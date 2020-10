Staru i beživotnu kupaonicu transformirala za samo 500 kn

<p><strong>Alicia Fieldhouse</strong> (42) iz zapadnog Yorkshirea osjetila je kako je vrijeme za transformaciju kupaonice. </p><p>- U prijašnjoj bijeloj kupaonici svugdje si mogao vidjeti prljavštinu. Zato sam mrzila kada bi gosti morali ići na zahod. Sveukupno mi je trebalo oko tjedan dana da preuredim kupaonicu. U međuvremenu sam imala dane odmora jer me boli kad radim previše - rekla je Alicia.</p><p>Alicia je kupila limenku francuske boje crne nijanse u iznosu od 150 kuna, kao i samoljepljive podne pločice za 150 kuna. Osim toga za otprilike 150 do 200 kuna je kupila dodatke za kupaonicu.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO:</p><p>Svoju transformaciju objavila je na Facebooku, a potrošila je svega 500 kuna. Objava je prikupila gotovo 1.000 lajkova i stotine komentara koji hvale njene vještine.</p><p>Međutim, mnogi su bili skeptični oko toga hoće li 'oslikani' WC biti dugotrajan. Alicia je rekla kako je postala pomalo opsjednuta francuskom bojom nakon što ju je koristila tijekom karantene, a sada je oslikala svoj hodnik, stol, ulazna vrata, kao i cijelu kupaonicu.</p><p>Kada se uhvatila posla prvo je obojila radijator, kadu, wc i umivaonik. Sve to uz pomoć francuske boje.</p><p>- Ova boja je toliko dobra. Koristila sam je po cijeloj kući. U kupaonici sam također kupila i novu dasku za školjku. Mislim da sam puno uštedjela tako što sam sama sve radila - rekla je Alicia.</p><p>Alicia je rekla da joj je ostalo još boje te ju planira iskoristiti za druge stvari po kući. </p><p>Najteži dio joj je bilo stavljanje samoljepljivih podnih pločica jer ih je morala rezati kako bi se pravilno uklopile oko zahodse školjke i sudopera.</p><p>Međutim, kako bi pločice bile još čvršće koristila je dodatno ljepilo u spreju. </p><p>Alicia je rekla kako njena kupaonica još uvijek nije savršena, ali i s ovim ishodom je presretna. Njen rad se isplatio.</p><p>Neki su čak komentirali i pitali se kako će Alicia čistiti WC s obzirom da bi upotreba jakih kemikalija vjerojatno skinula boju. No ona je odgovorila i rekla kako svoj zahod čisti s maramicama i kako to ne oštećuje boju. </p><p>Alicia je rekla kako shvaća da preobrazba kupaonice nije za svačiji ukus, ali da je njoj najbitnije da je ona sada sretna, piše <a href="https://www.thesun.co.uk/fabulous/12877906/woman-hated-plain-bathroom-painting-everywhere-toilet/" target="_blank">The Sun.</a></p>