Stalno je na mobitelu? Dečki, pazite, žene će vas ostaviti...

U svijetu su čak smislili naziv za takvu situaciju, "phubbing" ili "phone snubbing", a time žele istaknuti rastući problem u vezama gdje se ljudi osjećaju zanemareno ili odbačeno zbog pametne tehnologije i činjenice da im se partner ne posvećuje dovoljno nego vrijeme koristi za pametne telefone, piše Healthy Magazine.

- Ljudi su povezani sa svojim pametnim telefonima i za njih to nisu samo spravice. U pojedinim slučajevima oni su stvorili čak i poseban odnos s aparatom jer nam on omogućuje društvenu povezanost s poznanicima, prijateljima i drugima na društvenim mrežama. To postaje sve veći problem jer ljudi jednostavno ne funkcioniraju u komunikaciji licem u lice i smatraju je manje važnom od komunikacije na društvenim mrežama, tvrdi psiholog Martin Graff sa Sveučilišta South Wales.

Foto: Dreamstime

Kazao je da povremeno ignoriranje sugovornika vodi do trenutačne iritiranosti situacijom, no kad takvo ponašanje preraste u pravilo, vodi do otuđenja, ljutnje i predbacivanja. Istraživanje je pokazalo da je 46 posto ljudi u vezi bilo u situaciji da ga je partner ignorirao zbog mobitela, a u prosjeku danas parovi provode oko 59 minuta na dan bez smartphonea, laptopa, tableta i drugih uređaja. Stoga stručnjaci savjetuju kako oživjeti vezu i vratiti dobru komunikaciju.

Dogovorite pravila

- Telefon neće nestati, pa moramo naučiti kako živjeti s njim. Umjesto optuživanja, krivnje i svađe, pokušajte s partnerom dogovoriti neka osnovna pravila kojih ćete se oboje pridržavati. To može uključiti dogovor da telefone spremate kad jedete, ili ćete ih isključiti sat vremena prije spavanja. Važno je da se oboje pridržavate pravila jer na taj način surađujete, radije nego da se suprotstavljate, navodi Graff.

Sugerira i kako oboje možete skinuti aplikaciju koja će pomoći u smanjenju vremena provedenog pred ekranom ili koja će vas obavijestiti koliko ste dugo na telefonu.

Foto: Dreamstime

Vratite trenutak

Neki znanstvenici pametne telefone nazivaju "dudom za odrasle" jer ih koristimo da se umirimo, a bez njih smo razdražljivi i dosađujemo se.

- Nema štete u tome ako ste negdje sami i morate nešto čekati 10 minuta pa se tada zabavljate na mobitelu. No ako ste s nekim u stvarnoj komunikaciji i taj je čovjek pred vama, morate se fokusirati na njega. Benefiti neposredne komunikacije daleko su značajniji od onih koje u tom času nudi tehnologija. Ako se oboje slažete da na pet minuta provjerite telefone, u redu. No to mora biti zajednička odluka, ističe Graff.

Pojašnjava i kako telefoni čovjeka mogu navesti na ovisničko ponašanje zbog osjećaja smirenosti koje nose, pa savjetuje da potražite druge navike kojima ćete suzbiti dosadu. To može biti čitanje, slušanje glazbe, pisanje, umjetnost...

Učinkovita kritika

Ako živite s ovisnikom o mobitelu, onda ste već sigurno razgovarali s njim o tom problemu. Rečenice poput "Nisam se žalio dok si ti bila na telefonu" ili "Smiri se" neće donijeti rješenje. Umjesto toga, pokušajte s pristupom u kojem navodite svoje nezadovoljstvo na konstruktivan način bez osuđivanja.

Foto: Dreamstime

- Nikad ne pomaže kad nekoga okrivljavate za nešto. Ne biste trebali koristiti rečenice poput "Ti uvijek radiš ovo" ili "Ti si sebična". Treba vam razgovor odraslih u kojem sami odlučujete što je za vas prihvatljivo. Naravno da i vrijeme ima ključnu ulogu, pa za takav razgovor pričekajte trenutak u kojem ste oboje smireni i opušteni, pojašnjava Graff.

Imajte razumijevanja

Nije teško osjećati ljutnju svaki put kad partner uzme u ruke telefon dok vi govorite, no imajte na umu da svi ponekad koristimo mobitele u neprimjerenim situacijama. Pomaže i kao razumijemo zašto nas to toliko obuzima.

- Ponekad čekamo neku važnu poruku i informaciju, no najčešće se bavimo nevažnim informacijama na društvenim mrežama. Nikad ne znamo koja će nas zaokupiti i zainteresirati, pa ih stoga redovito provjeravamo. Zato će, primjerice, zaposlenici pročitati čak 70 posto uredskih mailova u svega šest sekundi, navodi Graff savjetujući da parovi odrede vrijeme kad provjeravaju poruke te se drže dogovorenih rokova.

Odredite cilj

Kad je mobitel svima dostupan, nije teško misliti da svatko očekuje odgovor na pitanje koje ste postavili u najkraćem mogućem roku. Odmah.

Foto: pexels

- U neka druga vremena znalo se kad je ručak ili večera, pa u to vrijeme ljudi nisu telefonirali. Iste granice trebamo primijeniti i na pametne telefone. Spomenite prijateljima, a kažite partneru da učini isto, kako ne koristite telefone tijekom objeda. Tada će vam rjeđe slati poruke u to vrijeme, a još će manje očekivati da njih odgovorite, savjetuje Graff. Slično je i u poslovnom svijetu. Stoga savjetuje da partneru smireno kažete sljedeće: "Znam da imaš puno posla, no frustriran sam jer sam se veselio kako ću s tobom provesti vrijeme. Možemo li dogovoriti neke granice". Trebalčo bi upaliti.

Isključite zvuk

Kad ste postavili pravila, držite ih se. Ako partner drži telefon u džepu, svaki "ping" nadolazeće poruke je distrakcija. Razlog je u činjenici da aktivira centre za nagrađivanje u mozgu koji potiču otpuštanje dopamina, kemikalije koja promovira ponavljanje ponašanja. Istraživanje je pokazalo da samo zvuk prilikom dolaska tekstualne poruke može preusmjeriti našu pažnju jednako kao i kad tu poruku čitamo. Stoga isključite zvuk na telefonu i stavite ga u ladicu ili negdje gdje ga nećete vidjeti.

Foto: thinkstock

Vaša veza - vaša pravila

Čak dvije trećine ljudi priznaje kako bi radije provodili više vremena s partnerom nego na telefonu, no 50 posto ljudi će provjeravati telefon dok se s partnerom izležavamo na trosjedu, jedan od četiri će gledati u ekran u krevetu, a jedan od pet će škicnuti na mobitel tijekom razgovora s partnerom Kad su znanstvenici pitali ljude kako su reagirali kad je partner zadnji put provjerio mobitel ignorirajući ih usred razgovora, njih 19,4 posto je odgovorilo da su bili ljuti, a 11,1 posto da su bili tužni. A partneri nisu tu da nas ljute ili rastužuju. Zato je nužan razgovor s njima.

- Na kraju priče, vi ste onaj koji određuje što vam je u vezi prihvatljivo, a što ne. Ako su oba partnera zadovoljna stanjem, nema problema. No ako je jedan partner nesretan i nezadovoljan, onda imate problem. Ustanovite kojim ste stvarima zadovoljni, a kojima ne i raspravite to s partnerom, zaključuje Graff.

