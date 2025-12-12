Spoj tradicije i trenda: Evo kako izrađujemo najljepše adventske vjenčiće u Vinkovcima

Blagdani su nezamislivi bez adventskog vjenčića- simbola nade, mira, radosti i ljubavi koji svake nedjelje pali novu svijeću, donoseći toplinu u domove. Tradicija adventa stoljećima je prisutna u Hrvatskoj, ali ne i priča o 'šarenom vjenčiću' sa svijećama koje se pale uoči Božića.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:12 Najskuplji advent: Vjenčići stoje jednako koliko i bogate božićne jele prije dvije godine | Video: 24sata/Pixsell/privatna arhiva

Kad je o Slavoniji riječ, na sam Badnjak se tradicionalno u domove unosila slama, jelka se kitila bombonima i orasima, a nije bilo obitelji koja vrijeme Došašća nije provela uz mise zornice. Sredinom 80-tih godina prošlog stoljeća iz Njemačke, prvo u veće gradove i sjever, kasnije u Slavoniju, stiže adventski vjenčić.

Kako se on izrađuje danas i koji su najpopularniji trendovi ove godine otkrila je profesorica Blaženka Čondić iz Poljoprivredno-šumarske škole Vinkovci koja kroz praktičnu nastavu sa svojim učenicima ovih dana stvara prava cvjetna remek djela!

Mocha Mousse i Burgundi: blagdanski trendovi ove godine

- Trendovi u cvjećarstvu zadnjih godina su održivost, odvažne boje i aranžmani inspirirani prirodom. Ne koristi se samo cvijeće, nego i različite teksture, kao dio aranžmana, ukrasne trave, dekorativne grane, različiti plodovi. Kad je o trendovima za uređenje interijera tijekom blagdana riječ, za 2025. godinu naglašavaju se osobnost, prirodni materijali, toplina, odmičući se od prevelikog blještavila. Trendi boja dizajna za 2025. godinu je Mocha Mousse - topla, čokoladno smeđa nijansa, koja simbolizira udobnost, povezanost s prirodom i eleganciju, a boja Adventa u 2025. je bordo crvena s tonovima ljubičaste (burgundy) - kaže nam Blaženka prije nego li je sa svojim učenicima Gabrijelom, Mariom, Klarom, Lorom, Sarom, Antonijom i Josipom pokazala način na koji nastaju prekrasni ukrasi za vrata i stol.

Regionalni centar Vinkovci: Cvjećari uljepšavaju Slavoniju!

- Poljoprivredno šumarska škola Vinkovci imenovana je 2018. godine Regionalnim centrom kompetentnosti u sektoru poljoprivrede te je jedna od tri regionalna centra kompetentnosti iz područja poljoprivrede u Republici Hrvatskoj. Nositelj je projekta Centar za suvremene tehnologije i obrazovanje u poljoprivredi čijom izgradnjom i puštanjem u pogon odgovara na izazove suvremenog obrazovanja i ubrzanog pojavljivanja novih tehnologija i potražnje za novim kompetencijama te potrebe gospodarstva u regiji u sektoru poljoprivrede, a napose imajući u vidu stratešku važnost poljoprivrede za Vukovarsko - srijemsku županiju. Cvjećar je kreativno zanimanje, međutim mnogima se čini da se u cvjećarstvo može doći 'ulice', učiti na radnom mjestu i tako napredovati. Naravno, to se događa, ali pravi cvjećari su ljudi s ozbiljnim obrazovanjem, ne samo u poznavanju cvjetnih vrsta već i u primjeni cvjetnog dizajna - kaže profesorica pripremajući zanimljive elemente za buduće vjenčiće.

Svi su oni skupljeni u prirodi - slama je oblikovana u vjenčić, zazelenit će ga grane bora i ostalih zimzelenih biljaka, na to će se dodati sušene jabuke, koji češer, medenjaci...

Kako napraviti adventski vjenčić?

Za početak potrebno je svladati tehniku vezanja: različito zelenilo žicom pričvrstite na slamnatu podlogu, u smjeru kazaljke na satu. Možete koristiti jednu vrstu zelenila (bor, jelu) ili kombinacije zimzelenih grana. Za dekoraciju se koriste razni umjetni materijali (umjetne grane, kuglice, mašnice itd.), a od prirodnih materijala (češeri, kora, cimet, sušeno voće).

Mi smo demonstrirali vijenac spoj tradicijskog i modernog. Podloga od zelenila, dekorirana prirodnim detaljima (kora, češeri, suhe trave, sušeno voće, medenjaci te slama) oblikovana modernom tehnikom. Na kraju se dodaju svijeće u trendi boji, tako da je vijenac primjenjiv.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:07 Uz bazu, kuglice i žireve izradite klasični vijenac za stol, a lončić iskoristite za dugačke svijeće | Video: 24sata/pixsell

- Vjenčići mogu biti za stol, u tom se slučaju dodaju svijeće ili za vrata kad je dovoljno dodati samo malo mašni i vratima dati poseban šarm. Po onome što vidimo na radnim stolovima svaki je vjenčić drugačiji što je potvrda onoga s čime smo počeli ovu priču - biti cvjećar je kreativno zanimanje koje omogućuje svima da baš uz kombinacije cvijeća i detalja iz prirode stvorite jedinstvene detalje za svoj dom, tijekom blagdana, ali i svakodnevno kad samo mala vaza i cvijet u njoj mogu uvelike podignuti ljepotu vašeg interijera - zaključuje Blaženka.