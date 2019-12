Stalno viđate na satu 12:12 ili samo brojeve? Evo što to znači

Ako vam se svako malo u životu pojavljuje određeni uzorak brojeva, obratite pažnju na to, jer je vjerojatno riječ o poruci vaših anđela. Anđeoski brojevi pojavljuju nam se u životu kada Univerzum želi komunicirati s nama o situaciji ili okolnostima kojih nismo svjesni.

Na primjer, ako svako malo naletite na kombinaciju 1212 (na primjer kad pogledate na sat, u porukama, u voznom redu i slično), to je poruka anđela da trebate provesti više vremena sa svojom obitelji i povezani s ljudima koji su dio vas i vašeg života.

Foto: Dreamstime

POGLEDAJTE VIDEO:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Kad vidite 1212 ili 12:12, to je znak jedinstva, čistoće, ljubavi i vrline. Taj vas broj potiče da se oslobodite negativnosti u svom životu i usredotočiti se na ono pozitivno. Dakle, bez obzira s čime se suočavate, koristite pozitivne afirmacije kako biste pronašli način da svoju energiju usmjerite na ostvarenje svojih najvećih želja i ciljeva.

Svemir vam preko ovog broja želi donijeti samopouzdanje, kreativnost, nadu i mir. To je i znak da je završio jedan ciklus u vašem životu te da imate priliku započeti nove stvari od početka nove godine.

U numerologiji, broj 1 odnosi se na snagu vaših misli i mogućnost da ostvarite vaše najveće želje. To je broj koji predstavlja Božansko, dok broj 2 predstavlja snagu da pronađete energiju za suradnju, uspostavljanjem diplomacije i uspostavljanjem korisnih i smislenih odnosa. Vibracija broja 2 govori o tome da trebate imati povjerenja u Boga. To pomaže da otkrijete vašu veću svrhu u životu te da se okrenete autentičnom načinu života.

Foto: Dreamstime

Donosi smisao i prosperitet

Broj 1212 pomaže da uspostavite smislene odnose koji će pomoći na putu do prosperiteta. To znači mogućnost da se nađete u ljubavnoj situaciji pogodnoj za zasnivanje i odgoj obitelji, jer je to broj koji nosi vibracijsku energiju kuće i obitelji (kad ga pojednostavite on se može svesti na broj 6 jer 1 + 2 + 1 + 2 daje 6).

Osim toga, anđeoski broj 1212 simbolizira završetak. Broj 12 povezan je s prosincem što predstavlja kraj godine. Anđeoski broj 1212 također predstavlja 12 horoskopskih znakova, koji su cjelovita jedinica i kao takvi predstavljaju završetak životnog ciklusa. Broj 12 se također povezuje s Ribama, kao 12. znakom Zodijaka.

Foto: Pixsell/pierpaolomariani.it/instagram

Karta kraja i novog početka

U Tarotu, konkretno u glavnim arkanama, 12. karta je obješenog čovjeka. On također predstavlja kraj, ili pauzu, to može biti znak da se odmorite, uzmete vremena da razmislite o svom životu, reorganizirate stvari prije nego što opet krenete prema naprijed u svom životu.

Važno je stvarno procijeniti kuda i kako želite dalje prije neko napravite sljedeći korak, to je prijelazno razdoblje i trebate biti potpuno svjesni svega oko sebe. No, u biblijskom i duhovnom smislu, taj broj nosi ponovno buđenje u bliskoj budućnosti.

Broj 1212 vratit će vam vjeru u vaš život, mogu se dogoditi i neki snažni religiozni trenuci koji će potaknuti vaše buđenje. Taj broj ukazuje na to da ostanete vjerni Bogu čak i kad vam se čini da on ne čuje vaše molitve, jer je ovo vrijeme u kojem će se iskristalizirati rješenja koja su vam potrebna.

Foto: Patrik Macek/pixsell

Poruke iz Biblije

Tri biblijska stiha čija je adresa 12:12 su u Evanđelju o Luki, poslanici Korinćanima i Rimljanima, a svaki govori o vjeri, jedinstvu i molitvi. Dakle, doista je vrijeme da vjerujete Bogu i vjerujete u njega.

- Budite radnici u nadi, strpljivi u nevolji, vjerni u molitvi, stoji u poslanici Rimljanima, stih 12:12.

- Jer će vas Duh Sveti naučiti u to vrijeme onome što biste trebali reći, kaže Evanđelje o Luki.

- Kao što tijelo, iako jedno, ima mnogo dijelova, ali svi njegovi mnogi dijelovi čine jedno tijelo, tako je i s Kristom, stoji u poslanici Korinćanima.

Značenje za ljubavni život

Broj 1212, to znači da je za vas ljubav odmah iza ugla. To je poruka vašeg vlastitog anđela čuvara kojeg ćete uskoro upoznati. Kad se pojavi taj broj, to znači da je vaša simpatija u blizini. Pravo je vrijeme da ostanete pozitivni i zaista vidite ljepotu ljubavi kojom ste okruženi.

POGLEDAJTE VIDEO SERIJAL 'ZENZACIJA' S IVANOM ŠARIĆEM: