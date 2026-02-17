Spremite se za galop, jer 17. veljače započela je kineska nova godina, a s njom i vladavina Vatrenog Konja, jednog od najdinamičnijih i najintenzivnijih razdoblja u šezdesetogodišnjem ciklusu
Stigla je godina Vatrenog Konja - saznajte što kineski horoskop predviđa za svaki znak
Nakon godine Drvene Zmije, stiže nam vrijeme koje ne poznaje oklijevanje. Godina Vatrenog Konja, koja će trajati do 5. veljače 2027., donosi energiju brzine, strasti, neovisnosti i dramatičnih preokreta. Ova godina potiče nas da odbacimo stare obrasce i hrabro krenemo prema novim horizontima. Astrolozi se slažu da je ovo razdoblje velikih promjena, kako na osobnoj tako i na globalnoj razini.
- Zamislite neukrotiv duh i neumoljivu snagu Konja, arhetipa slobode, avanture i sirovog zamaha. Sada taj duh zapalite živahnom, transformativnom energijom elementa Vatre. Rezultat je godina koja puca od dinamike, hrabrosti i neodoljivog poriva za prodorom - objasnio je hongkonški astrolog Letao Wang.
Vatreni Konj nagrađuje inicijativu, inovacije i odvažne poteze, ali istovremeno upozorava na opasnosti impulzivnosti i izgaranja. Ključ uspjeha bit će u usmjeravanju goleme energije s jasnom namjerom i fokusom. Donosimo detaljnu prognozu što ovo vatreno razdoblje donosi svakom od dvanaest znakova kineskog zodijaka.
Štakor (Godine rođenja: 1948., 1960., 1972., 1984., 1996., 2008., 2020.)
Za one rođene u znaku Štakora, ovo će biti zahtjevna, ali i značajna godina jer se nalaze u izravnom sukobu s vladajućom energijom, odnosno s Tai Suijem (Velikim Vojvodom Jupitera). To znači da su pred vama velike promjene, od karijere do privatnih odnosa. Astrolozi savjetuju da posebnu pozornost obratite na zdravlje te da razmislite o uvođenju novih, zdravijih navika. Putovanja se preporučuju kao način da se ublaži napetost, posebno u toplije krajeve. Srećom, Štakor kao vodeni znak može donekle uravnotežiti vatrenu energiju godine, a svaka promjena, ma koliko se činila teškom, nosi i priliku za rast.
Bivol (Godine rođenja: 1949., 1961., 1973., 1985., 1997., 2009., 2021.)
Nakon ugodnije prethodne godine, Bivoli ulaze u razdoblje koje zahtijeva dodatan oprez. Iako se ne radi o velikom sukobu s Tai Suijem, mogli biste biti skloniji manjim nesporazumima u odnosima i sitnim povredama. Ključno je pažljivo birati suradnike i partnere, bilo u poslu ili prijateljstvu. Godina donosi i pokretačku energiju, stoga je savjet da je iskoristite za putovanja i istraživanje novih mjesta. Vaša urođena upornost i marljivost bit će vaši najveći saveznici u svladavanju izazova. Strpljenje će vam pomoći da izgradite čvrste temelje za budućnost.
Tigar (Godine rođenja: 1950., 1962., 1974., 1986., 1998., 2010., 2022.)
Dobre vijesti za Tigrove. Ulazite u iznimno povoljno razdoblje jer ste u prijateljskom odnosu s energijom Konja. To znači da možete očekivati skladne odnose, dobra prijateljstva i brojne poslovne prilike. Prema nekim astrološkim prognozama, Tigrovi će doživjeti povratak zamaha i osjetiti kako se vrata koja su dugo bila zatvorena konačno otvaraju. Samci bi mogli pronaći ljubav, a općenito ćete zračiti samopouzdanjem. Jedini oprez potreban je vezano za zdravlje, posebno probavu, jer vaša vatrena priroda može biti dodatno pojačana energijom godine.
Zec (Godine rođenja: 1951., 1963., 1975., 1987., 1999., 2011., 2023.)
Za nježne i miroljubive Zečeve, vatrena energija 2026. godine mogla bi se činiti pomalo neodoljivom. Nalazite se u takozvanom "kažnjavajućem" odnosu s Tai Suijem, što nalaže oprez, posebice u ljubavnim i međuljudskim odnosima. Osjećat ćete manje podrške nego inače i nailaziti na više izazova na poslu. Međutim, ovo je godina u kojoj vaša urođena diplomacija i intuicija dolaze do izražaja. Umjesto opiranja promjenama, iskoristite ih za "gracioznu prilagodbu". Vaša sposobnost posredovanja i stvaranja sklada bit će iznimno cijenjena.
Zmaj (Godine rođenja: 1952., 1964., 1976., 1988., 2000., 2012., 2024.)
Zmajeve u 2026. godini čuva zvijezda "Putujućeg Konja", što znači da je pred vama godina ispunjena kretanjem. Ovo je izvrsno vrijeme za putovanja, preseljenje u novi dom ili ured, pa čak i za promjenu posla. Mnogi Zmajevi mogu očekivati i promaknuće. Ipak, postoji upozorenje: oni pod utjecajem ove zvijezde trebali bi izbjegavati stagnaciju. Ako se prisilite mirovati, osjećat ćete se nemirno i anksiozno. Zdravstveno, kao zemljani znak, trebate paziti na probavni sustav jer višak vatrene energije može biti opterećujući.
