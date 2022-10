Spomenik kulture 'Kuća u kući' u Bolu je rezultat nevjerojatne legende o borbi oko nekretnine

Kažu svaki otok ima svoju priču, pa tako i otok Brač sa svojom burnom prošlosti i osebujnim ličnostima zahvaljujući kojima je Bol na Braču danas zanimljiv ne samo zbog predivnih plaža, već i zbog svoje zanimljive povijesti.

Među mnogim crticama i pričama nalazi se i ona o 'Kući u kući', zdanju koje je nastalo zahvaljujući osebujnim karakterima ljudi tog vremena, koji su na domišljate načine rješavali međusobne sukobe.

Legenda o 'Kući u kući' u Bolu se odvija u 19. stoljeću kad je težak Marko, zbog svoje naravi zvan Marko Sila, kao i većina težaka teško preživljavao. Brojna obitelj Vuković sa šest sinova, od kojih su trojica bili svećenici, a trojica kapetani su bili prilično bogati.

Foto: Milan Sabic/PIXSELL

Kapetani su bili jako dobri trgovci te su iz godine u godinu povećavali svoj imetak, pa su s vremenom počeli i posuđivati novac ljudima. Oni koji im nisu mogli vratiti su im pripisivali svoju fizičke imetke - uglavnom zemlju.

Tako je i Marko svako malo posuđivao novac i umjesto da im ga vraća pripisivao dio zemlje dok mu nije ostao samo mali komad na kojem je stajala njegova kamena kuća. Sva zemlja oko kuće već je bila upisana na braću.

Foto: Milan Sabic/PIXSELL

Problem između težaka Marka i obitelji Vuković je nastao kad su se trojica braće, pomorskih kapetana, oženili Španjolkama i odlučili zajedno podići obiteljsku palaču (Paloc).

Na sredini svoje zemlje, gdje su htjeli sagraditi kuću ostao je mali komad zemlje koji nije bio u njihovom vlasništvu - mjesto na kojem se nalazila Markova kamena kućica.

Foto: Milan Sabic/PIXSELL

U početku su se pokušali dogovoriti s njime da otkupe njegovu kućicu i zemlju, ali on na to nije pristao. Braća su u pomoć pozvala tadašnjeg načelnika Vužića kako bi im pomogao nagovoriti Marka da proda kuću za jako puno novaca. Ali, to nije prošlo kako su se nadali. Marko se naljutio i zaprijetio načelniku. Shvativši da to vjerojatno nije bilo pametno, Marko je u strahu od odmazde pobjegao u Dubrovnik.

Braća su se našla u specifičnoj situaciji, pa je i njihovo rješenje bilo - domišljato. Markovu kućicu nisu dirali, ali su oko nje počeli podizati vanjske zidove buduće palače. S vremenom u planirali srušiti malenu kamenu kuću, a kad je to Marko saznao vratio se u Bol i ispod zidina buduće palače postavio dvije bačve baruta. U provedbi svojeg nauma su ga spriječili tadašnji žandari koji su ga otkrili te je opet pobjegao iz Bola

Foto: Milan Sabic/PIXSELL

Braća Vuković su nastavili s izgradnjom palače, napravili su tri kata i namjeravali postaviti podove i krov za što im je trebala drvena građa po koju su otplovili Mlečanima. Na povratku ih je ulovilo veliko nevrijeme i brod je potonuo, a nitko od posade se nije spasio - pa ni braća.

Njihovom smrću nestala je linija Vukovića, a nekoliko godina nakon njihove smrti težak Marko se vratio u Bol živjeti u svojoj 'Kući u kući'.

Danas je 'Kuća u kući' spomenik kulture otoka Brača.

