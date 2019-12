Stariji ljudi koji redovito vode ljubav su puno sretniji i zdraviji

Zabluda je da stariji ljudi gube interes za seks. Novo istraživanje je otkrilo da je 85 posto muškaraca u dobi od 60 do 69 godina seksualno aktivno kao i 60 posto muškaraca u dobi od 70 do 79 godina te 32 posto starijih od 80.

Žene su nešto malo manje aktivnije od muškaraca, ali i one su izjavile da žele biti seksualno aktivne i kada ostare.

Ovo je dobra vijest jer je istraživanje otkrilo da stariji ljudi mogu imati mentalnih i fizičkih zdravstvenih problema ako ne održavaju seksualnu aktivnost.

Istraživanje je promatralo seksualni život kod 2.577 muškaraca i 3.195 žena u dobi od 50 godina i više. Istraživači su ih pitali jesu li u posljednjih godinu dana imali pad seksualne želje, učestalosti seksualne aktivnosti ili sposobnosti da imaju erekciju (muškarci).

Otkrili su da su muškarci koji su prijavili pad seksualne želje bili izloženi većem riziku od razvijanja raka ili neke druge kronične bolesti. Muškarci s erektilnom disfunkcijom također su bili izloženi većem riziku od raka ili koronarna bolest srca. Važno je, međutim, napomenuti da promjene u seksualnoj želji ili funkciji mogu biti posljedica dijagnoza bolesti u ranom stadiju.

Istraživanjem je otkriveno i da stariji ljudi više uživaju u životu kada su seksualno aktivni. A, oni koji su doživjeli pad seksualne aktivnosti su bili nesretniji od onih koji su održavali seksualnu aktivnost.

Nije tajna da seks može pridonijeti stvaranju dobrog osjećaja. To je uglavnom zato što tijekom seksa dolazi do oslobađanja enzima endorfina, koji stvaraju sretan ili ushićen osjećaj. Viši nivo endorfina nije povezan samo s našim mentalnim zdravljem nego i s većom aktivacijom imunološkog sustava - što može umanjiti rizik od raka i srčanih bolesti, piše The Conversation.

