Stan u kojem je živjela Carrie iz 'Seksa i grada' prodan za 837 tisuća eura, a nema - kuhinju

I to je moguće! Stan slavne Carrie Bradshaw iz serije "Seks i grad" prodan je za nevjerojatnih 837.000 eura, i to bez kuhinje! Što će joj kuhinja kad ionako pećnicu koristi za spremanje džempera?

Garsonijera se nalazi u prizemlju otmjene zgrade na prestižnoj adresi 3 Gramercy Park West u New Yorku, tik uz privatni park u koji mogu samo stanari. Ako ste fan serije, možda znate — upravo je tu, barem u novim epizodama serijala "And Just Like That", Carrie nastavila svoj ljubavni život s Aidanom.

Kupac? Nepoznat. Kuhinja? Nema je. Ali zato ima četiri garderobna ormara — taman za cipele, haljine i modne drame.

Zadnji vlasnici, bračni par Brajović, planirali su spojiti ovaj stan s većim na katu, ali odustali su. Kuhinju su maknuli i odlučili pustiti stan na tržište. I pogodili su — stan je 'planuo' brže nego kokteli na brunchu s curama.

- Za ovu lokaciju i zgradu, cijena je super. Kuhinju? Pa tko još kuha? - rekla je agentica za prodaju nekretnina.

Nema kuhinje, ali ima priču. Glamur se, očito, ne mjeri štednjakom.

POGLEDAJTE VIDEO: