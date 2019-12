Sreća ili nesreća: Zašto toliko ljudi zazire baš od petka 13.?

Svaki put kada se bliži petak 13. u ljudima kao da nešto zatitra. Neki se tome smiju i s nestrpljenjem iščekuju prigodne horor filmove, dok drugi pate od napadaja panike jer su uvjereni kako će im se dogoditi nešto loše.

Tog dana ljudi su posebno oprezni što pokazuje i podatak da je na petak 13. manje automobilskih nesreća. Neki ne izlaze iz kuća kako bi izbjegli zlu kod, dok ima i onih koji tog dana hvataju priliku za uštedu. Na primjer, pojedini letovi zrakoplovom znaju biti jeftiniji na petak 13 jer je putnika manje.

Vjerovanje u povezanost sa zlom seže daleko u povijest

Rijetko tko se tijekom života nije zapitao - kako je nastalo vjerovanje u zlu kob petka 13. Odgovor na to pitanje da se naslutiti iz nekoliko starih legendi.

U norveškoj mitologiji spominje se Frigga, božica slobodnog duha, ljubavi i plodnosti koju su proglasili vješticom i protjerali kada su se plemena preobratila na kršćanstvo. Legenda kaže da se Frigga svakog petka sastajala sa 11 vještica i sa vragom, znači bilo ih je ukupno 13, te su zajedno smišljali zlodjela koja su planirali realizirati u tjednu pred njima.

Kroz povijest se broj 13 često povezivalo s lošim stvarima, a jedna od njih je i teorija iz Srednjeg vijeka po kojoj se taj broj povezuje s vješticama jer ih je bilo po 13 u grupi, a iz nekog razloga su ih povezivali i s petkom.

Stari Egipćani su povezivali broj 13 sa zagrobnim životom. Vjerovali su kako se njihovi životi sastoje od 12 faza, a sljedeća je ona kada umru. Broj 13 je u njima izazivao strahopoštovanje, strah i tajanstvenost.

I Vikinzi su imali svoju teoriju. Broj 13 smatrali su nesretnim zbog večere organizirane u Valhalli na kojoj se okupilo 12 bogova - 13. bog bio je Loki, bog zla kojeg na tu večeru nisu pozvali. On je bio ljut zbog toga, na večeru je došao nepozvan i doveo svijet u tamu. Za njih je 13. bog bio oličenje zla.

Koliko je broj 13 bio nepoželjan pokazuju i zakoni iz drevne babilonske povijesti - Hammurabijev kodeks. Ti zakoni su bili numerirani, ali onog pod brojem 13 nema, jednostavno su taj broj preskočili te su nakon 12. zakona krenuli na 14. I posljednju večeru je obilježio broj 13 jer je za stolom sjedio Isus i 12 njegovih učenika, a među njima je bio u Juda koji ga je kasnije izdao i odveo u smrt na križu.

Postoji i fobija od petka 13.

Nekim ljudima sva ta buka oko petka 13 je smiješna, no postoje pojedinci koji to shvaćaju vrlo ozbiljno. Na primjer, mediji su pisali o slučaju Daza Baxtera iz New Yorka koji je u petak, 13. kolovoza 1976. godine odlučio ostati u krevetu kako bi izbjegao da mu se dogodi nešto loše. Zgrada u kojoj je živio se srušila, a on je umro.

Neki ljudi toliko strahuju od petka 13. da imaju napadaje panike jer su uvjereni da će im se tog dana dogoditi nešto loše. Radi se o fobiji stručnog naziva - paraskevidekatriaphobia.

