'Stalno nešto gubim i tražim te osjećam neke snažne blokade'

Dragi Mevludine,

pišem vam s molbom da mi pokušate pomoći. Kad bilo što počnem raditi i obavljati, stalno nešto tražim. Uvijek nešto gubim i tražim, a ne mogu naći, stalno osjećam neki zastoj u sebi i oko sebe. Razvela sam se prije 15 godina, a sad sam sama. Sa sestrom ne razgovaram, a zanima me što se događa u tom odnosu i jesu li mi napravili uroke. Beskrajno vam hvala na pomoći i odgovorima.

POGLEDAJTE VIDEO (O najvećem 'ubojici' brakova):

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

šifra: duhovno aktivna

Odgovor: Vidim da ste vrlo direktna i otvorena gospođa. Ono što mislite, to i kažete, no život vam uopće nije bio lak. Imali ste ogromne poteškoće i velike probleme, a osobito u braku. No to je sad daleko iza vas i vidim da ste aktivni te druželjubivi, to vas drži u dobroj mentalnoj formi. Vidim da vam je sestra sujetna i preosjetljiva, no vi ćete nju pozvati i pokušati normalno razgovarati. Taj odnos bi se mogao popraviti, no nemojte otvarati teme o tome tko je i kada kriv, jer one ne vode pomirenju. Nemate nikakve magije i uroka, taj dio umišljate i zbog toga se samo još lošije osjećate. Prestanite s time. Krajem iduće godine vidim u vašem životu novu osobu s kojom ćete se povremeno viđati i družiti. Za dvije godine vidim vam zadovoljstvo na svim poljima. Sretno.

Pišite Mevludinu: Pitanja s fotografijom šaljite na Oreškovićeva 3d, 10 000 Zagreb, Život za Mevludina. Mevludina možete i nazvati na 00387/6126-1876. Odgovore čitajte i u Astralu.

POGLEDAJTE NOVI SERIJAL 'ZENZACIJA' S IVANOM ŠARIĆEM: