvećujemo moru i njegovim plodovima. Naime, 16. studenog 2010. godine mediteranska je prehrana uvrštena na popis nematerijalne UNESCO-ve zaštićene baštine i slavimo je ovom manifestacijom, a šaljemo i poruku moramo da čuvati naše more i život u njemu koji mnoge hrani, pa i svojom ljepotom - istaknula je Olja.</p><p>Na dosadašnjim Gastroadventima spravljala su se slana i slatka jela s tematskim autohtonim namirnicama kao što su smokve, bademi, lovorov list, češnjak, kamilica, masline..., a bile je to prilika da se kušaju prigodno pripremljeni specijaliteti, bilo klasični ili originalni s odmakom, te novinari prenesu dojmove kao svojevrsne razglednice uzleta splitske gastronomske ponude posljednjih godina. Ove godine zbog mjera zaštita nije bilo kušanja u objektu, no bila je prigoda se uputiti da riba i u prerađenom obliku kao što je konzervirana skuša, može zadovoljiti dnevne potrebe za vitaminom D.</p><p>- Kroz ovu manifestaciju ponudit ćemo barem 20 varijanti i rješenja kako se proizvodi od ribe mogu pripremiti i naći na stolu u kući, što je vrlo bitno jer to je način dostatnog unosa vitamina D. Posebice je to bitno kad tražimo rješenja u ovakvoj situaciji kad treba posebno misliti na zdravlje i imunitet – dodala je Olja.</p><p>Makarun je u nedjelju isključivo otvorio vrata radi manifestacije i po važećim epidemiološkim mjerama. Radi se o restoranu duboko uvučenom Dioklecijanovu plaču, mjestu gdje se odlazi na tradicionalna dalmatinska jela koja nastaju u novom ruhu pod kuhačom chefa <strong>Ivana Planinića</strong>. Kao što i samo ime restorana govori, tamo se pripremaju ručno rađene tjestenine po starim recepturama poput one za makarune iz Žrnova na Korčuli.</p><p>Radi se o tjestenini tvrđeg zamjesa koja se na otoku tradicionalno jede uz juneće i goveđe toćeve, a u novije vrijeme služi se i u kombinacijama s povrćem i morskim plodovima. Taj se makarun kod nas radi vrlo slično kao i na jugu Italije, a, recimo, na području Kalabrije imaju inačicu naziva Maccheroni al ferretto, doslovno prevedeno 'makaruni s komadićem željeza'. Naime, nekad se ovaj makarun radio oko veće igle ili omotavajući tijesto oko istrgnute žice kišobrana, kako bi u sredini, ostala rupa za umak.</p><p>Na stolovima Makaruna našla su se i mali zalogaji Podravkinog chefa <strong>Michela Tokića</strong>. Bili su tu mediteranski kanapei, tortilje, burgeri i košarice s tunom. Poslužena je i salata od skuše te svježeg povrća.</p><p>- Pripremili smo jela kao primjer kako ugostitelji u ovim teškim vremenima za nas mogu raditi i ostvarivati ikakav prihod. Radi se o cateringu, jelima u monoporcijama, koje možemo donijeti ljudima na kućni prag. Trudimo se, a treba nam svima snaga i stoga molim da podržite ugostitelje u ovoj situaciji – kazao je <strong>Jurica Farac</strong>, vlasnik Makaruna.</p><p>Restoran je široj javnosti postao poznat proljetos tijekom prvog vala korona pandemije, kad su potrebitima dostavljali besplatnu hranu kući.</p><p>Na Gastroadventu 2020 predstavila je svoj EU projekt i Srednja škola 'Antun Matijašević Karamaneo' sa svojim projektom osmišljanja novih mediteranskih inovativnih proizvoda. Radi se o sirupima i džemovima od viškog rogača koji će uskoro biti predstavljeni Europi.</p><h2>Uživajte u tri slasna recepta restorana Makarun:</h2><h2>1. Zeleni makaruni sa škampima i kozicama</h2><p>Za 4 osobe</p><p><strong>Sastojci:</strong> 600 g domaćih makaruna, 200 g očišćenih repova kozica, 200 g očišćenih repova škampi, 2 dcl bijelog vina, 5 češnja češnjaka, 1 kapula, peršin, sol, papar i maslinovo ulje</p><p><strong>Recept: </strong>Na maslinovom ulju kratko popržite škampe i kozice te staviti sa strane. Na isto ulje dodaje nascjekanu kapulu i dva režnja češnjaka. Kratko ispirjajte zatim dodajte sjeckanu rajčicu, sol i papar. Pustite da kuha te nakon 10-ak minuta dodajte makarune da se skuhaju u umaku. Dodajte meso škampi i kozica, vino, sitno nasjeckani češnjak i peršin. Kuhajte još par minuta , pa poslužite.</p><h2>2. Salata od skuše i svježeg povrća</h2><p><strong>Sastojci:</strong> 400 g cherry rajčica, 1 limenka Slanutka (400 g), 150 g korijena celera, 150 g Zelenih maslina punjenih pastom od paprike, 150 g crnih maslina, 300 g feta sira, 3 fileta skuše iz limenke u biljnom ulju (3x115 g), sol papar, maslinovo ulje, 2 limete, 100 g rikole</p><p><strong>Recept: </strong>Cherry rajčice narežite na četvrtine, dodajte slanutak, narezani korijen celera, punjene zelene masline prerezane na pola, narezane crne masline, feta sir i filete skuše.Posolite, popaprite, nakapajte maslinovim uljem i sokom limete, nježno izmiješajte i složite u lađice. Na vrh stavite po dva lista rikole ili matovilca.</p><h2>3. Mini burgeri od tune</h2><p><strong>Sastojci: </strong>500 g majoneze, đumbira, 2 jaja, 100 g krušnih mrvica, 5 limenki tuna u maslinovom ulju (5x115 g), 100 g korijena celera, burger peciva, manji ukrasni ražnjići, 2 crvene paprike , 100 g matovilca, sol, crni papar</p><p><strong>Recept: </strong>U zdjeli pomiješajte majonezu i đumbir, pa manji dio odvojite u drugu posudu. U veći dio majoneze i đumbira dodajte razmućeno jaje, krušne mrvice, ocijeđenu tunu, tanko narezan korijen celera, sol i papar. Promiješajte da dobijete jednoličnu smjesu.Od pripremljene smjese oblikujte burgere, pa ih stavite na lim za pečenje prekriven papirom za pečenje. Pecite ih 10-15 minuta u pećnici zagrijanoj 170 °C. Burger peciva prerežite, pa obje polovice popecite malo na ugrijanom roštilju. Donju polovicu peciva premažite majonezom s đumbirom koju ste sačuvali, preko nje stavite odrezak burgera, zatim trakice crvene paprike i na vrh listove matovilca. Poklopite drugim dijelom peciva i poslužite.</p><p> </p><p> </p><p> </p>