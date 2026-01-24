Stigla je sezona Vodenjaka: Evo što očekuje svaki znak Zodijaka

VODENJAK: Dobrodošli u svoju sezonu! Dok se Sunce kreće u vašu prvu kuću, možete preuzeti pozornost i zablistati dok ostatak svijeta usvaja vašu nekonvencionalnu, humanitarnu, perspektivu usmjerenu na budućnost. Bilo da ste se željeli boriti za vodeću poziciju na poslu ili nametnuti svoje potrebe u odnosima, ovo je sezona da progovorite i zauzmete se za svoje najsmjelije želje. Oko 17. veljače, kada mladi mjesec i pomrčina Sunca stignu u vaš znak, zakoračit ćete u trenutak koji mijenja igru ​​za vaš osjećaj za sebe i vaše odnose jedan na jedan - kakve nismo vidjeli od 2016 do 2018. Razmislite o tome što se dogodilo otprilike u to vrijeme kako biste dobili osjećaj što možete očekivati ​​tijekom ove nove serije pomrčina koje će se nastaviti u 2028. godini. | Foto: Fotolia