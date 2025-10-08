Stepenice ili lift: Na vrh Eiffela možete za 26 ili 36 eura, a evo što vas čeka na samom vrhu

Naše putovanje do najpoznatijeg simbola Francuske počelo je iznenađujuće jednostavno: kupnja ulaznica bila je brza i bez stresa. Nismo naišli na gužve, a ispred tornja ljudi su se opušteno fotografirali, uživajući u pogledu i jesenskom suncu. Prva pomisao bila je da turisti nisu upoznati s mogućnosti razgledavanja tornja. Francuzi, poznati po svojem ponosu, i dalje ne vole previše koristiti engleski, ali uz osmijeh te kratke i jasne rečenice sve se lako dogovori. Imali smo opcije birati karte po cijeni, ali i uslugama. Odabrali smo karte na licu mjesta od 36 eura po čovjeku, koje uključuju vožnju liftom sve do trećega kata, uz stanke. Duga opcija, 10 eura jeftinija, uključuje prijevoz liftom tek od drugog do trećega kata. Do drugoga kata idete pješke. Kupnja ulaznica na licu mjesta ispostavila se jeftinijom nego kupnja karata preko agencija, tj. interneta.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:59 Pogled sa Eiffelovog tornja | Video: Ines Siebenreich/24sata

Nakon kratkog prolaska kroz sigurnosnu provjeru vratili su nam stvari i usmjerili nas prema ulazu za lift. Tamo smo čekali možda desetak minuta, taman dovoljno da se pripremimo za uspon. U lift je stalo tridesetak ljudi i uspon do drugoga kata trajao je samo nekoliko trenutaka. Pogled koji se otvara već na toj visini oduzima dah.

Foto: Ines Siebenreich/24sata

Pariz se širi na sve strane, savršen mozaik krovišta, mostova i ulica. Na drugom katu dočekala nas je živa atmosfera. Turisti iz svih krajeva svijeta, gužva u suvenirnici i mnoštvo fotoaparata uperenih prema horizontu. Mi smo odlučili preskočiti suvenirnicu i samo upijati energiju mjesta.

Sljedeća postaja: treći kat, sam vrh. Red za lift bio je popriličan. Čekali smo sigurno dvadesetak minuta, pomičući se mic po mic, ali vrijedilo je svake sekunde. Kad smo napokon stigli gore, dočekala nas je prava gužva. Redovi su se ispreplitali, teško je bilo razaznati tko čeka lift za dolje, a tko samo razgledava.

Foto: Ines Siebenreich/24sata

Na vrhu se nalazi i mali "Eiffelov stan" s voštanim figurama. Skroman, ali zanimljiv detalj koji daje povijesni šarm cijelom iskustvu. Na zidovima su usporedbe visine Eiffelova tornja s drugim svjetskim znamenitostima, što posebno ističe njegovu veličinu i značenje. Posjetitelji su imali priliku ostati na "prizemlju" trećega kata ili se stubama popeti na "terasu", koja je ograđena žičanom ogradom.

Foto: Ines Siebenreich/24sata

Za potpuni doživljaj, turisti mogu kupiti čašu šampanjca ili nešto slatko u malom baru na vrhu. Naravno, i tamo se čeka u redu. Ali kad jednom izađeš na otvoreni prostor i pogledaš oko sebe, sve se zaboravlja. Pogled je jednostavno očaravajući. Vidi se sve, od Slavoluka pobjede pa sve do dalekih pariških četvrti i rijeke Seine, koja vijuga kroz grad.

Spuštanje je bilo pomalo kaotično. Gužve, čekanje, manjak zraka i puno gurkanja, ali u svemu tome bilo je i nečeg tipično pariškog: šarma u neredu. Tijekom silaska imali smo priliku prošetati i prvim katom, gdje su mnogi zastali na staklenom podu i doživjeli Pariz iz sasvim drukčije perspektive.

Foto: Ines Siebenreich/24sata

Posjetitelji imaju priliku i ne platiti ulaznicu te uživati u malenom parku gradske oaze. Prekrasno uređen park, s jezercem, nalazi se odmah ispod tornja. Turisti tako sunčan dan mogu provesti sjedeći i upijajući zrake sunca uz predivan pogled besplatno.