Zmija (Godine rođenja: 1953., 1965., 1977., 1989., 2001., 2013., 2025.)
Nakon što su se u 2025. suočile sa svojom godinom ("Ben Ming Nian"), Zmije će osjetiti olakšanje jer u 2026. nemaju izravan sukob s vladajućom energijom. To obično signalizira mirniju godinu, no oprez je i dalje potreban. Zmije su same po sebi vrlo vatren znak, pa bi godina i dalje mogla biti intenzivna. Na poslu se traži dodatna budnost jer bi se moglo dogoditi da netko drugi preuzme zasluge za vaš trud. Kako biste uravnotežili elemente, izbjegavajte crvenu i ružičastu boju te se okrenite plavim i metalik tonovima.
Konj (Godine rođenja: 1954., 1966., 1978., 1990., 2002., 2014., 2026.)
Ovo je vaša godina, vaš "Ben Ming Nian", što znači da ste u središtu pozornosti. Energija 2026. nije samo oko vas, ona jest vi. Ovo je monumentalna godina u kojoj su vaša karizma i strast deseterostruko pojačani. Spremaju vam se velike promjene na svim životnim poljima, od karijere do obitelji. Iako to može zvučati zastrašujuće, promjene donose i goleme prilike za rast i zaradu. Tradicionalno se savjetuje da preuzmete kontrolu nad promjenama tako što ćete se usmjeriti na sretne događaje poput vjenčanja ili osnivanja obitelji. Najveći izazov bit će kanalizirati ogromnu energiju i izbjeći izgaranje.
Koza (Godine rođenja: 1955., 1967., 1979., 1991., 2003., 2015.)
Čestitamo, Kozama je kozmos naklonjen ove godine. Smatraju se jednim od najsretnijih znakova u godini Vatrenog Konja. Uživaju u harmoniji s Tai Suijem, a na putu im se nalazi zvijezda "Plemenitih ljudi" (Guiren), što znači da će imati podršku utjecajnih prijatelja i graditi snažne veze. I posao i odnosi teći će glatko, a mnoge će stvari konačno sjesti na svoje mjesto. Ovo je godina u kojoj trebate biti otvorenog uma, zahvalni i uživati u trenutku. Vaša kreativnost i nježna snaga pomoći će vam da zablistate.
Majmun (Godine rođenja: 1956., 1968., 1980., 1992., 2004., 2016.)
Brzi i dinamični tempo godine Vatrenog Konja savršeno odgovara snalažljivoj i inteligentnoj prirodi Majmuna. Dok će se drugi boriti s brzinom, vi ćete u njoj napredovati. Očekuje vas vrtlog aktivnosti, mnoštvo projekata i stalni priljev novih ideja i poznanstava. Vaš šarm bit će na vrhuncu, što pogoduje i ljubavnom životu. U poslu, vaša sposobnost prilagodbe i umrežavanja bit će ključna za uspjeh, posebno u prodaji, odnosima s javnošću i tehnologiji. Izazov neće biti pronaći priliku, već mudro odabrati kojoj ćete se posvetiti.
Pijetao (Godine rođenja: 1957., 1969., 1981., 1993., 2005., 2017.)
U godini u kojoj mnogi jure vođeni strašću, vaša sposobnost za red, analizu i pedantno planiranje bit će vaše najveće oružje. Dok svijet juri naprijed, vi ćete svojom preciznošću unijeti smisao u kaos, što će vam donijeti veliko poštovanje i konkretne uspjehe. Vaša disciplina štiti vas od impulzivnosti godine, što je čini izvrsnim vremenom za dugoročna ulaganja. U ljubavi, privlačit ćete osobe koje cijene inteligenciju i integritet. Jedini izazov je ublažiti svoju kritičku prirodu s malo više diplomacije.
Pas (Godine rođenja: 1958., 1970., 1982., 1994., 2006., 2018.)
Pas je, uz Kozu i Tigra, jedan od najsretnijih znakova u 2026. godini. Pred vama je godina proboja koji je rezultat vašeg dugogodišnjeg truda. Veze koje ste tiho njegovali i iskustvo koje ste skupljali sada će se isplatiti i stvoriti moćne prilike. Očekuju vas brojne društvene pozivnice, nova poznanstva i prilike za putovanja. Moguć je napredak u obrazovanju ili dobivanje važnih financijskih sredstava. Vaša karizma je na vrhuncu, a obiteljska energija bit će topla i skladna.
Svinja (Godine rođenja: 1959., 1971., 1983., 1995., 2007., 2019.)
Nakon turbulentne prethodne godine, Svinje u 2026. konačno mogu odahnuti. Nalazite se u "tajnom savezu" s Tai Suijem, što znači da se sreća polako, ali sigurno vraća na sva životna polja. Strpljenje je ključno, jer se promjene neće dogoditi preko noći. Ovo je godina u kojoj je važno dati si vremena za oporavak od prošlogodišnjih drama. Važno je izaći iz rutine i prihvatiti suradnje. Društvene veze donijet će vam neočekivanu pomoć i rješenja kada se nađete pred preprekama.
