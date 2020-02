'Stalno putujem avionom, evo kako odabrati najbolje sjedalo'

Sjedalo uz prolaz ili prozor

Svako ima svoje prednosti, sjedalo uz prolaz daje vam bolji pristup ostatku aviona, ali znači da se morate dizati svaki puta kada netko tko sjedi kraj vas mora do WC-a ili nešto slično. Sjedalo uz prozor pak pruža dobar pogled, ali ograničava kretanje.

Uz svu tehnologiju, avionski prozor je i dalje najbolja zabava

Čak i na rutinskom letu u grad koji sam posjetio nebrojeno puta, i dalje uživam u pogledu na svijet iz visina. Zbog toga uvijek biram sjedalo uz prozor.

Ipak, ako se radi o noćnom letu, odabrat ću sjedalo uz prolaz da se lakše mogu rastegnuti i da se bez problema mogu kretati po avionu, rekao je Thomas Pallini za Business Insider.

Ako vam je pogled bitan, pazite s koje strane sjedite

Neke od najboljih pogleda vidjet ćete u trenutku dok avion slijeće jer je tada puno niže i možete s više detalja vidjeti grad ili prirodu oko sebe. No treba paziti s koje strane sjedite jer odabir krive strane može značiti da tijekom slijetanja imate pogled na polja, dok oni s druge strane 'na dlanu' imaju sve znamenitosti grada ili slično.

Znati s koje strane avion prilazi aerodromu tijekom slijetanja može vam pomoći da odaberete pravu stranu na kojoj ćete sjediti. Primjerice, kada avion slijeće na pistu 22 na aerodromu La Guardia u New Yorku, avioni koji dolaze s juga ili zapada letjet će paralelno s rijekom Hudson prije nego se okrenu prema pisti. Putnici s desne strane imat će fantastičan pogled na centar New Yorka, dok će oni s lijeve strane gledati, u usporedbi, jako dosadni New Jersey.

Pripazite i na sunce

Iako je teško pocrvenjeti tijekom leta, zbog sunca vam sjedalo može biti toplije, sunce vas može zaslijepiti ili vas ometati u pregledavanju mobitela ili tableta. Zbog svega toga, pogledajte s koje strane aviona će biti sunce tijekom leta i odaberite suprotnu.

Zlatna sredina

Pokušajte pronaći mjesto na kojem ste najudaljeniji od motora i WC-a.

Provjerite sjedalo

Kada ste sve isplanirali, preostaje vam samo još da provjerite postoje li kakvi problemi sa sjedalom, a to možete napraviti na stranici SeatGuru.

