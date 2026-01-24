Obavijesti

Galerija

Komentari 2
PRIPREMITE SE!

Stigla je sezona Vodenjaka: Evo što očekuje svaki znak Zodijaka

Sezona Vodenjaka je stigla i potiče vas da prihvatite promjene i razmišljate izvan okvira. Otkrijte kako svaki horoskopski znak može iskoristiti ovu dinamičnu energiju kako bi maksimalno iskoristio nadolazeće prilike
Aquarius Zodiac Sign. Astrology women night sky background
Kada sunce prijeđe u znak Vodenjaka, kojim vladaju elektrizirajući Uran i Saturn, ne možete ne primijetiti promjenu. Nakon mjeseca kojim je upravljao pragmatični Jarac, sezona Vodenjaka donosi nalet buntovne energije, želju za suprotstavljanjem konvencijama i poticaj da se daju prioriteti platonskim vezama, humanitarnim naporima i grupnim aktivnostima. | Foto: 123RF
1/14
Kada sunce prijeđe u znak Vodenjaka, kojim vladaju elektrizirajući Uran i Saturn, ne možete ne primijetiti promjenu. Nakon mjeseca kojim je upravljao pragmatični Jarac, sezona Vodenjaka donosi nalet buntovne energije, želju za suprotstavljanjem konvencijama i poticaj da se daju prioriteti platonskim vezama, humanitarnim naporima i grupnim aktivnostima. | Foto: 123RF
Komentari 2

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026