Stare bizarne metode liječenja: Otrovom, kokainom, pijavicama

Primjeri bizarnih, a ponekad i potencijalno smrtonosnih metoda liječenja opisani su u prvom izdanju medicinskog priručnika iz 1899. godine "The Merck Manual of Diagnosis and Therapy" koji je izdao američki proizvođač lijekova "Merck & Co".

Između ostalog, u njemu je opisano kako kavom liječiti nesanicu, nitroglicerinom glavobolju, zatvor opijumom, a pijavicama infekciju uha.

- Ono što me najviše fascinira su lijekovi koji imaju neposredno opasan učinak. Kokain za anginu? Kokain je vazokonstriktor (utječe na sužavanje krvnih žila ) koji uzrokuje srčani udar. Dajte ga nekome tko ima anginu i mogao bi umrijeti. Većina te knjige su stvari koje jednostavno ne rade, beskorisne ili čudne. Zapitate se kako su ih ljudi mogli preporučivati - kaže Robert S. Porter, glavni urednik 20. izdanja spomenutog priručnika objavljenog ranije ove godine, a prenosi portal mentalfloss.com.

Top 10 zagonetnih lijekova iz prvog izdanja priručnika, od koji su neki bili preporuka desetljećima:

1. Arsen za anemiju

Iako je od antičkih vremena poznat kao otrov, arsen je, po preporuci u priručniku, bio jedan od najboljih lijekova za anemiju. Koristio se u malim dozama, a dugo i u lijekovima za liječenje antraksa, sifilisa...

Foto: MERCK'S 1899 MANUAL OF THE MATERIA MEDICA

Do 19. stoljeća arsen u obliku pare se inhalirao, gutao, ubrizgavao injekcijom, davao klistirom. Mnogi ljudi su zbog uzimanja arsena kao lijeka imali simptome - poput osipa, želučanih tegoba i glavobolje.

Bolesti koje arsen "liječi" u viktorijansko doba su zvali "Fowlerovim bolestima" zbog popularnog lijeka - Fowlerova otopina - koji je sadržavao arsen.

2. Laksativ za vodene kozice

U viktorijansko doba su vodene kozice, boginje i šarlah liječili laksativom, najčešće dozom ricinusovog ulja koje je izazvalo proljev. Ideja je bila očistiti tijelo od infektivne bolesti, ali takvi tretmani samo su zagorčavali život pacijenta prisiljavajući ga da se ne odvaja od zahoda.

Foto: MERCK'S 1899 MANUAL OF THE MATERIA MEDICA

3 Strihinin za zatvor

Čak i vrlo mala doza strihinina može izazvati konvulzije. Ipak, Merckov priručnik, koji je slijedio tadašnju medicinsku praksu, preporučivao je tretman malim količinama ovog jakog otrova za liječenje akutnog zatvora. Smatralo se da strihinin, dobiven iz biljaka vrste strihnos, poboljšava funkciju želuca.

Foto: MERCK'S 1899 MANUAL OF THE MATERIA MEDICA

Također, preporuka je bilo uzeti i opijum te terpentin. Ipak, neki pacijenti su radije jeli jabuke i smokve ili pili kavu, i tako riješili problem.

Inače, strihinin je često sastojak otrova za štakore.

4. Kloroform za štucanje

Davne 1899. godine bilo je sasvim normalno da liječnik preporuči inhaliranje kemijskog spoja kloroforma u slučajevima upornog štucanja. Popularan anestetik iz 19. i početka 20. stoljeća s vremenom se prestao davati pacijentima zbog mogućeg oštećenja živčanog sustava, jetre i bubrega.

Foto: MERCK'S 1899 MANUAL OF THE MATERIA MEDICA

Drugi lijekovi koji, po Merckovom priručniku, pomažu kod štucanja su nitroglicerin te šećer i ocat.

5. Udisanje dima za astmu

U priručniku je navedeno kako je pušenje ponekad korisno za astmu, a kod kroničnih slučajeva "pomaže kanabis indica". U viktorijansko doba inhaliranje dima duhana, kanabisa, stramonije (halucinogene biljke) i lobelije (cvjetnice poznate po sedativnim učincima) bili su popularni tretmani za astmatičare.

Foto: MERCK'S 1899 MANUAL OF THE MATERIA MEDICA

Postojale su i posebne cigarete protiv astme. Danas se zna da inhaliranje bilo kakvog dima dokazano šteti i smanjuje funkciju pluća te pogoršava simptome astme.

