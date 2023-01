Može se! 8 stvarnih priča ljudi koji su pronašli ljubav online nakon četrdesete, ali i kasnije...

Upoznavanje partnera online, u bilo kojoj dobi, može se činiti kao izazov, ali za one starije od 40 može se činiti malo više zastrašujućim, budući da to možda nije bila norma kada su prvi put zakoračili u svijet spojeva.

Međutim, to ne znači da je online upoznavanje isključivo za mlade.

Mnogi u 40-ima, 50-ima i stariji rado pronalaze ljubav putem aplikacija i internetskih stranica za upoznavanje.

- Upoznavanje online uspješno je za mnoge, a može biti i za vas - ističe terapeut za parove Kyle Zrenchik.

Seksualna terapeutkinja Heather Shannon, također preporučuje aplikacije za spojeve kao učinkovit način upoznavanja pojedinaca u 40-im, a i starijim godinama.

- Bezbrojni pojedinci koje poznajem osobno i poslovno, susreli su se s partnerima na internetu nakon 40. godine pa ako tražite vezu ili se samo želite opušteno zabaviti, isprobajte - predlaže ona.

Nemojte čekati da okolnosti budu savršene. Imate jedan život, pa se zabavite s njim, savjetuje Shannon.

Donosimo neke uspješne priče o online spojevima i onima koji su stariji od 40 godina, a koji su pronašli ljubav u aplikacijama za spojeve:

1. 'Prvog dana razgovarali smo 12 sati, zajedno smo već godinu dana'

- Javio mi se na moj profil na stranici za upoznavanje prije otprilike dva mjeseca. Nisam imala sliku na profilu, pa ga je privuklo samo to što sam napisala. Ili je možda bio jedan od onih koji koketiraju sa svakim i svačim, igrajući se, da bi netko odgovorio. Ali postojala je njegova poruka, stajala je tamo mjesecima bez mog znanja jer se nisam prijavljivala. Nisam ni gledala. Ali javila se žudnja za lutanjem, i iz znatiželje da vidim što tamo lebdi, ulogirala sam se. I nije bila jedna, nego dvije poruke upućene meni, ženi bez fotografija. Stranica na kojoj smo bili ne dopušta vam da gledate fotografije osim ako ste također unijeli fotografiju, pa sam pretražila svoje arhive fotografija, našla nekoliko i objavila ih, doslovno na 20-30 minuta. Odjednom dobivam poruku. To je on i počinjemo razgovarati. Razgovarali smo online preko stranice oko sat vremena. Zatim smo prešli na telefon. Mora da smo razgovarali bez prekida gotovo 12 sati prvog dana kad smo se 'upoznali'. Predložio je da se nađemo sljedeći dan. Koliko god sam uživala u našem produženom razgovoru, oklijevala sam zbog razlika u tome gdje smo oboje bili u svojim životima. Napokon sam pristala naći se s njim u lokalnom trgovačkom centru, a to je bilo javno mjesto, u slučaju da se pokaže da je kreten. Kasno sam izašla iz kuće, napokon sam stigla i ponudila mu da ga častim prvom od mnogih kava koje smo tog dana popili. Mora da smo hodali kilometrima, pokrivajući svaki korak trgovačkog centra i nikad nam nije ponestajalo stvari za reći. Od tog trenutka smo gotovo nerazdvojni. Do sada je prošla godina dana i moram reći da je to jedna od najboljih stvari koju sam učinila... Postao je moj najbolji prijatelj i moja ljubav, a život koji smo zajedno gradili mnogo je uzbudljiviji i bolji od solo nomadskog života za koji sam mislila da želim... - priča je Adrienne (55) i Stevea (55).

2. Htio je izbrisati aplikaciju, ali onda ju je sreo

- Naša početna poruka bila je o našoj zajedničkoj ljubavi i disciplini prema sportu i vježbanju. Zatim smo razgovarali o vjeri, strasti prema različitim kuhinjama, i od toga je krenulo... Naš prvi spoj bio je zakazan za petak, 12. veljače, u lokalnom restoranu, ali on je bio toliko nestrpljiv da me upozna da smo se sreli nakon posla u blizini salona za nokte u kojem sam se spremala za spoj. Imali smo sushi na malom mjestu u blizini i bilo nam je tako dobro da se ponudio da me odveze kući samo da produžimo spoj. Dok smo sjedili u autu ispred mog stana i razgovarali, netko je udario njegov auto. Odmah sam vidjela kako se nosi sa stresnim situacijama, a to je vrlo važna kvaliteta. Rijetkost je svjedočiti tome tako rano, ali bilo je vrlo divno što je uspio zadržati prisebnost i riješiti situaciju s milošću. Sviđa mi se koliko je strastven, komunikativan, odan, pun ljubavi i predan. Sve te osobine prožimaju svaki aspekt njegova života, uključujući posao, očinstvo i naš odnos. Trenutačno ne živimo u potpunosti zajedno, ali plan je provesti ostatak života zajedno. Svatko od nas ima djecu pa to dodatno otežava situaciju, ali srećom svi se slažu i poštuju jedni druge. Smiješno je to da je prije nego što sam mu poslala poruku razmišljao o brisanju aplikacije zbog frustracije. Oboje nam je drago što nije - Ruth i Frank, 43 i 45 godina

3. Bila je to ljubav na prvi pogled, sad su zaručeni

- Upoznala sam svog Gabriela na jednoj od popularnih aplikacija za spojeve. Listala sam i vidjela njegov profil, svidio mi se i poslala sam mu poruku. Trebala su mu dva dana da odgovori, a ja sam zapravo zaboravila na njega dok nije odgovorio. Srećom smo u istom gradu, što nam je olakšalo planiranje spoja. Otišli smo na kavu pa u kino. Bila je to ljubav na prvi pogled kad sam ga vidjela, a osjećaj je bio obostran. Ostalo je povijest jer smo trenutno zaručeni i planiramo naše vjenčanje! - Rinal i Gabriel, 42 i 45 godina

4. 'Hvala, Tinder!'

- Bila sam neko vrijeme u aplikacijama za spojeve, ali moj je partner bio nov u tome. Zapravo, bila sam mu tek drugi spoj uživo. Početna poruka koja je došla od njega bila je prilično benigna... Među ključnim stvarima o kojima smo u početku razgovarali, mačke su bile visoko na popisu, zajedno s putovanjem i pokušajem dogovora za sastanak koji je odgovarao našim rasporedima. Za prvi spoj našli smo se u kafiću u 10:30. Sastanak je još uvijek u mom telefonskom kalendaru. Kad smo se prvi put sreli, sijevnule su iskre. Međutim, išli smo sporo, osjećajući da bi ovo moglo stvarno procvjetati u nešto važno i jer svatko od nas ima svoje ranjivosti kada je u pitanju intimnost. Trenutno imam 50 godina, a on 42, što je u skladu s mojom sklonošću prema mlađim muškarcima. Ono što najviše volim kod Adama je koliko je razigran, talentiran i duhovit. Zajedno s ogromnim srcem, i prekrasan je... Jedanaest mjeseci kasnije, a mi smo još uvijek jaki. Hvala ti, Tinder! - Treena i Adam, 50 i 42 godine

5. 'Upoznali smo se tjedan dana nakon prijave, sada smo u braku 6 godina'

- Prijateljica mi je predložila da se prijavim. Bila sam skeptična, ali sam zaključila da nemam što izgubiti. Bila sam u braku prije u svojim 20-ima, ali od tada sam se usredotočila na odgoj svoje troje djece i nisam bila ni s kim od razvoda. Tim i ja smo odmah 'kliknuli'. Mislim da sam stranicu koristila samo tjedan dana prije nego što smo se povezali. Odlučili smo otići na prvi spoj u teniski klub u gradu jer sam se brinula da neću znati što reći ako ne obavimo neku aktivnost. Ipak se nisam trebala brinuti. Nismo mogli šutjeti i nikada nismo završili cijelu partiju tenisa. Zaručili smo se nakon 8 mjeseci, a sada smo u braku već 6 prekrasnih godina. Osjećam se kao sretnica jer sam stvarno pronašla svoju srodnu dušu - Barbara i Tim, 53 i 57 godina

