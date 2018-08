Starenja se ne treba bojati, ono je prilika da živite kako želite

Starenje je često opisano u negativnom tonu pa neki misle da se starenja treba sramiti i da treba raditi sve što možemo kako bismo ‘zaustavili’ godine, kaže Danielle Quinodoz, psihoanalitičarka i autorica knjige “ Growing Old: A Journey of Self-Discovery”.

Negativnu predodžbu o starenju često sami stvaramo sagledavajući samo obeshrabrujuće primjere, dok pozitivne zanemarujemo.

- Najčešće se priča o starijima koji pate od težih psihičkih i fizičkih oboljenja i hendikepa, a većina starijih koji žive sami i sami brinu o sebi ostaje zanemarena i na njih se rijetko obraća pozornost. Valja imati na umu da postoje različiti načini starenja. Baš kao što dva ljudska bića nisu i ne mogu biti identična tako ne postoje dva identična načina starenja - kaže Quinodoz.

Pravi pogled

Smatra da postoje ljudi zbog kojih se prestajemo bojati starenja. To su oni ljudi čiji je život avantura od rođenja do smrti. Starost i kraj života za njih su samo su dio tog puta, neizbježan segment prihvaćaju bez straha i drame iako bi možda željeli da je drugačije.

Sve ovisi o pogledu na starenje, zato se treba ohrabriti pozitivnim primjerima ljudi koji i u zrelim godinama žive punim plućima.

- Kroz rad na odjelu gerijatrije ženevske bolnice upoznala sam puno različitih starih ljudi. Zahvaljujući njima shvatila sam da se starenja ne treba bojati. Ono je prilika da živite kako želite i više zavolite sami sebe. Htjela sam još i ranije istaknuti prednosti starenja, no čekala sam da i sama ostarim kako bih se iz prve ruke uvjerila da je doista tako - kaže autorica.

Objašnjava da proces starenja može proći pasivno i neprimjetno. Primjerice, čitajući ove rečenice već ste ostarjeli, a da niste ni primijetilli. Može proći i aktivno.

Foto: 123RF

- Sami konstruiramo svoj život. Nitko drugi to neće učiniti za nas. Proces starenja je puno više od godina, to je način na koji proživljavamo i prolazimo te godine. Zato trebamo biti aktivni krojači svoje sudbine, a ne očajavati jer godine prolaze. One će ionako proći, a vi ih nećete iskoristiti ako samo sjedite - naglašava Quinodoz. Dodaje da nam snagu za dalje može dati prisjećanje na lijepe trenutke.

Život je poput vožnje

Kako biste i kasnije mogli ‘uroniti’ u lijepa sjećanja, pokrenite se i stvorite ih te skupljajte fotografije ili zapisujte doživljaje. Tako ćete i u starijoj dobi imati lijepe uspomene koje će vas podsjećati da ste iskoristili život.

Naime, život je poput bicikla. Postoje ljudi koji samo vrte pedale na sobnom biciklu i nigdje se ne miču, a život vide kao monoton, dosadan i pun rutina.

No, ako sjednu na pravi bicikl, a okolina se počne mijenjati, iskusit će nešto novo. Kako će oni to doživjeti, ovisi samo o njima samima, slici koju su sami za sebe stvorili. Zato treba na sve gledati pozitivno - savjetuje autorica.