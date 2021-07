Tijekom visokih ljetnih temperatura posebno je važno voditi računa da namirnice koje smo donijeli iz trgovine što prije stavimo u hladnjak, kako ne bi došlo do razmnožavanja bakterija i truljenja voća i povrća. Voće i povrće trebalo bi biti u hladnjaku najdulje u roku od dva sata, a meso u sat vremena. No nije svejedno ni to kako slažete namirnice u hladnjaku, jer ni temperatura u njemu nije ista u svim dijelovima. Također, vodite računa o tome da je ambalaža namirnica čista i cijela, odnosno po potrebi ih dodatno zamotajte, kako prljavština ili sukrvica ne bi curile po hladnjaku.