Stilist Gigi Hadid otkriva koji će trendovi dominirati u 2026. te koje treba ostaviti iza sebe

Vječno pitanje u životu svake žene: što da radim s kosom? Kako se bliži nova godina, mnoge počinju razmišljati o svježoj frizuri ili boji. Ali nema ništa gore nego izaći nezadovoljan iz salona. Zato imamo prijedloge što će biti in, a što out u 2026.
Oray Oz, čovjek koji stoji iza frizura Gigi Hadid, Lindsay Lohan i Vere Wang, promatrao je modne piste, crvene tepihe i transformacije s A-liste te identificirao pet trendova u kosi koji će dominirati sljedeće godine.
| Foto: Sarah Meyssonnier/REUTERS - ilustrativna fotografija
Oray Oz, čovjek koji stoji iza frizura Gigi Hadid, Lindsay Lohan i Vere Wang, promatrao je modne piste, crvene tepihe i transformacije s A-liste te identificirao pet trendova u kosi koji će dominirati sljedeće godine. |
Foto: Sarah Meyssonnier/REUTERS - ilustrativna fotografija
Oray Oz, čovjek koji stoji iza frizura Gigi Hadid, Lindsay Lohan i Vere Wang, promatrao je modne piste, crvene tepihe i transformacije s A-liste te identificirao pet trendova u kosi koji će dominirati sljedeće godine.
| Foto: Sarah Meyssonnier/REUTERS - ilustrativna fotografija
1. NIJANSE TREŠNJE I PRIGUŠENI METALIK TONOVI: Ove sezone dominirala je tamnocrvena, pogledajte Dua Lipu, ali prema Ozu, 2026. će donijeti ponovni porast bogatih nijansi trešnje. Sa suptilnim ružičastim, toplim podtonom, ovo su elegantne, dimenzionalne nijanse koje nude blistav, visoko sjajan završetak, čineći kosu gustom i svilenkastom. Za manje odvažne, prigušeni metalik tonovi su pravi izbor: nježne brončane, profinjene pepeljaste plave i hladne decentne smeđe, umjesto platinastih nijansi. Ove boje su sofisticirane, ali nosive i što je važno, ne izgledajte uštogljeno.
| Foto: Ljupco Smokovski
2. KRATKE ŠIŠKE: Ako ste mislili da šiške uživaju u popularnosti, 2026. godina udvostručuje trend. Baby šiške bile su posvuda na pistama i vraćaju se u velikom stilu. Bez obzira jesu li tanke i paperjaste ili oštre i tupe, neosporno su cool, ali Oz naglašava da moraju biti pažljivo izrađene kako bi odgovarale obliku lica, teksturi kose i načinu života klijentice (ako ste ovisnica o teretani, šiške od 2,5 cm koje se uvijaju kad god se znojite neće funkcionirati). Odaberite dobrog stilista koji neće samo kopirati viđeno na modnim pistama.
3. EKSKLUZIVNO FENIRANJE: Prema Ozu, raspoloženje tihog luksuza još je uvijek vrlo živo za 2026., ali se razvija u ono što on naziva 'ekskluzivnim feniranjem': nostalgija za supermodelima iz 90-ih s naglaskom na zdrav, sjajan volumen. Zamislite vrstu feniranja s velikim volumenom koju biste vidjeli na pisti Victoria's Secreta i shvatit ćete što želite. Kaže da ovaj izgled pretvara klasično feniranje u upečatljiviji izgled: elastičan, sjajan i savršeno oblikovan, ali ne previše zahtjevan. To je glamur sa suzdržanošću (bez grijanih uvijača) i izgleda bez napora skupo, a ne previše stilizirano. Usredotočite se na to da valovi budu glatki i sjajni, a ne ljepljivi od laka za kosu.
| Foto: Hutchins Photo
4. VINTAGE SLOJEVI: Slično prethodnom, Oz kaže da će slojevi inspirirani vintage stilom ostati glavni igrač u 2026., kanalizirajući sofisticiranost 60-ih. Popularizirane od strane modernih muza poput Sabrine Carpenter, ove frizure fokusiraju se na duge, uokvirujuće dijelove lica i profinjenu, arhitektonsku strukturu koja se lijepo kreće bez urušavanja. To je vrsta frizure koja izgleda stilizirano čak i kada ste samo lagano osušili kosu, jer su slojevi tako ošišani. Oz kaže da privlačnost leži u ravnoteži senzualnosti i kontrole - dovoljno mekana da se osjeća romantično, ali dovoljno promišljena da zadrži siluetu iz svakog kuta. Rezultat je bezvremenski oblik spreman za kameru koji trenutno podiže svakodnevni izgled, dajući taj suptilni završetak 'upravo sam izašao od frizera' bez vidljivog napora.
| Foto: Iulia Nemchinova MF
5. "SPORA KOSA": Konačno, Oz kaže da će 2026. vidjeti porast onoga što on naziva „sporom kosom“ – filozofijom ljepote utemeljenom na zdravlju, dugovječnosti i istinskoj brizi za kosu, a ne na jurnjavi za brzim rješenjima. Novi luksuz, objašnjava, je kosa koja zrači vitalnošću iznutra, a ne samo sloj površinskog sjaja. Klijenti se već okreću dugoročnoj dobrobiti kose, a on očekuje da će se taj način razmišljanja ubrzati tijekom sljedeće godine.
| Foto: Xavier Lorenzo