Za klasi\u010dan, neutralan sjaj brinu se zlatne i srebrne \u0161ljokice, dok boju poja\u010davaju one crvenog, zelenog i plavog tona, a mo\u017eete raditi i kombinacije - crvene \u0161ljokice na zeleni lak.

Tako lako: 3 načina za kreativno nanošenje glitter laka za nokte

Sjaj je ovih dana u trendu, a ako poželite dozu zvjezdanog praha i na noktima, tu su razni lakovi sa sitnim, blistavim česticama metalik tona, u raznim bojama od pastela do jarkih

<p>Lakovi sa šljokicama teže se skidaju, pa to ima svojih prednosti ako ne želite često mijenjati lak.</p><p>Više je jednostavnih načina apliciranja, od varijante na vrhu, do kombinacije s drugim lakovima.</p><p>Za klasičan, neutralan sjaj brinu se zlatne i srebrne šljokice, dok boju pojačavaju one crvenog, zelenog i plavog tona, a možete raditi i kombinacije - crvene šljokice na zeleni lak.</p>