Spriječena tragedija: Uzela kapi za kurje oči umjesto onih za oči

Zahvaljujući brzoj intervenciji spriječena je velika tragedija, piše Večernji list na današnji dan 1966. na naslovnici i u velikom tekstu na 7. stranici. Naime, nakon pregleda u bolnici "Dr. Mladen Stojanović", 10-godišnjoj Mileni izdan je recept za kapljice koje će joj proširiti zjenice jer uskoro treba dobiti naočale. Majka je odmah otišla u obližnju apoteku, no umjesto kapljica za oči ponijela je kapljice za kurje oči! One su njezinu kćer mogle oslijepiti!

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+