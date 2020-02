Stilisti kažu da svi u njezi kose griješe 'slično', pa nemojte i vi

Većina ljudi kosu pere tako da ju prvo šamponira, pa onda nanosi regenerator, no to nije uvijek najbolji redoslijed - općenito se uglavnom držimo sličnih postupaka u rutini njege kose, no stručnjaci kažu da o kosi ne razmišljamo dovoljno, te da radimo 'uvijek iste pogreške'. Evo koje:

'Koristite pogrešan šampon'

Pogrešan šampon može sušiti kosu, pa umjesto da birate šampon za 'vrstu kose', odaberite onaj koji odgovara teksturi vaše kose, kaže trihologinja tvrtke Philippa Kingsley, Anabel Kingsley.

- Finoj kosi npr. treba lagani šampon bogat proteinima, kako bi joj se dodala masa, dok gruba kosa treba hidratiziranje i sredstva od kojih će biti mekša - dodaje ona, a stilistica za kos iz Chroma K8 Beautiquea Kate Jotzat kaže da pitate svog frizera što je najbolje za vaš tip kose ako vas sve ove upute zbunjuju.

Foto: Ihor Pukhnatyy

- On će vam preporučiti što je najbolje za vašu kosu, uzimajući u obzir vaš životni stil - kaže Jotzat.

'Ne češljate kosu prije pranja'

Sigurno počešljate kosu nakon pranja, a prije? Četkanje kose prije šamponiranja će omekšati preostale ostatke proizvoda i spriječiti da se kosa dodatno spetlja pod tušem.

'Imate krivu tehniku šamponiranja'

- Većina ljudi nanosi šampon na tjeme, a zatim opet na ostatak kose - kaže autorica veganske linije za njegu kose NIUCOCO Yasmine Ishmael. Umjesto toga, nanesite šampon na tjeme, napravite s rukama pjenu i nju nanesite do krajeva, bez dodatnog šamponiranja.

- Kosa je najčešće najviše prljava pri korijenu, a na krajevima suha, pa je to dobar način da krajevi ne budu još gori - kaže ona.

Foto: Trend-at-Nowhere e

'Kosu podižete na vrh glave kad je našamponirate'

- To će samo stvoriti čvorove - kaže Jotzat i dodaje da se prilikom šamponiranja pokušate 'ne igrati' previše s kosom, već da ju probate zadržati prirodno kako pada, da kutikule ostanu u prirodnom položaju.

'Koristite šampon s jakim kemikalijama'

Ishmael kaže da natrijevi sulfati, sintetički mirisi, amonijak i izbjeljivač posebno štete i treba ih izbjegavati kada tražite prave proizvode za kosu. Ti spojevi mogu ukloniti prirodna ulja s kose, nadražiti vlasište i povećati vjerojatnost popucalih vrhova.

'Pretjerujete s regeneratorom (balzamom)'

Teško da će to kosi pomoći da bude zdrava, kaže Ishmael i savjetuje da balzam nanosite od krajeva i prema gore.

- Ako imate normalnu ili masnu kosu, proizvod stavite samo na pola pramenova kose, a preskočite korijen. Ako je kosa suha ili gruba, nanesite balzam na cijelu glavu.

Foto: vadimguzhva

'Prečesto perete kosu'

I Jotzat i Ishmael se slažu da učestalost pranja ovisi o tipu kose. Ako imate masnu kosu, možda ćete trebati kosu šamponirati svaki dan ili dodati i suhi šampon.

- On upija ulja i dodaje volumen kosi - rekla je Ishmael za RD. Za normalnu kosu obično je dovoljno dva do tri puta tjedno prati kosu, dodaje.

'Prečesto koristite proizvode za dubinsku njegu'

Većina ima koristi od tih tretmana ali jednom mjesečno - kaže Jotzat, a pojedinačne se preporuke razlikuju ovisno o stupnju oštećenosti kose pa je najbolje pitati svog frizera.

Foto: Dreamstime

'Zapeli ste u istoj rutini'

Ne morate uvijek šamponirati kosu, pa onda stavljati regenerator, ako nije prljava razmislite o obrnutom pranju - prvo kondicioniranje, a zatim šampon i pranje, prije nego što se sve ispere, što je posebno dobro za finu, suhu kosu kojoj je potrebna vlaga.

