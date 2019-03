Špičekova srce-dijeta: Nakon infarkta ne jede ugljikohidrate

Kad sam došao u bolnicu, iskreno, malo su me prepali. Već su u restoranu vidjeli da mi nije dobro, pa su me poslali u bolnicu i moral sam otići.

Onda su mi izvadili krv i odjednom rekli: ‘Lezite samo, nema hodanja, pa vi ste imali infarkt’, priča omiljeni televizijski kuhar Tomislav Špiček (43). Bilo je to pred Novu godinu.

- Nakon toga sam dva tjedna bio na bolovanju, ali nisam više mogao biti doma pa sam otišao raditi - kaže. To su mu rekli i doktori. Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

- Dobio sam preporuke da moram pod hitno smršavjeti. Zapravo jedem sve, a kile, fala Bogu, sad padaju same. Deset kilograma sam već lakši. Obično sam prije infarkta znao, nakon 12-satne smjene, doći kući i isprazniti frižider.

Sad je drukčije. Dođem doma, otuširam se i pojedem jabuku ili popijem vode te idem spavati. Ne večeram više, odnosno ne jedem poslije šest - kaže i dodaje da je izbacio sve ugljikohidrate, poput tjestenine, riže, kruha, mlinaca... Nekad pojede malo beskvasnog kruha, ali može i bez toga. No priznaje da ipak jede meso, kao i inače, samo se “odrekao” omiljenih pohanaca.

- Meso grilam, na naglo, bez masnoća. Jedino gledam da umjesto priloga ne jedem, primjerice, krumpir ili mlince, nego salatu - priča Špiček.

Voli sve salate, sezonske, od zelja, mrkve, cikle, do zelene. Pitali smo ga čime je začinjava, a on odgovara da sad puno više stavlja maslinova ulja preko salate nego obično.

- Svako jelo ima svoj način pripreme, pa ne možete napraviti sarmu s maslinovim uljem, kaj ne? E, tako ni ja ne stavljam maslinovo baš svuda, ali u salatu da. I na ribu obavezno, jadranske osliće, koje obožavam, tunu, losos. Inače, kod mene se troši i bučino ulje, ali i svinjska mast na kojoj pečem jaja.

Njih baš puno jedem u zadnje vrijeme. Ali i povrće mi paše, pa sam i njega uvrstio u jelovnik - kaže popularni chef. Puno je na njega utjecala i kći Paula (18), za koju kaže da je bila bucmasta, ali je u godinu dana smršavjela 20-ak kilograma, zbog male korekcije prehrane i aktivnijeg života.

Kći je sad glavna kad je u pitanju moja zdrava prehrana. Povremeno napuni frižider zdravim namirnicama, pa meni ni ne ostane ništa drugo nego čalabrcnuti malo brokule i ribe, koju zapravo obavezno jedemo petkom, kaže Špiček. Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Kad je stigao iz bolnice, dočekale su ga nove tenisice i trenirka. I iako je malo šetao dok je bio na bolovanju, kaže da previše često dođe umoran s posla za bilo kakvu aktivnost.

- Trebao bih biti aktivniji, ali kad radite od 7 sati i navečer dođete doma oko 22 ili 23 sata, jednostavno nemate snage za ništa. Bilo bi dobro kad bih se mogao ranije ustati pa tad vježbati, ali teško je to uz ovaj ritam - kaže Tomislav koji, uz posao chefa Kaptolske kleti, vodi i konobu Bracera te mnoge druge projekte.

Stres ga je i doveo do svega ovoga pa kaže da pokušava smanjiti obaveze. Trebao bi se bolje organizirati da manje radi, no jednom kad uđe u kuhinju, više ne može tako lako van. Kad se o redovitosti obroka radi, ni tu se ne može baš pohvaliti. Jede kad stigne, ali uglavnom pazi da ne jede ugljikohidrate. Nekad uzme koji komad mesa s roštilja, nekad pojede kajganu, a težinu prati na restoranskoj vagi u skladištu, svakodnevno.

