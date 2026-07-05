Stalno grickate navečer? Ovo su savjeti koji bi vam mogli pomoći

5. Pripremite večeru unaprijed: To može značiti da ujutro prije odlaska na posao stavite nešto u sporo kuhalo ili da ujutro nasjeckate povrće i obavite većinu pripreme, tako da na kraju dana nemate puno posla kada se vratite kući. Imati već pripremljenu večeru znači da ne postajete žrtvom ovisnosti o brzoj hrani na putu kući ili da ne zgrabite hranu za kojom žudite jer nema ništa drugo. Započinjanje večeri s prerađenom hranom pojačava žudnju i gubitak kontrole. | Foto: 123RF