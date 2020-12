Gumene rukavice pri pranju suđa i čišćenju, hidratantna krema ili vazelin te rjeđe lakiranje najbolje štite prirodnu ljepotu, zdravlje i čvrstoću noktiju. Potpuno je moguće postići zdrav, brz rast noktiju - potrebno je samo malo održavanja i puno njege. I slično kao kad puštate kosu, najbolji plan napada je dvojak: potaknite zdrav rast noktiju iznutra i zaštitite nokte koje imate od lomljenja ili oštećenja, savjetuje mbg.

POGLEDAJTE VIDEO:

1. Održavajte nokte hidratiziranima

Baš kao i vaša koža i kosa, hidratacija uvelike utječe i na vaše nokte. Hidratacija će ih spriječiti da postanu lomljivi, što je brz način da osigurate da će odmah puknuti. Jednostavno je poput prisjetiti se utrljavanja kreme za ruke nakon pranja ruku. Njega kožice također dolazi u obzir: dehidrirane, pohabane kožice mogu dovesti do oštećenja noktiju i infekcije ako se ne liječe.

2. Uzmi dodatke biotina ili kolagena

Puno zdravlja i rasta noktiju svodi se na prehranu, objašnjavaju stručnjaci. Zapravo, vaši nokti mogu djelovati kao neka vrsta semafora za vaše cjelokupno zdravlje, s lomljenjem ili usporenim rastom koji signalizira nedostatak minerala i vitamina.

- Obratite pažnju na svoju prehranu -objašnjava Amy Lin, osnivačica brenda za njegu noktiju Sunday.

Vaši nokti su izrađeni od proteina i prirodno trebaju puno vitamina. Konkretno, nokti se sastoje od proteina keratina (poput vaše kose), pa je važno osigurati da se napunite aminokiselinama za izgradnju keratina. Dva najpopularnija načina za to (i mogli bismo dodati da su naširoko proučavani) su dodaci biotinu i kolagenu, jer su oni najefikasniji u podršci zdravlju noktiju.

Biotin je pokazao da podržava debljinu i čvrstoću noktiju u nekoliko studija na ljudima. Posebno je istraživanje pokazalo da su oni koji su uzimali dodatke biotinu imali 25 posto deblje nokte od placebo grupe. Što se tiče kolagena, drugo studija je pokazala da kada su pacijenti svakodnevno uzimali kolagen tijekom 24 tjedna, zdravlje noktiju bilo je bolje održavano, uključujući brže stope rasta, smanjeno lomljenje i poboljšan izgled.

3. Preskočite lažne nokte

Razumijemo: Gelovi, umaci i akril daju vam izgled i duljinu koju želite već jednim odlaskom kozmetičaru. Zašto čekati tjedne na duge nokte kad ih možete dobiti za sat vremena? Iako je ovo možda privlačno brzo rješenje, to nije održivo za zdrave nokte jer dugoročno ograničavate šanse za prirodni rast.

- Umjetni nokti s akrilom nisu samo puni sastojaka koji mogu naštetiti noktima, već postupak i trošenje mogu vrlo štetno utjecati na vaše nokte, a ako se nepravilno rade čak mogu dovesti do infekcije - kaže dermatologinja Eunice Montes-Hamaguchi.

A ako imate gelove, umake ili akrile, nemojte ih guliti ili skidati, jer to noktima može samo više naštetiti - zapravo možete otkinuti komade ploče nokta.

4. Utrljajte ulje čajevca

Poznato je po sjajnim antifungalnim svojstvima, a pomaže i u održavanju zdravih noktiju. Ovo eterično ulje možete koristiti ako imate problema s gljivicama tako da njime namočite gazu i omotate je oko nokta.

5. Vodite računa o svojim izborima lakova

Vodite računa da lakovi (koji uključuju temeljne premaze, boje i završne slojeve) sadrže hranjive sastojke, umjesto aditiva za sušenje poput formaldehida, kamfora i toluena. Budući da lakovi sjede na vašem noktu tjedan dana, bitno je da pritom aktivno ne oslabljuju proteine.

6. Odabir acetona

Ako želite održati nokte jakim, ne želite koristiti stopostotne odstranjivače acetona, kaže Lim. Umjesto toga, pokušajte pronaći opcije koje sadrže hidratantne sastojke za prirodni nokat, poput sredstva za uklanjanje na bazi soje - one mogu učinkovito otopiti lak dok istovremeno jačaju nokat, a obično se s drugim vitaminima i hidratantnim sastojcima.

7. Nosite rukavice kad se bavite fizičkim radom

Zaboravljamo kroz koliko habanja i ruku trpe naše ruke: tipkajući po tipkovnicama, radeći stvari po kući, vrtlareći, kod ribanja suđa. Učinite to dovoljno teško i može čak rezultirati traumom nokta, što vrlo često rezultira ljuštenjem i lomljenjem. Ali to može biti i jednostavno: 'Stvari poput otvaranja limenke sode mogu potencijalno uzrokovati i to', kaže Lin.

Razmislite o drugim načinima na koje su vaši nokti svakodnevno izloženi kemikalijama, primjerice koji deterdžent za pranje suđa koristite i birajte onaj nježniji prema vašim noktima.

8. Krema za oštećene nokte

Sastojci:

Priprema:

Pomiješajte sastojke i držite ih u hladnjaku u nepropusnoj posudi. Utrljajte u nokte svakodnevno preko noći ili barem na sat vremena.

9. Dobra prehrana

Razrijeđeni jabučni ocat možete piti kako kako biste ojačali nokte, a premaz od limunovog soka će ih kako ojačati izvana. Uz to, u prehranu uključiti krto meso kao što je piletina i riba, a od povrća treba jesti puno zelenog lisnatog povrća, kao što su špinat, brokula i kelj. Također, bilo bi dobro čim više jesti bobičasto voće poput borovnica, jagoda ili grožđa.

Hranjive tvari dobre za nokte možete unijeti i rajčicom, batatom, mrkvom i paprikom, a raznovrsne sjemenke i orašasti plodovi očuvat će vaše nokte i učiniti ih čvrstim i zdravima.

10. Nanesite ulje origana

Ono se može koristiti za održavanje noktiju kao alternativa ulju čajevca. Ovo ulje sadrži timol za koji je dokazano da ima antibakterijska svojstva. Ako imate problema s gljivicama na noktima ili bakterijama, nježno trljajte nokte gazom umočenom u origanovo ulje.