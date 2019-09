Stara sam i nemam nikoga, a uskoro me čeka teška operacija

Dragi Mevludine,

u velikim sam problemima, imam osjećaj da sam sama na svijetu. U visokim sam godinama, navršila sam 84. Suprug mi je umro prije 21 godinu, a djece nemam. Preostaje mi rodbina, ne znam s kim bih i kuda. Uz sve ove probleme, još mi je najgore što mi liječnici preporučuju operaciju, zamjenu lijevog srčanog zaliska. Ne mogu se na to odlučiti. Ne znam kakav će biti ishod i tko će mi pomoći? Sad sam sama u svojoj kući. Borim se da sama napravim što mi je potrebno. Dalje ne znam gdje i kako ću završiti. Molim vas savjet. Čitam Astral, a naročito vaše odgovore. Unaprijed hvala.

šifra: zabrinuta

POGLEDAJTE VIDEO:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Odgovor:

Vi ste vrlo pozitivna gospođa. Energični ste, staloženi i smireni. Volite red i poredak i stalno činite dobra djela. Bili ste u mnogim teškim situacijama, ali ste se znali izboriti. Sad ste sami i potrebni su vam pažnja i njega. Prvenstveno vodite računa o zdravlju i sebi. Zalistak je dotrajao i treba ga operirati. Uz dobru ekipu liječnika, bit ćete dobro. Vidim do kraja ljeta rješenje u vašu korist i pozitivan ishod. Kad pročitate odgovor, nazovite me na moj broj telefona. Uz to, nikakvu opasnost vam ne vidim. Sretno i nastojte se manje nervirati.

Pišite Mevludinu: Pitanja s fotografijom šaljite na Oreškovićeva 3d, 10 000 Zagreb, Život za Mevludina. Mevludina možete i nazvati na 00387/6126-1876. Odgovore čitajte i u Astralu.