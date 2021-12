Sama je modna scena organizirana na način da često kupujemo i previše imamo, stoga ponekad treba učiniti nešto po pitanju nakrcane garderobe.

Odjeću i modne dodatke koje više ne želite možete reciklirati, pokloniti ili prodati. No, prvo proučite ove odlične savjete.

POGLEDAJTE VIDEO: Hrpe bačene odjeće

1. Ne žurite - ostavite par dana za razmišljanje

Nije nužno bacati odmah, stavite na posebnu hrpu stvari za koje niste sigurni, kako ne biste kasnije požalili. Ako i nakon par dana imate osjećaj da taj komad robe nema više što tražiti u vašem ormaru, riješite ga se.

2. Kreirajte stil i definirajte ono što želite od svoje garderobe

- Predstavite si vlastiti stil kao 'moodboard' te si uzmite neko vrijeme kako biste sanjali, odnosno zamišljali vama idealan stil i što želite. Pritom istražite neke opcije i ideje, treba znati što uistinu želite od odjeće - komentirala je modna savjetnica Charlie Collins za Vogue.

3. Prvo izbacite sve iz ormara

Iznenadit ćete se koliko stvari imate, napominje Charlie. Kad izvadite apsolutno sve, shvatit ćete koliko malo od toga nosite, no to je samo privremeno. Uskoro će vaša garderoba biti organizirana, no za to se morate malo potruditi. Napravite više hrpa - jedna je za ono što ćete zadržati, druga je možda, treća za bacanje.

4. Razmislite za svaku stvar - treba li vam uopće

Ako neki komad odjeće ne nosite mjesecima, vjerojatno vam ne treba. Dobro i kritički razmislite o svakom komadu koji imate, kako biste bili sigurni što baciti, a što ostaviti.

5. Sentimentalne stvari

Komadi odjeće za koje smo emotivno vezani mogu u garderobi stvoriti gužvu i kaos. Ili ih spremite na stranu ili nosite, jer vam ovako u garderobi samo stvaraju pomutnju. Ako te stvari spremite, sačuvat ćete ih. Ako uživate u njima, onda ih nosite, no ključno je da se u ormaru nalazi odjeća koja vam uistinu služi, koju odijevate.

6. Proslijedite dalje

Odjeću možete donirati, možete je prodati ili pokloniti. Ako je stvar čitava i dobra, operite je i proslijedite dalje, nekome će koristiti. Danas ima niz second hand dućana koji prihvaćaju odjeću ili prodajte putem oglasnika.