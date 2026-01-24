Stigla je sezona Vodenjaka: Evo što očekuje svaki znak Zodijaka

Sezona Vodenjaka je stigla i potiče vas da prihvatite promjene i razmišljate izvan okvira. Otkrijte kako svaki horoskopski znak može iskoristiti ovu dinamičnu energiju kako bi maksimalno iskoristio nadolazeće prilike
Kada sunce prijeđe u znak Vodenjaka, kojim vladaju elektrizirajući Uran i Saturn, ne možete ne primijetiti promjenu. Nakon mjeseca kojim je upravljao pragmatični Jarac, sezona Vodenjaka donosi nalet buntovne energije, želju za suprotstavljanjem konvencijama i poticaj da se daju prioriteti platonskim vezama, humanitarnim naporima i grupnim aktivnostima.
| Foto: 123RF
Kada sunce prijeđe u znak Vodenjaka, kojim vladaju elektrizirajući Uran i Saturn, ne možete ne primijetiti promjenu. Nakon mjeseca kojim je upravljao pragmatični Jarac, sezona Vodenjaka donosi nalet buntovne energije, želju za suprotstavljanjem konvencijama i poticaj da se daju prioriteti platonskim vezama, humanitarnim naporima i grupnim aktivnostima.
|
Foto: 123RF
Kada sunce prijeđe u znak Vodenjaka, kojim vladaju elektrizirajući Uran i Saturn, ne možete ne primijetiti promjenu. Nakon mjeseca kojim je upravljao pragmatični Jarac, sezona Vodenjaka donosi nalet buntovne energije, želju za suprotstavljanjem konvencijama i poticaj da se daju prioriteti platonskim vezama, humanitarnim naporima i grupnim aktivnostima.
| Foto: 123RF
OVAN: Gotovo svi će biti usredotočeni na grupne projekte i ulaganje više energije u svoje platonske veze, ali budući da će se Sunce kretati kroz vašu jedanaestu kuću umrežavanja, možete očekivati da će to biti još veći fokus za vas. S vašim vladajućim planetom, ambicioznim Marsom, u istom sektoru od 23. siječnja do 2. ožujka, imate još dulji vremenski okvir kada se možete osloniti na prijatelje i kolege da pokreću zajedničke težnje, kao i vaše dugoročne želje.
| Foto: Fotolia
BIK: Pripremite se za sezonu kada ćete ući u središte pozornosti i zauzeti poziciju veće moći. Ne možete a da ne ostavite svoj trag više nego inače, zahvaljujući Suncu koje se kreće kroz vašu desetu kuću karijere i javne slike. Bez obzira imate li uzbudljivu viziju za izgradnju zamaha na profesionalnom putu ili se želite povezati s nekim višeg ranga i preuzeti veće odgovornosti, sada imate vjetar u leđima. Oko 17. veljače, kada pomrčina Sunca aktivira ovaj sektor, možete započeti potpuno novo doba ostavljanja svog traga dok njegujete svoj unutarnji život.
| Foto: Fotolia
BLIZANCI: Obično ste nemirni, čak i kada se Sunce ne kreće kroz vašu devetu kuću avanture i visokog učenja, ali sezona Vodenjaka pojačava tu vibru za vas, što dovodi do ogromnog porasta vaše želje da se oslobodite rutina ili iskustava koja se čine dosadnima. Osjećat ćete se najosnaženije kada se usredotočite na upijanje znanja, usavršavanje određenog skupa vještina, stvaranje prijatelja izvan vašeg društvenog kruga i proširivanje horizonata kad god imate priliku. Vaš vladajući planet, glasnik Merkur, pridružuje se zabavi od 20. siječnja do 6. veljače, pa bez obzira želite li rezervirati daleko putovanje ili započeti novo učenje, možete maksimalno iskoristiti ovo razdoblje.
| Foto: Fotolia
RAK: S obzirom na to da Sunce prolazi kroz vašu osmu kuću intimnosti, ovaj trenutak je stvoren za malo više hibernacije sa voljenom osobom ili nekim posebnim. Osjećat ćete se sigurnije otvarajući se o svojim emocionalnim potrebama unutar vaše najbliže veze i imat ćete više prilika za njegovanje te veze. A budući da ovaj sektor također nadgleda zajedničke resurse, možete napraviti napredak i u financijskim ciljevima koje dijelite s partnerom. Oko 1. veljače, kada puni mjesec utječe na os koja uključuje vašu drugu kuću prihoda, moglo bi doći do kulminacije značajnog plana za zarađivanje novca.
| Foto: Fotolia
LAV: Ova sezona je u potpunosti posvećena vašim vezama jedan na jedan, jer se vaš vladar, Sunce, sada kreće kroz vašu sedmu kuću partnerstva. Osjetit ćete nalet samopouzdanja ako ste u paru, a ako niste pomaknut ćete se u dobrom smjeru. Ako ste namjeravali posredovati ili riješiti tekući sukob, uživat ćete u naletu samopouzdanja koji će to omogućiti. Kada je pun Mjesec u vašem znaku 1. veljače, mogli biste se osjećati osjetljivije i trebati vam predah od uobičajene rutine kako biste pojačali brigu o sebi. Podijelite kako se osjećate s prijateljem, voljenom osobom, partnerom ili poslovnim partnerom i razmislite o reciprocitetu unutar vaše veze.
| Foto: Fotolia
DJEVICA: S obzirom na to koliko ste zdravstveno svjesni i vješti u samousavršavanju, osjećat ćete se kao da ste u svom elementu tijekom sezone Vodenjaka, jer se sunce kreće kroz vašu šestu kuću dnevne rutine i dobrobiti. Osjetit ćete nalet ponosa koji možete usmjeriti na provjeru svakodnevnih obaveza s vašeg popisa i potencijalno poboljšanje vašeg fitness režima. Također možete uroniti u organizacijske projekte i pojednostaviti svoje napore, usredotočujući se na kućanske poslove i posao koji je istinski u skladu s vašom svrhom. Vaša energija raste i smislit ćete još više strategija za povećanje produktivnosti i vitalnosti.
| Foto: Fotolia
VAGA: Ovo je jedan od najrazigranijih trenutaka u godini koji inspiriraju kreativnost, s obzirom na to da se Sunce kreće kroz vašu petu kuću romantike i samoizražavanja. Bez obzira na godišnje doba sunčevog znaka, želite da vam život odražava romantičan film, ali to sada možete ostvariti više nego inače, jer ste još usklađeniji sa svojim umjetničkim impulsima i smislom za zabavu. Iskoristite svaku priliku da budete spontaniji i prihvatite koketiranje kako biste izvukli maksimum iz trenutka, posebno dok se vaš vladajući planet, slatka Venera, ne pomakne iz ovog sektora 10. veljače.
| Foto: Fotolia
ŠKORPION: Kako se Sunce kreće u drugi fiksni znak i vašu četvrtu kuću obiteljskog života, mogli biste početi osjećati da je ovo zaista transformativan trenutak. Svake sezone Vodenjaka imate priliku zacijeliti stare rane, a istovremeno dati prioritet ulijevanju više ljubavi i brige u svoje obiteljske veze, ali 2026. godina donijet će velike promjene u ovom dijelu vašeg života, kao i u vašoj desetoj kući karijere. Možda niste najveći obožavatelj promjena, ali ako se potrudite da ostanete otvorenog uma - posebno oko 17. veljače kada pomrčina Sunca utječe na ovu zonu - to bi vas u konačnici moglo pripremiti za pojačano emocionalno blagostanje.
| Foto: Fotolia
STRIJELAC: Kao cjeloživotni učenik kakav jeste, zaista nema doba godine kada niste presretni zbog putovanja, povezivanja i isprobavanja novih vještina, ali s kretanjem Sunca kroz vašu treću kuću komunikacije, ta energija naglo raste. Žudite za prilikom za rezerviranje vikend odmora, druženje s kolegama i brainstorminga, a upuštanje u aktivnosti poput ove ne može ne potaknuti vašu već rastuću energiju. Oko 1. veljače, kada puni mjesec aktivira vašu devetu kuću višeg učenja - što je ujedno i sektor povezan s vašim znakom - dobro ćete učiniti ako poslušate svog unutarnjeg avanturista i sve dosadne obaveze stavite u drugi plan. Osjećat ćete se najcentriranije i emocionalno ispunjenije kada slijedite svoju intuiciju.
| Foto: Fotolia
JARAC: Kako vaša sezona završava i Sunce prelazi u drugu kuću prihoda, usmjerit ćete pozornost na svoj profit (čak i više nego inače!). Osjetit ćete rastuće samopouzdanje oko smišljanja novih pothvata za zarađivanje novca i korištenja svojih vještina kako biste povećali prihode. Iskoristite prilike za njegovanje vlastite vrijednosti i razmislite o njima, posebno kada se one odnose na vaše trenutne planove zarade. 13. veljače, Saturn, planet nadzornik i vaš vladar, ući će u vašu četvrtu kuću kućnog života, uspostavljajući dvogodišnji ciklus posvećen postavljanju novih temelja povezanih s vašim vezama s voljenima i domom.
| Foto: Fotolia
VODENJAK: Dobrodošli u svoju sezonu! Dok se Sunce kreće u vašu prvu kuću, možete preuzeti pozornost i zablistati dok ostatak svijeta usvaja vašu nekonvencionalnu, humanitarnu, perspektivu usmjerenu na budućnost. Bilo da ste se željeli boriti za vodeću poziciju na poslu ili nametnuti svoje potrebe u odnosima, ovo je sezona da progovorite i zauzmete se za svoje najsmjelije želje. Oko 17. veljače, kada mladi mjesec i pomrčina Sunca stignu u vaš znak, zakoračit ćete u trenutak koji mijenja igru za vaš osjećaj za sebe i vaše odnose jedan na jedan - kakve nismo vidjeli od 2016 do 2018. Razmislite o tome što se dogodilo otprilike u to vrijeme kako biste dobili osjećaj što možete očekivati tijekom ove nove serije pomrčina koje će se nastaviti u 2028. godini.
| Foto: Fotolia
RIBE: Pripremite se da će se vaša urođena sanjivost pojačati, jer se Sunce sada kreće kroz vašu dvanaestu kuću duhovnosti, postavljajući pospani, maštoviti, samorefleksivni ton. Snažno forsiranje konkretnih, vanjskih ciljeva sada se jednostavno neće činiti prirodnim ili zadovoljavajućim. Umjesto toga, najbolje je usporiti, dajući prioritet svjesnosti i praksama pomlađivanja. Bit će puno vremena za napredak sljedeći mjesec kada Sunce bude u vašem znaku. Za sada sijete sjeme i razmatrate mudrost koju biste mogli dobiti od svog unutarnjeg glasa. Kada Venera orijentirana na veze uđe u vaš znak 10. veljače, počet ćete upijati pozornost - posebno kada je riječ o vašem romantičnom životu.
| Foto: Fotolia