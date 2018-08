Fokusiranje na osobne ciljeve bez obzira na sve briše brige

Primijenite stav ‘bez obzira na sve’ i odlučite učiniti sve što je potrebno kako biste ostvarili svoj cilj. Tako ćete sami kreirati svoje snove umjesto da samo čekate na njihovo ostvarenje, govori Lisa Nichols, autorica knjige “No Matter What!: 9 Steps to Living the Life You Love”.

- Bez obzira na sve što mi se dogodilo u životu i bez obzira na sve što su mi ljudi govorili da me obeshrabre u ostvarenju mojih ciljeva, mali glas iznutra neprestano me podsjećao da imam pravo živjeti život kakav ja želim.

Bez odustajanja

Svaki put iznova govorila bih si da nastavim raditi ono što želim bez obzira na sve - ističe autorica. Govori i o teškim životnim situacijama s kojima se većina ljudi mora suočiti u životu.

- Kad se nađemo u situacijama koje su bolne i zastrašujuće, često se pitamo ‘zašto’, no to neće pomoći. Tako se samo zadržavamo u ulozi žrtve. Umjesto toga, trebali bismo se zapitati ‘što mogu naučiti iz ovoga?’ kako bismo nastavili rasti i biti sretni - navodi autorica.

Svjesna je kako nitko nema savršen život, no treba imati pozitivan stav jer će to utjecati na osobnost, ali i zdravlje čovjeka.

- Kad se usredotočite na svoje ciljeve umjesto na brige, živjet ćete mirnije. Loše stvari uvijek se mogu dogoditi, ali one ne smiju odrediti kvalitetu vašeg života – ističe autorica. Smatra kako svatko treba razviti “odskočne mišiće” koji će im pomoći u suočavanju s izazovima. To su, primjerice, “mišići” razumijevanja, vjere u sebe, iskrenosti i oprosta.

Afirmacije i vježbe uma

- ‘Odskočne mišiće’ razvit ćete tako da ih što češće koristite, baš kao i one prave. Ako ste ljuti na nekoga zbog nepravde koju vam je načinio, otpustite ljutnju i ojačajte svoj ‘mišić’ za oprost tako da mu jednostavno oprostite - predlaže.

Tako ćete postati sretniji te vam ni jedan izazov više neće predstavljati problem.

- Koristite afirmacije i vježbe uma kako biste bili sretni i zadržali pozitivan stav prema životu - savjetuje Nichols.