Spustili su se do najdublje točke svijeta i spriječili eko-katastrofu

Švicarski oceanograf Jacques Piccard i poručnik američke mornarice Don Walsh su se 23. siječnja 1960. godine prvi spustili do najdublje točke na svijetu, Marijanske brazde u Tihom oceanu. Zaronili su uz pomoć podmornice za istraživanje većih morskih dubina po imenu Trst, a na dno su stigli za pet sati. Istraživači su se na dnu zadržali samo 20 minuta, a za izdizanje im je trebalo oko 3 sata. Čak i u tom kratkom periodu došli su do impresivnog otkrića. Ugledali su dvije ribe plosnatice. Osim što je otkrio postojanje života na takvim dubinama, Jacques Picard uspio je eksperimentalno opovrgnuti da na dubinama većim od 6000 metara nema kretanja vodene mase prema gore. To je bilo veliko otkriće jer su neke zemlje razmišljale o zakopavanju radioaktivnog otpada u Marijanskoj brazdi. Američki istraživač Victor Vescovo treći je, a ujedno i zadnji, koji se spustio do Marijanske brazde u Tihom oceanu. Bilo je to 2019. godine, a kao podrška posadi tamo se našao i Don Walsh.