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NUTRICIONISTI OTKRIVAJU

Stalno grickate navečer? Ovo su savjeti koji bi vam mogli pomoći

Pravilan pristup dnevnim obrocima pomoći će u suzbijanju žudnje prije spavanja. Pripazite na to kada, kako i što jedete, a primijenite li ove sitne promjene, vaši noćni izleti do hladnjaka će se zasigurno prorijediti
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Fotolia
Problem nije toliko u vremenu, koliko u kvaliteti hrane. Sklonost jedenju nezdrave hrane kasno u večer može proizaći iz raznih razloga. Kako biste obuzdali noćne prejedanja, slijedite ove savjete. | Foto: Fotolia
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Problem nije toliko u vremenu, koliko u kvaliteti hrane. Sklonost jedenju nezdrave hrane kasno u večer može proizaći iz raznih razloga. Kako biste obuzdali noćne prejedanja, slijedite ove savjete. | Foto: Fotolia
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