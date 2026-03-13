Stilistica otkrila: Evo koja boja odjeće vas čini fotogeničnijim

Odgovor se ne krije u skupim filterima ili profesionalnoj opremi, već u jednostavnim, ali moćnim pravilima teorije boja koje vizažisti i stilisti na crvenom tepihu koriste desetljećima. Odabir prave nijanse može istaknuti vaše lice, dati koži zdrav sjaj i učiniti cijelu figuru skladnijom.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 08:33 Poduzetnica Ajna Prstačić Vuković bavi se proizvodnjom konfekcije | Video: 24sata/Ivica Galović/PIXSELL

Jedna od najtraženijih stilistica u Hollywoodu, Jeanne Yang, žena koja stoji iza besprijekornih izdanja čak četvorice Batmana, dvojice Supermana i Roberta Downeyja Jr.-a kao Iron Mana, tvrdi da je boja ključna za dobar dojam pred kamerama. Njezini savjeti, kao i oni profesionalnih fotografa, otkrivaju da fotogeničnost nije stvar sreće, već znanja o tome kako boje komuniciraju s vašom kožom i objektivom kamere.

Tajna je u podtonu kože, a ne u tenu

Prije nego što uopće počnemo govoriti o bojama, ključno je razjasniti najveću zabludu: boja koja vam pristaje ne ovisi o tome je li vaša koža svijetla ili tamna, već o njezinom podtonu. Ten se mijenja s izlaganjem suncu, ali podton je trajna, suptilna nijansa ispod površine kože koja može biti hladna, topla ili neutralna.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Upravo je on temelj za izgradnju palete koja će vam laskati. Određivanje podtona je najvažniji korak koji objašnjava zašto vam, primjerice, srebrni nakit stoji bolje od zlatnog ili zašto vas neka nijansa crvenog ruža potpuno "ugasi".

Brzi testovi za odgonetavanje podtona

Postoji nekoliko jednostavnih trikova koje možete isprobati kod kuće, na dnevnom svjetlu, kako biste otkrili svoj podton. Prvi je popularni test vena. Pogledajte unutrašnjost svog zapešća; ako su vam vene pretežno plave ili ljubičaste, imate hladni podton. Ako izgledaju zelenkasto, vaš podton je topao. Ukoliko ne možete sa sigurnošću odrediti prevladava li plava ili zelena boja, vjerojatno pripadate svestranoj, neutralnoj skupini. Drugi test uključuje nakit. Osobama s toplim podtonom koža blista uz zlatni nakit, dok hladnim podtonovima više laska srebro. Neutralni podtonovi imaju sreću jer mogu bez problema nositi oboje.

Boje koje laskaju svakome: Siguran odabir za objektiv

Ako ste u žurbi ili jednostavno niste sigurni u svoj podton, postoje univerzalno laskave boje. One sadrže savršen balans toplih i hladnih pigmenata, zbog čega pristaju gotovo svima. Stilistica Jeanne Yang za magazin Observer otkrila je svoje zlatno pravilo.

​- Netko mi je prije mnogo godina rekao da je tamnoplava boja crna za bogataše. Otkrili smo da crna na fotografijama jednostavno isisa boju iz svega, dok tamnoplava daje sjaj i blistavost - objasnila je.

Foto: 123RF

Osim tamnoplave, koja je profinjenija i manje oštra od crne, u sigurne odabire spadaju smaragdno zelena, boja patlidžana i sve duboke boje dragog kamenja koje licu daju bogatstvo i zdrav izgled. Prljavo bijela ili boja vrhnja također je bolji izbor od čisto bijele, koja na jakom svjetlu može "izgorjeti" i isprati ten, dok joj kremaste nijanse daju toplinu.

Hladni podtonovi: Naglasite svježinu

Osobama s hladnim, plavičastim ili ružičastim podtonom kože najbolje pristaju boje koje u sebi imaju plavu bazu. To uključuje raskošne tonove dragulja poput smaragdno zelene, safirno plave, ametist ljubičaste i rubin crvene. Također, bogata bordo i sve nijanse bobičastog voća naglasit će svježinu tena. Trebali bi izbjegavati zemljane tonove poput narančaste i žute, koje njihovu kožu mogu učiniti sivom.

Topli podtonovi: Istaknite zlatni sjaj

Ako vaša koža ima zlatni, breskvasti ili žućkasti prizvuk, vaši najbolji saveznici su boje s toplom, žutom bazom. To su prije svega zemljani tonovi: maslinasto zelena, boja senfa, hrđavo narančasta, terakota i duboke smeđe nijanse. Također, koraljna i boja breskve dat će vašem licu toplinu i zdravi sjaj. S druge strane, hladne, ledene nijanse pastela mogu vas učiniti blijedima.

Foto: 123RF

Boje koje kamera ne voli

Jednako kao što postoje fotogenične boje, postoje i one koje je bolje preskočiti ako planirate fotografiranje. Čisto crna i čisto bijela su na vrhu liste. Crna upija previše svjetla, zbog čega na fotografiji često gubi sve detalje i teksturu te odjeća izgleda kao bezoblična tamna mrlja. Bijela, pak, reflektira previše svjetla i može postati preeksponirana, odnosno "izgorjeti", stvarajući blještavi efekt koji odvlači pažnju s lica.

Profesionalni fotografi također upozoravaju na neonske boje. Iako su upečatljive, stvaraju neželjeni odbljesak boje (color cast) na koži, osobito na vratu i bradi, što je vrlo teško ispraviti u obradi. Jarka, čista crvena boja još je jedan problematičan izbor jer je digitalni senzori teško procesuiraju, što često rezultira gubitkom teksture tkanine.

Na kraju, izbjegavajte boje koje su previše slične vašem tenu. Ako se odjeća stopi s bojom kože, na fotografijama ćete izgledati isprano i bez definicije. Umjesto toga, uvijek birajte nijanse koje stvaraju blagi kontrast i odvajaju vas od pozadine.