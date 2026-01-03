Stilist Gigi Hadid otkriva koji će trendovi dominirati u 2026. te koje treba ostaviti iza sebe

3. EKSKLUZIVNO FENIRANJE: Prema Ozu, raspoloženje tihog luksuza još je uvijek vrlo živo za 2026., ali se razvija u ono što on naziva 'ekskluzivnim feniranjem': nostalgija za supermodelima iz 90-ih s naglaskom na zdrav, sjajan volumen. Zamislite vrstu feniranja s velikim volumenom koju biste vidjeli na pisti Victoria's Secreta i shvatit ćete što želite. Kaže da ovaj izgled pretvara klasično feniranje u upečatljiviji izgled: elastičan, sjajan i savršeno oblikovan, ali ne previše zahtjevan. To je glamur sa suzdržanošću (bez grijanih uvijača) i izgleda bez napora skupo, a ne previše stilizirano. Usredotočite se na to da valovi budu glatki i sjajni, a ne ljepljivi od laka za kosu. | Foto: Hutchins Photo