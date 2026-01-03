Obavijesti

Galerija

Komentari 0
FRIZURE KOJE DOLAZE

Stilist Gigi Hadid otkriva koji će trendovi dominirati u 2026. te koje treba ostaviti iza sebe

Vječno pitanje u životu svake žene: što da radim s kosom? Kako se bliži nova godina, mnoge počinju razmišljati o svježoj frizuri ili boji. Ali nema ništa gore nego izaći nezadovoljan iz salona. Zato imamo prijedloge što će biti in, a što out u 2026.
Chanel Spring/Summer 2024 collection at Paris Fashion Week
Oray Oz, čovjek koji stoji iza frizura Gigi Hadid, Lindsay Lohan i Vere Wang, promatrao je modne piste, crvene tepihe i transformacije s A-liste te identificirao pet trendova u kosi koji će dominirati sljedeće godine. | Foto: Sarah Meyssonnier/REUTERS - ilustrativna fotografija
1/7
Oray Oz, čovjek koji stoji iza frizura Gigi Hadid, Lindsay Lohan i Vere Wang, promatrao je modne piste, crvene tepihe i transformacije s A-liste te identificirao pet trendova u kosi koji će dominirati sljedeće godine. | Foto: Sarah Meyssonnier/REUTERS - ilustrativna fotografija
Komentari 0

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026