Spriječena tragedija: Uzela kapi za kurje oči umjesto onih za oči


Večernjak 1966. godine opisuje paničnu potragu za majkom koja je u apoteci u zagrebačkoj Ilici preuzela pogrešan lijek za kćer, kapi koje su je mogle oslijepiti

Zahvaljujući brzoj intervenciji spriječena je velika tragedija, piše Večernji list na današnji dan 1966. na naslovnici i u velikom tekstu na 7. stranici. Naime, nakon pregleda u bolnici "Dr. Mladen Stojanović", 10-godišnjoj Mileni izdan je recept za kapljice koje će joj proširiti zjenice jer uskoro treba dobiti naočale. Majka je odmah otišla u obližnju apoteku, no umjesto kapljica za oči ponijela je kapljice za kurje oči! One su njezinu kćer mogle oslijepiti!

Žene po prvi put tražile svoja prava: 'Želimo veću plaću, manje radnih sati i pravo glasa'


Posebno se ističe 8. ožujak 1908. godine kada je više od 15.000 izašlo na ulice New Yorka. Zahtijevale su kraće radno vrijeme, bolje plaće i pravo glasa. Godinu kasnije obilježen je Dan žena
Patentirana je šivaća mašina koja je mogla zašiti rupice


Prema riječima Charlesa Millera taj se šivaći stroj značajno razlikovao od postojećih po tome što je omogućavao šivanje s dvije niti paralelno. To je omogućilo brže i kvalitetnije šivanje šavova
Atomsko sklonište Jugoton je odbio 6 puta, a nakon prvog albuma postali su apsolutni hit


Drugačiji koncept i kataklizmički tekstovi dominirali su, a kritičari rock glazbe napali su Atomce. Međutim, u tri tjedna prodano je 16 000 primjeraka debi albuma. Publika je bila oduševljena

