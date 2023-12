Spuštena prva vremenska lopta na Times Squareu: Imala samo 100 lampica, danas puno više

Već više od stotinu godina velik broj ljudi dočekuje Novu godinu na newyorškom Times Squareu. Godine 1904., kad je organiziran prvi doček, taj je trg upravo dobio ime – Times Square (prije se zvao Longacre Square), i to po novoj zgradi njujorških novina The New York Times, koje su se uselile u zgradu na njemu.

Foto: Dreamstime

Tradicija spuštanja vremenske lopte na Times Squareu za odbrojavanje sekundi do ponoći započela je 31. prosinca 1907. godine. Prva lopta imala je 100 žaruljica, bila je promjera 1,5 metara i težine 320 kilograma. Lopta koja se danas koristi sadrži preko 32.000 LED lampi, a promjera je 3,7 metara.

Izumljena naprava za mjerenje alkohola u dahu

Kako je bilo teško optužiti čovjeka za vožnju u alkoholiziranom stanju na temelju izjave policajca, Rolla Neil Harga sa Sveučilišta Indiana je 31. prosinca 1938. predstavio prvi uspješan uređaj za testiranje sadržaja alkohola u ljudskoj krvi. Ovaj 'Drunkometar' je prikupio uzorak daha vozača izravno u balon unutar stroja. Što je bilo više alkohola u dahu, to je bila veća promjena boje kristala.

Foto: Javno vlasništvo

Thomas Alva Edison demonstrirao prvu žarulju

Iako je žarulja sa žarnom niti izumljena čak 40 godina prije toga, na današnji dan 1879. godine američki izumitelj Thomas Alva Edison po prvi puta je javno predstavio usavršeni patent žarulje sa žarnom niti, nakon što je prije toga razvio ugljenu nit koja je mogla gorjeti satima i električni generator, dovoljno snažan da pokrene cijeli rasvjetni sustav. Toga je dana njegova žarulja osvijetlila jednu ulicu u Menlo Parku u New Yorku.

Foto: Javno vlasništvo

