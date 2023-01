Sramežljivi ljudi će pokušati s vama flertati na ovih 7 načina

Sramežljivi tipovi ljudi se ponekad mogu činiti kao emocionalni ekvivalent 'pokeraškog lica'. Jednostavno ne otkrivaju ništa. No možda je trik u tome da obratite pozornost na detalje kako biste znali koketiraju li s vama.

U nastavku doznajte koketira li sramežljiv muškarac ili djevojka koja vam se sviđa s vama:

1. Koriste suptilne geste

Takve osobe neće stajati ispred vašeg prozora s nekom romantičnom pjesmom i pjevati je na sav glas. Suptilnost je kod njih ključna. Možda vam se tu i tamo lagano nasmiješe s drugog kraja sobe. Ili pokušaju uspostaviti kontakt očima, ali gledaju u stranu.

Foto: Dreamstime

2. Može im biti izuzetno neugodno (u početku)

To uključuje nekontrolirano hihotanje i smijeh koji nisu prikladni za razgovor te mucanje. U tom slučaju se samo pomirite sa situacijom. Dobiveno rumenilo u licu te osobe je vjerojatno preslatko. Samo nastavite dalje i nemojte na to obraćati pažnju jer će im biti samo još gore.

3. Mogu zamuckivati ili postati nervozni

Ako upitate tu osobu "Hej, kako si?", a na taj bezazleni pozdrav dobijete tupi pogled i povremeno mucanje - čestitamo -uspjeli ste sramežljivu osobu učiniti nervoznom.

No, to nije nužno loše jer to može biti znak da joj se sviđate. Također postoji mogućnost da joj pričanje samo po sebi stvara nelagodu. Sramežljivi ljudi su komplicirani.

4. Lakše im je koketirati s vama preko društvenih mreža

Pokušajte saznati može li se dečko ili cura koja vam se sviđa više opustiti preko interneta. Tamo svakako mogu kliknuti "sviđa mi se" i ostavljati hrabre komentare bez lupanja srca - što može ublažiti pritisak.

Foto: Dreamstime

Međutim, nemojte se čuditi ako će im i preko društvenih mreža trebati vremena da napišu dobar odgovor. Nemojte odmah zaključiti da nisu zainteresirani ako brzo ne odgovare.

5. Ne vole pričati o sebi

Sramežljivim ljudima je jako neugodno kada je sva pozornost usmjerena prema njima. Zato će vas oni ispitivati što radite, što mislite o nečemu i tako dalje. To je jedini način da nastavite pričati i ostanete u razgovoru, a opet da ne moraju pričati o sebi.

6. "Slučajno" vas dodiruju

Ako sramežljivi dečko često nalazi načine da vas dodiruje - po ramenu, ruci ili kosi - to su mogući signali flerta. Čisto da budete sigurni, pogledajte kakav je s drugim ljudima. Neki ljudi samo prirodno dodiruju druge.

Foto: Dreamstime

7. Otvore se kad popiju

Pogledajte kako se ponaša kada popije pokoje piće. Vjerojatno ćete dobiti dojam da je malo opušteniji. Ako ste u situaciji u kojoj je alkohol uključen, pogledajte kako će tada vaša simpatija reagirati na vaš flert. No, nemojte ga natjerati da se totalno napije.

Dok pokušavate uspostaviti vezu s nedostižnom sramežljivom osobom, sjetite se da ona možda samo čeka priliku da vam kaže kako se osjeća, piše Your Tango.

