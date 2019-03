Stigle šparoge! Odlično čiste bubrege i jetru, čuvaju od raka

Na tržnice su ovih dana stigle prve divlje šparoge, a kao i svake godine, berači ih različito cijene. Tako se svežanj šparoga na riječkoj tržnici ovih dana mogao pronaći za 15 do 20 kuna, na tržnici u Puli stajale su 20 do 25 kuna, dok se vezica na šibenskoj tržnici prodavala po čak 50 kuna.

Foto: Dusko Marusic/PIXSELL Šparoge na pulskoj tržnici ovih dana mogle su se nabaviti za 20 do 25 kuna po vezici

- Šparoge su izuzetno korisne za organizam i svakako ih vrijedi uvrstiti u prehranu dok traje sezona - kaže dr. Marijana Martinčić Novaković, liječnica i nutricionistica iz savjetovališta za pravilnu prehranu Nutrimediko iz Pule.

Dodaje kako su vrijednim nutrijentima posebno bogate divlje šparoge, čija sezona berbe započinje ovih dana, no ne treba zanemariti ni one vrtne, iz uzgoja.

Foto: Goran Kovacic/PIXSELL Šparoge na riječkoj tržnici ovih dana koštale su 15 do 20 kuna

- Šparoge su izuzetno korisne za ljude koji imaju početni stadij bubrežne insuficijencije, jer sadrže asparagusnu kiselinu, koja čisti bubrege. Tako su korisne za pravilan rad bubrega. Također, potiču čišćenje jetre, pa mogu biti korisne za ublažavanje upala i početnih bolesti jetre. Ukratko, odlične su za proljetnu detoksikaciju organizma - kaže sugovornica. Također, sadrže flavonoid rutin, koji reducira kolesterol, snižava krvni pritisak i ojačava oslabljene kapilare.

Naša sugovornica dodaje kako je asparagusna kiselina samo jedan od antioksidansa koji šparoge sadržavaju, pa su tako korisne i u borbi protiv slobodnih radikala u organizmu, odnosno u prevenciji niza bolesti koje počinju napadom slobodnih radikala na zdrave stanice. Štoviše, novija istraživanja ukazuju i na to da su korisne kao prevencija nekih vrsta raka. Znanstvenici su, naime, u šparogama pronašli glutation, jedan od najsnažnijih antioksidanasa koji je vrlo koristan za zaštitu stanica od oksidativnog oštećenja.

- Osim toga, šparoge su izuzetno bogate neprobavljivim vlaknima, koja pospješuju peristaltiku crijeva, pa su korisne i protiv zatvora - kaže dr. Marijana Martinčić Novaković. Neprobavljiva vlakna su, dodaje, vrlo važna u prehrani, a istraživanja su pokazala da vezuju na sebe nepoželjne masnoće, tako da ih izbacimo iz organizma prije nego uđu u krvotok.

- Na taj način korisne su i u prevenciji hiperlipidemije, odnosno povišenih masnoća u krvi. Dakle, svakako ih možemo preporučiti onima koji imaju problema s dislipidemijom, kardiovaskularnih problema i problema s težinom - dodaje. Vrlo su korisne u dijetnoj prehrani, jer sadrže vrlo malo kalorija.

Korisna svojstva šparoga bila su poznata narodnim liječnicima još u drevnoj Kini, kad su se koristile i u kupkama protiv bolesnih nogu, a u 15. stoljeću počeo ih je pratiti glas da djeluju i kao afrodizijak.

Mnogi ih ne kupuju jer ih ne znaju očistiti, što uopće nije problem. Naime, divlje šparoge treba prelomiti ili odrezati na dijelovima gdje postaju tvrđe, dok pitomima treba odrezati drvenasti nejestivi dio, te donju polovicu oguliti nožićem za povrće. Nakon toga operite ih u tekućoj vodi i prokuhajte.

