Sretne i nasmijane, punih 56 godina nakon mature: Evo nas, generacijo!

Sjele su u svoje stare klupe u zgradi današnje Gimnazije Tituša Brezovačkog u Habdelićevoj ulici u Zagrebu, točno 56 godina nakon što su je zauvijek napustile s maturalnom svjedodžbom u rukama. Nekadašnji 4.b razred Škole za odgajatelje, jedna od prvih generacija u bivšoj državi koja se školovala za odgajatelje po novom nastavnom planu koji je podrazumijevao veliki korak naprijed u obrazovanju budućih odgajateljica u dječjim vrtićima. Na temelju tog programa izrađen je i nastavni plan koji je od 1971. postao obavezan za sve dječje vrtiće u bivšoj Jugoslaviji. Taj se jedinstveni program provodio sve do 1977. godine, do kad je njihova škola djelovala pod imenom Tatjane Marinić, istaknute pedagoške i socijalne djelatnice, sudionice antifašističkog pokreta, ali i žene kojoj je mnoge stihove bio posvetio Antun Branko Šimić.