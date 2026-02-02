Stalno traže dramu: Najgori kolege na poslu prema Zodijaku

2. STRIJELAC Strijelci su optimistični i vole slobodu, što ponekad znači izbjegavanje dosadnih ili rutinskih zadataka. Kasne i lako se upuštaju u dramu ili zabavu, što može ometati timsku dinamiku. S druge strane, unose entuzijazam i lako motiviraju druge kada su uključeni u projekt koji ih zanima. Njihova nepredvidivost i potreba za avanturom često ih čini izazovnim suradnicima. Za vođenje ili detaljnu koordinaciju nisu idealni, ali su sjajni kad treba energiju i ideje. | Foto: Fotolia