6. Puštanje krvi za mučninu

Ispuštanje krvi iz pacijenta, pijavicama ili nekim drugim pomagalima, koristilo se tisućama godina za liječenje raznih bolesti, uključujući i prekomjerno krvarenje. Drevni grčki liječnici smatrali su da je ponekad potrebno uravnotežiti krv i druge tjelesne tekućine.

Ta praksa je dugo vremena, sve do 19. stoljeća, bila standardna terapija kod mnogih bolesti, uključujući mučninu ili jutarnju mučninu tijekom trudnoće. Vjerovalo se da ispuštanje krvi regulira puls, ublažava groznicu i smiruje bol.

Foto: MERCK'S 1899 MANUAL OF THE MATERIA MEDICA

Ispuštanje krvi može pomoći u nekoliko stanja, poput hemokromatoze (genetskog poremećaja koji dovodi do abnormalne akumulacije željeza u jetri). Ipak, liječnici su na kraju shvatili da ta metoda, također, može oslabiti pacijente te da česti rezovi na koži mogu dovesti do infekcije.

Osim ispuštanja krvi, u priručniku je preporuka bilo i uzimanje kokaina, čudotvornog lijeka koji pomaže kod svih vrsti mučnina. Bolji rezultat, sa manje negativnih učinaka, mogao se postići drugim preporučenim lijekom - cimetom.

7. Tuširanje hladnom vodom za nesanicu

Alkohol, kanabis indica i hladni tuš su, prema Merckovom priručniku, bili učinkoviti lijekovi kod nesanice. Tuširanje hladnom vodom nazvali su odličnom metodom koja poboljšava cirkulaciju i pomaže, osim kod nesanice, i u borbi protiv infekcije te kod liječenja glavobolje.

Foto: MERCK'S 1899 MANUAL OF THE MATERIA MEDICA

Ostali lijekovi koji su "liječili" nesanicu bili su kava, alkohol, stavljanje vrućih obloga na stopala i u isto vrijeme stavljanje hladnih na glavu.

8. Otrovna biljka za kolike

Preporuka za ublažavanje kolika, ozbiljnih napadaja boli u trbuhu od kojih često pate i vrlo male bebe, bili su amonijak, terpentin i Belladonna (kod nas se zove velebilje, vilinsko bilje, luda trava) - ljekovita, no u isto vrijeme vrlo otrovna biljka. Neki njezini dijelovi mogu biti smrtonosni.

Foto: MERCK'S 1899 MANUAL OF THE MATERIA MEDICA

Danas se koristi u modernim lijekovima za odrasle, na primjer, glavni je sastojak kapiju za oči koje se koriste za proširivanje zjenica.

9. Pijavice za upalu uha

Korištenje pijavica kod infekcije uha bila je popularna metoda liječenja. U priručniku je objašnjeno da pijavica, kada se učvrsti na svojeg domaćina, ublažava bol dok peptidi i proteini iz njezine sline sprječavaju zgrušnjavanje krvi, "a to pomaže prolasku infekcije".

Foto: MERCK'S 1899 MANUAL OF THE MATERIA MEDICA

Korist pijavica ponovno je došla pod povećalo pa je FDA (Američka uprava za hranu i lijekove) 2004. godine odlučila da pijavice udovoljavaju definiciji živog medicinskog pomagala, budući da njihove sitne čeljusti (i antikoagulansi) održavaju protok krvi što pomaže kod zacjeljivanja rana.

Također, mogu se koristiti za razbijanje krvnih ugrušaka, liječenje proširenih vena i za poboljšanje drugih poremećaja cirkulacije.

10. Kokain za alkoholizam

Tijekom 1880. godine Sigmund Freud je pomogao popularizaciji ideje o upotrebi kokaina u liječenju alkoholizma. Nazvao ga je čarobnim lijekom. U to doba kokain je bio preporuka kod liječenja morfijske ovisnosti, depresije, anksioznosti, umora i migrene.

Na pultu ljekarni prodavao se u obliku tonika, prašaka, vina te bezalkoholnih napitaka. Pacijenti su se vjerojatno osjećali kao da su puni energije zbog redovitog uzimanja "lijeka".

Foto: MERCK'S 1899 MANUAL OF THE MATERIA MEDICA

Freud je kokain isprobavao i na sebi godinama, eksperimentirao je sve dok dokazi o ovisnosti nisu postali previše jaki te je 1914. godine u SAD-u postao ilegalan.

U priručniku se nalazi još nekoliko preporuka za liječenje alkoholizma - polagano sisanje naranče ili polagano srkanje vruće vode kako bi se uklonila žudnja.