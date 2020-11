Spremate se za veliko čišćenje? Ove stvari nemojte nikad baciti

Ako se spremate organizirati stvari ili prostorije u vašem domu onda ove stvari ne biste trebali bacati jer će vam zasigurno zatrebati, ali i dobro doći

<p>Provoditi više vremena kod kuće znači da ćete se sigurno barem jednom dok ste kod kuće baciti na organizaciju nekih stvari u domu. Biti izvrstan u organiziranju znači znati prenamijeniti obične predmete iz kućanstva u izvanredne stvari. Od kutija za cipele do dječje odjeće, donosimo nekoliko glavnih predmeta za kućanstvo koje profesionalni organizatori ne bi nikada bacili u smeće. </p><p>POGLEDAJTE VIDEO:</p><h2>1. Kutije za cipele</h2><p>Sjećate se dana kada ste kupili svoje omiljene cipele? Međutim, sjećate li se gdje vam je kutija za cipele? Jeste li je zadržali? Ono što je bitno je to da ne morate kupovati nikakve nove proizvode za organiziranje jer većina ljudi ima dovoljno kontejnera po svojim domovima koji se mogu prenamijeniti za držanje drugih stvari. Jedna stvar koju ne smijete bacati su kutije od cipela. Samo pripazite da označite vanjsku stranu kutije kako biste znali što je unutra.</p><h2>2. Plastične posude s poklopcima koji nedostaju</h2><p>Kao što ste pronašli samo jednu čarapu u perilici za pranje rublja tako ćete sigurno pronaći i posudu bez poklopca. Umjesto bacanja spremnika, prenamijenite ga. Pravokutni ili četvrtasti spremnici bolje će vam koristiti nego okrugli. Takve posudice možete iskoristit kao spremnike za organizaciju.</p><h2>3. Važni dokumenti</h2><p>Dok pokušavate organizirati stvari u svom domu ili uredu, mogli biste naići na neke važne dokumente. Trebate li ih zadržati ili ih trebate baciti? Općenito govoreći, nikad se ne savjetuje bacanje pravnih, stambenih ili poreznih dokumenata.</p><h2>4. Šalice</h2><p>Imate li hrpu starih šalica za kavu koje skupljaju prašinu u ormariću? Obrišite ih i upotrijebite ih kao moderne ukrase. Zanimljive šalice koje vam ni čemu ne služe možete koristiti kao držač olovki na stolu.</p><h2>5. Naljepnice</h2><p>Ako se ozbiljno želite baviti organizacijom, morate imati naljepnice. Označavanje je vrlo važno. Označavanje vanjske strane spremnika ili rubova polica uvelike će vam pomoći i olakšati vam posao. Podsjeća vas koje su stvari na kojem mjestu, tako da ih možete lakše pronaći.</p><h2>6. Spomenari, albumi, fotografije</h2><p>Ne znate hoćete li zadržati stari album ili stara pisma i slično? Bilo što jedinstveno, poput rukom napisanih bilješki, starih fotografija ili originalne umjetnosti, također treba pažljivo razmotriti prije bacanja. </p><h2>7. Dječja odjeća</h2><p>Spremite dječju odjeću i dječju opremu. To je pogotovo dobra ideja ako planirate imati više djece u budućnosti.</p><h2>8. Kutije za račune</h2><p>Račune držite zajedno u jednoj kutiji, ili ih organizirajte u dvije - plaćeni i neplaćeni.</p><h2>9. Predmeti koji zapravo nisu vaši</h2><p>Ako pokušavate počistiti za drugim ljudima, možda biste htjeli razgovarati s njima umjesto da sami odlučite nešto baciti. Nikada nemojte baciti nešto što vam ne pripada bez pristanka vašeg partnera, supružnika ili djeteta, piše <a href="https://www.rd.com/list/things-professional-organizers-would-never-throw-out/" target="_blank">Reader's Digest.</a></p>