- Opustim se jedino nedjeljom. Tad pojedem ‘po domaći’. Radim do 16 sati pa se svi okupimo kod mojih roditelja na ručku. Tad si malo dam oduška. Inače ne pijem alkohol, ali tad popijem čašu vina, ne više. E tad možda pojedem i malo mlinaca ili krumpira ili tamnog kruha koji sad kupuje i moja mama, po naredbi unuke Paule - smije se Tomislav, koji je još sretan što može jesti potpuno domaće - špek, jaja, povrće...

Špiček nam priznaje da možda pretjeruje u kavi, no i to pokušava reducirati. Na dan tako popije pet šalica crne kave, i to bez mlijeka.

- Sad često pijem čaj, našao sam neki fini od đumbira i limuna. Unutra stavim žlicu meda. Slatko i tako nikad nisam volio, osim pite od jabuka i čokolade s lješnjacima. Sad to ne smijem više pa mi kći kupi čokoladu sa stevijom - kaže.

Juha s povrćem od oslića

SASTOJCI: kg svježeg oslića, glavica luka, mrkva, malo korijena celera, 2 rajčice, 125 ml bijelog vina, papar u zrnu, lovorov list, 1/2 soka od limuna, peršin

PRIPREMA: Ribama odstranite glavu i očistite ih od škrga pa zajedno s kostima i repovima ostavite namakati 10-ak minuta u slanoj vodi. Dobro ocijedite i stavite u lonac. Povrće nasjeckajte na jednake komade pa dodajte u lonac. Podlijte vodom te pustite da zavrije i kuhajte na laganoj vatri 20-ak minuta. Žlicom poberite pjenu s rubova. Ako želite, možete zakuhati šaku rezanaca pa poslužite s nasjeckanim peršinom.

Piletina na naglo s brokulom

SASTOJCI: 450 brokule, 500 g pilećih prsa, žlica maslinova ulja, 2 režnja češnjaka, 3 žlice sojina umaka

PRIPREMA: Pileća prsa nakratko marinirajte u sojinu umakom pa na velikoj tavi zagrijte maslinovo ulje i prepržite do zlatne boje. Dodajte češnjak te sve skupa još malo propirjajte. Brokulu kuhajte na pari, ali tako da se ne raskuha. Poslužite uz piletinu pa zalijte s malo soka koji je ostao od pečenja. Posolite i popaprite.

Foto: Oleksandr Prokopenko

Kajgana od jaja i šparoge

SASTOJCI: vezica divljih šparoga, 2-3 jaja, 2 žlice mlijeka, sol, papar, kurkuma, curry; za salatu: cherry rajčice ili neka druga sezonska salata

PRIPREMA: Natrgajte jestivi dio divljih šparoga pa ih nasjeckajte na 3-4 cm. Na tavu stavite malo maslaca (ili ulja) i unutra, kad se zagrije, ubacite šparoge. Jaja razbijte u zdjelicu, istrajbajte, dodajte malo mlijeka i soli te nakon nekoliko minuta zalijte šparoge. Promiješajte, popaprite i poslužite uz salatu.

Foto: Dreamstime

Riblji paprikaš

SASTOJCI: kg fileta bijele ribe, sol, rajčica, crvena paprika; za marinadu: 1⁄2 dl maslinova ulja, sol, papar, 2 lovorova lista, 2 češnja češnjaka, 2 luka

PRIPREMA: Pomiješajte sve sastojke za marinadu. Filete izrežite na komade, prelijte pripremljenom marinadom i ostavite neka stoji dva sata u hladnjaku. Na ulju prepržite sitno sjeckani luk, dodajte kolutiće crvene paprike i ubacite ribu s marinadom. Kratko promiješajte, zalijte s malo vode ili ribljeg temeljca, toliko da ribe budu pokrivene. Dodajte polovice rajčica, poklopite i kuhajte na laganoj vatri oko 25 minuta.

Kolač od jabuka i pirova brašna

SASTOJCI: 5 jabuka, čaša smeđeg šećera, čaša pirova brašna, malo praška za pecivo, šalica ulja, 2 žlice pirova griza, 1/2 žličice cimeta ili začina za medenjake

PRIPREMA: Jabuke ogulite, naribajte i ocijedite pa stavite u posudu i dodajte sve ostale sastojke. Pecite u u tepsiji koju ste obložili papirom za pečenje oko pola sata. Kad je pečen, kolač izvadite, ohladite i narežite na kocke.