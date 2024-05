Štand s tacosima u Meksiku dobio je Michelinovu zvjezdicu

Štand s tacosima El Califa de León nudi nekoliko jela - bistec (taco od goveđeg odreska), chuleta (taco od svinjskog kotleta), costilla (taco od goveđih rebra) i gaonera taco. Upravo je gaonera taco najbolji, smatraju stručnjaci iz Michelina. Pravi se od tanko narezanog goveđeg filea, začinjenog samo solju i malo limete.

Taquería El Califa De León In Mexico, Receives A Michelin Star, Mexico City - 17 May 2024 | Foto: Profimedia

El Califa de Leó je postao prvi takav štand u Meksiku koji se može pohvaliti Michelinovom zvjezdicom. Za sve je zaslužan glavni chef, Arturo Rivera Martínez, koji ističe da je stvar u jednostavnosti.

- Tajna je u jednostavnosti našeg tacosa. Radi se samo od tortilje, crvenog ili zelenog umaka, i to je to. To i kvaliteta mesa - naveo je Rivera Martínez za Associated Press.

Taquería El Califa De León In Mexico, Receives A Michelin Star, Mexico City - 17 May 2024 | Foto: Profimedia

Svakodnevno, ispred tog štanda veliki su redovi, svi žele probati te genijalne tacose.

Primaju samo gotovinu, a cijene su vrlo atraktivne - bistec taco košta 53 pezosa (oko 2.90 eura), costilla taco 82 pezosa (4.50 eura), gaonera taco 70 pezosa (3.90 eura), a chuleta taco 82 pezosa (4.50 eura).

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 04:22 Pripreme za kuhanje za Olimpijske igre | Video: 24sata/REUTERS