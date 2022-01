LED žarulja od 600 lumena daje jednako svjetlosti kao žarulja od 48 W, no troši manje od 10 W električne energije. One koriste od 50 do 90 posto manje energije od običnih žarulja, a traju do 50.000 sati

LED žarulje ne sadrže živu, napravljene su od plastike, tako da se ne mogu razbiti, ne zrače u UV spektru i ne mogu uzrokovati rak, a njihovo svjetlo ne treperi. Koriste od 50 do 90 posto manje energije od običnih žarulja, a traju i do 50.000 sati. Prosječna štedna žarulja u četiri godine uštedjet će vam gotovo 500 kuna. POGLEDAJTE VIDEO: Eko tenisice Kod LED žarulja najvažnija oznaka su lumeni (lm), a radi se o broju kojim se izražava količina svjetlosti koju proizvode. Tako LED žarulja od 600 lumena daje jednako svjetlosti kao žarulja od 48 W, no u isto vrijeme troši i manje od 10 W električne energije. Primjerice, ako želimo žarulju koja će dati jednako svjetlosti kao klasična od 100W, trebamo žarulju s 1600 do 1800 lumena, a takve LED žarulje troše 20-ak W ili manje. Također možemo birati i između toplije ili hladnije svjetlosti, ovisno o tome odgovara li nam više dnevno svjetlo ili žuti sjaj klasičnih žarulja. To se mjeri u Kelvinima, pa tako možemo kupiti žarulju koja bojom (topla bijela) odgovara klasičnim žaruljama i ima oznaku 2700 Kelvina. Za ured je najbolja LED žarulja koja ima hladno bijelo svjetlo (4000 Kelvina ili više) i tako oponaša dnevno svjetlo, dok je za dnevni boravak, u kojem boravimo više vremena, bolja LED žarulja sa žutim svjetlom.