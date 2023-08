Sreća za svaki znak: Jarac nije sretan ako nema veliki cilj, a Vaga bez bliskih prijatelja

Ovan: Znaj tko si

Ovan vlada našim licem, glavama, našim identitetom. Bez snažne svrhe ili identiteta u životu, Ovan ne može biti sretan. Vladar mu je planet Mars i on je prirodni vođa; on je borac, pobunjenik koji mijenja pravila. Njemu je potreban cilj, svrha i potrebno mu je da razumije tko je.

Bik: Jak osjećaj samopoštovanja

Bez snažnog osjećaja samopoštovanja, Bik ne može biti sretan. Vladar mu je planeta Venera, božica ljubavi i finih stvari u životu. Ona manifestira sve te stvari, uključujući i naše osobne financije.

Jednom kada Bik može jasno reći što mu je potrebno, on postaje jači i odmah dobiva ono što zaslužuje. On je pravi majstor manifestacije.

Blizanci: Komuniciraj slobodno

Blizanci koji se zbog nekog razloga ne mogu izraziti ne mogu biti sretni. Potrebna im je sloboda da izraze svoje osjećaje i emocije kroz najbolji mogući način: riječi. Riječi su Blizancima najbolji prijatelji.

Njihov vladar je Merkur: planet koji upravlja našim umom, našim mislima i svim oblicima komunikacije. Blizance čini talentiranim piscima, pjesnicima, glazbenicima i govornicima.

Rak: Dom je tamo gdje je srce

Rak bez sigurne i udobne ljuske, gdje on može biti ono što jest, ne može biti sretan. Dom koji zove svojim vlastitim; mjesto gdje se njegove emocije mogu slobodno razmjenjivati s ljudima koji ga okružuju (neposredna obitelj, supružnik ili djeca), koji ga razumiju, omogućit će mu da bude ono što on jest.

To je njegov temelj: Sretan dom.

Lav: Izrazi se hrabro

Lav bez ponosa, možda neće biti sretan. Ponos ima svrhu. Lavom vlada Sunce i on uvijek mora biti okružen svojom publikom, mora biti središte pažnje. Sunce je svjetlo koje jarko svijetli kroz naše srce i mi svi, a Lavovi posebno moraju otkriti što je to što vole kroz kreativno samoizražavanje. To se obično vrti oko prevladavanja nekog straha.

Djevica: Prvo voli sebe

Djevica bez dobre rutine, fizički i emocionalno, možda neće biti sretna. To nije zato što joj nedostaje disciplina ili je lijena – upravo suprotno. To je zbog toga što najprije misli na druge. Djevice su po prirodi osobe koje daju i koje podučavaju; one su Majka Tereza i Gandhi našeg svijeta.

Odustajanjem od svog života zbog drugih, često zaborave ono što moraju učiniti za sebe. Djevicom vlada također Merkur.

Vaga: Ravnoteža energije

Nesretni odnosi jednako su nesretan život za ova topla bića. To mogu biti i poslovni osobni odnosi. Vaga bez druge osobe u svom životu (bliska prijateljica, rođak ili neka druga posebna osoba) možda neće biti sretna. Njen vladar je Venera. Vaga je ona kojoj je najviše potrebna uravnotežena energija, da se osjeća živom i da je u dobrom raspoloženju.

Škorpion: Predaj se svojoj strasti

Ako Škorpion nije strastan u vezi nečeg posebnog u njegovom životu, možda neće biti sretan. Ovaj znak zodijaka najčešće povezuju sa seksom, te s tajanstvenim i mističnim stvarima.

Oni su kreativna bića kojima vlada ne samo Mars, već i duboki, transformativni, ledeni planet – Pluton. Škorpion je najmoćniji znak, on vidi dalje od površine i još dalje od toga. Ne boji se istražiti dubine hladnog oceana, tako da ga se mnogi boje. Dosada je smrt Škorpionu.

Strijelac: Nastavi učiti

Strijelac koji ne uči nešto novo ili ne otkriva nove zemlje, možda neće biti sretan. Ti si filozof, inovator svijeta.

Jarac: Drži cilj u umu

Jarac bez velikog cilja, možda neće biti sretan. Jarac se penje visoko i uporno, sve dok ne stigne do vrha planine. Jarcem vlada naš čuvar vremena – Saturn.

Dok se uspinje prema vrhu, mi ostali se pitamo: “Kako to radi?” Vjeruje – to je njegova tajna. On je usredotočen na cilj, on će preživjeti i doći će do njega jednoga dana, bez obzira na to koliko je pritiska trebao podnijeti i kolike je prepreke trebao savladati. Čvrsti rad i ustrajnost uvijek daju rezultat.

Vodenjak: Ostani povezan

Vodenjak u izolaciji, možda neće biti sretan. Možeš sjediti ispred svog računala i povezivati se s tisućama ljudi. Ali tebi je potrebna osobna veza u ovom životu, van interneta.

Prijatelji i obitelj važni su Vodenjaku. Čak i ako to ne pokazuje. Vrlo brzo se povezuje s mnogima, ali jako lako prekida odnose. Odlično se snalazi u novom okruženju. To je njegov način života; on zna samo za sadašnji trenutak. Vladar mu je planet Uran. Njegov um radi punom parom i vidi stvari vrlo različito od većine. Iznenadne promjene se događaju u trenutku, a način na koji ih vi rješavate čini svu razliku.

Riba: Znaj da znaš

Ribe koje ne vjeruju u svoju intuiciju i izgledaju kao da su izgubljene u moru, možda neće biti sretne, piše Atma.