Pitome treba kuhati 5 do 6 minuta, najbolje tako da ih kuhate u dubokom loncu, postavljene okomito, tako da se kuha samo stabljika, dok vršci vire i samo se pare. Divlje šparoge možete cijele staviti u kipuću vodu, no kuhaju se tek minutu do dvije. U oba slučaja u vodu je dobro dodati malo šećera i soli, kako bi se ublažila njihova prirodna gorčina.

- Oni koji ih ne vole zbog njihove gorčine, trebali bi imati na umu da je vjerojatno upravo ta gorčina povezana s vrijednim supstancama. slično kao i kod radiča, na primjer - kaže sugovornica. Dodaje kako ih osobno jako voli i najčešće priprema na fritaju, ili kao rižoto.

- Priprema je vrlo jednostavna: Nakon što ste malo prokuhali šparoge, na malo maslinovog ulja izdinstam bijelu rižu, uz podlijevanje vodom, ili povrtnom juhom, dok juha ne bude gotova. Tada na vrh dodam šparoge. To je laganija varijanta koja je zgodna za večeru, s tim da oni koji nemaju kardiovaskularnih problema i problema s težinom okus mogu dotjerati dodajući malo nekog finog ribanog sira - kaže sugovornica. U povrtne varijante rižota, dodaje, možemo dodati i malo tikvica, ili nekog sličnog povrća.

- Ako želite malo bogatiji obrok, koji sadrži i proteine, uz šparoge možete dodati i malo kozica - kaže sugovornica. Šparoge se, dodaje, mogu poslužiti i same, kao prilog mesu.

- U tom slučaju može se popariti malo krušnih mrvica na malo maslaca, pa s time preliti kratko prokuhane šparoge - kaže dr. Marijana Martinčić Novaković.

Fritaja sa šparogama

Foto: Duško Marušić/Pixsell

Sastojci:

- 500 grama divljih šparoga

- 100 grama luka

- malo soli i začina po želji

- 6 jaja

- 4 do 5 žlica maslinovog ulja

Priprema:

1. Šparoge očistite, operite i izlomite na manje komade, bez kuhanja.

2. Sitno nasjeckajte luk i prepecite ga na maslinovom ulju, pa dodajte šparoge i pirjajte dok ne omekšaju.

3. U međuvremenu izmutite jaja i dodajte sol i začine, pa prelijte preko šparoga i zapecite.

Po želji, možete posuti fritaju s malo ribanog parmezana.

Krem juha od šparoga

Foto: 24sata

Sastojci:

- 1 vezica šparoga

- 1 crveni luk

- 1 mrkva

- 1 peršin

- 6 šalica povrtnog temeljca

- 3 režanja češnjaka

- 1 mala žlica soli

- 1/2 šalice vrhnja

Priprema:

1. Luk narežite na sitne kockice, a mrkvu i korijen peršina na tanke kolutiće. Usitnite češnjak i svo povrće stavite u dublju tavicu. Dodajte oko litru vode i kuhajte dok sve ne omekša.

2. Štapnim mikserom izmiksajte povrće u kremu (neka se prije toga juha malo ohladi da ne bude prevruća za miksanje). Dodajte sol i neka još jednom zakuha.

3. Na kraju umiješajte vrhnja za kuhanje.

Za bogatiji okus povrće možete prvo propirjati na maslinovu ulju pa onda kuhati. Dovoljne su dvije žlice maslinova ulja.

Šparoge kao lagani prilog

Foto: Thinkstock

Sastojci:

- jedna vezica šparoga

- 3 žlice maslinovog ulja

- 3 režnja češnjaka

- 2 žlice limunovog soka

- po želji soli i papra

Priprema:

1. Šparoge po potrebi očistite i prokuhajte, ovisno o tome jesu li divlje ili uzgojene.

2. Nasjeckajte sitno češnjak, pa ga umiješajte u ulje. Dodajte limunov sok i začine.