6. Godinama je bila sama, a sada čeka vjenčanje

- Drago mi je što mogu reći da sam nakon godina i godina samoće pronašla sretnu ljubav zauvijek na društvenim mrežama, nakon što sam uzela 'pauzu' od online scene i sastanaka. Dva dana nakon povratka na stranicu, moja ljubav je stigla do mene. Sada smo zaručeni i planiramo se vjenčati u proljeće 2023. Bili smo iskreni i otvoreni u vezi s time kakvi želimo da budu krajnji rezultati spojeva od samog početka. Oboje smo se složili da želimo brak. Razgovarali smo o kvalitetama koje želimo jedno od drugog i kako bismo zajedno radili da to ostvarimo. Jednostavno volim njegov humor i veliko srce. Voli me bezuvjetno, ali će me također upozoriti kada donosim nerazborite odluke. Ne boji se, niti ga plaši moja razina uspjeha kao poduzetnice, s čime sam se borila godinama dok sam izlazila u svojim 40-ima. Dva tjedna nakon veze počeo me zvati svojom zaručnicom. Onda sam ga odbila jer sam mislila da se igra. Što mi je više počeo pokazivati da sam ja njegova 'jedna i jedina', to sam bila sigurnija i tada sam mu rekla da ću mu biti žena. Najbolja odluka ikad! - April i Lorenzo, 47 i 57 godina

7. Nakon što se razvela, pronašla je ljubav svog života online i ponovno se udala

- Ja sam statistička anomalija kao razvedena žena starija od 40 godina koja je partnera upoznala online i udala se za ljubav svog života. Još uvijek smo u sretnom braku sedam godina kasnije, čak i s mješovitim kućanstvom. Ne sjećamo se što je točno pisalo u početnoj poruci prije 7 godina, ali moj suprug misli da se radilo o tome koliko sam visoka i pitanju o tome volim li bejzbol. Utvrdila sam da voli bejzbol prema slikama koje je stavio na svoj profil. Definitivno smo razgovarali o bejzbolu, u ranim danima, to je još uvijek aktualna tema i nešto što oboje volimo, kao i o obitelji jer nam je sve to oboma važno. Pozvao me na ručak za naš prvi spoj. Radio je u mom gradu, a i sreli smo se na otmjenom, ali još uvijek ležernom mjestu za ručak. Sjećam se da sam ga prvi put osobno vidjela dok me čekao vani. Bila sam tako uzbuđena što je visok kao što je rekao da jest i što su mu ramena tako široka. Kasnije tijekom izlaska otkrio je da sam ga jednako privukla čim me ugledao. Sjećam se da sam razmišljala dok sam stajala pokraj njega tog prvog dana, kako sam se ugodno osjećala. Između naših telefonskih razgovora i njegovog autentičnog pojavljivanja, to je stvorilo sjajan temelj povjerenja. Volim svog muža iz mnogo razloga. Prvo i najvažnije je to da smo mi jedno drugom najbolji prijatelji. Iznimno ga poštujem kao čovjeka, muža i oca - Teresa i George, 52 i 51 godina

8. Upoznali se preko interneta, vjenčali i usvojili dvoje djece

- Nitko od nas se ne može sjetiti tko je kome prvi poslao poruku, ali naš prvi spoj bio je zabavan. Šalili smo se da će drugi biti skok s padobranom... Vjenčali smo se nakon godinu dana, a kasnije smo posvojili dva prekrasna dječaka. Trenutno svi zajedno putujemo zemljom s punim radnim vremenom u kamperu i veselimo se još mnogim godinama koje ćemo provesti zajedno - Laura i John, 42 i 47

Nikada nije kasno pronaći ljubav - online, na internetu, bez obzira jeste li u 30-im, 40-im, 50-im ili stariji... Kako vrijeme prolazi, online upoznavanja se sve više normaliziraju, bez obzira na godine, donosi MBG.

