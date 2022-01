- Ma nima Splita do Splita ni lipšeg mista na svitu nego što je Split, u to sam siguran. Svojedobno sam zbog suradnje sa HTV-om trebao preseliti u Zagreb, ali se nisam dao. Ne bih dugo izdržao daleko od ovog grada i ove lipote – kaže Stipe Božić, jedan od najpoznatijih svjetskih alpinista, bez sumnje i danas još najbolji hrvatski alpinist, speleolog i pustolov koji je obišao dobar dio svijeta, pa nema smisla s čovjekom o tome raspravljati.

Samo koji dan prije nego što je je taj 72-godišnjak s tek blago prosijedim sjajem u kosi i korakom mladića došetao preko Rive na dogovorenu kavu, na Trećem programu HTV-a gledali smo jednu od epizoda 'Sedam vrhova', jednoga od niza dokumentarnih putopisnih serijala koje je potpisao kao autor i snimatelj. Čak i gledanje reprize je neopisiv gušt, jer je toliko puno informacija i dojmova unijeto u priču da imate osjećaj kao da ste bili u ekspediciji na korak iza autora.

- Uz alpinizam, koji je moja najveća ljubav, to mi je bila druga misija: Da to što sam doživio prenesem ljudima na što pristupačniji način. Jer, velika je stvar osvojiti neki vrh, to je predivan osjećaj. Ali to nije uspjeh ako sam uživaš u tome, zato sam uvijek nastojao svoje doživljaje podijeliti, bilo kroz putopise koje sam prvo pisao za Slobodnu Dalmaciju, a onda i niz časopisa, bilo kasnije kroz serije dokumentarnih filmova za HTV – priča Stipe.

Rođen je u mjestu Zavojane, stotinjak kilometara od Splita, gdje je proveo prve godine života. U podnožju brda Sveti Mihovil, ali ako odmah pomislite da je to prvo brdo čije je vrhove ovaj 'mangup' osvojio još kao klinac, grdno se varate.

- Penjao sam se, ali samo dijelom, jer smo na padinama Svetog Mihovila imali vinograde. Kad bi me majka Neda vodila na neku rađu, uvijek me korila jer je primijetila da često dižem pogled prema stijenama na vrhu. Rekla bi: 'Gore ti nema ništa!'. A meni se ta planina činila impozantnom, skoro neosvojivom – priča.

Nije tad baš bio običaj da čovjek besposleno luta planinom, a ako bi netko to činio, obitelji i susjedima odmah bi bio čudan, pa ga mati nije puštala u istraživanje vrhova najbližih srcu.

- Taj vrh sam osvojio puno kasnije, kad sam već postao alpinist. Jednostavno mi nisu dali, da se nemam što bez potrebe verat u planine. I nisam smio, sve dok nisam došao u Split na školovanje. Prvo sam u srednjoj školi upoznao kolege koji su bili u izviđačima. Godinu, dvije s njima sam šetao po šumama, planinama, išli smo na logorovanja, pogotovo zimi na Kamešnicu, na prijevoj Vaganj. Imali smo neke stare skije, pa smo probali skijati gore. I to mi se svidjelo, ta zima gore, bjelina snijega, priroda. Tu sam upoznao i prijatelje koji su se već bavili alpinizmom. Pozvali su me u alpinističku školu u Planinarskom društvu Mosor i tako sam počeo. Tu se već vidjelo da mi alpinizam nekako 'leži'. No, moram priznati, u početku sam i sam mislio da će to biti neki hobi, onako – penjat ću se od vikenda. No, kako mi je stvarno išlo dobro, brat od akademika Tonka Maroevića, koji je i sam bio penjač, Vinko Maroević, pomalo me motivirao na neka osvajanja. Sanjali smo i maštali kako ćemo zajedno u Ande, a prvo smo krenuli u Alpe, na vrh Matterhorn. Nismo ga osvojili, ali me otad počelo intrigirati da nastavim ozbiljnije. Neki stariji kolege već su bili na nekim alpskim vrhovima i pokazivali slajdove i to me jako zainteresiralo, zaključio sam da bih i ja to volio raditi. Vikendom.

I kako je to postala ozbiljna zanimacija?

Nakon toga sam prvo morao odraditi vojsku, e oko toga je bilo peripetija: Htio sam u planinske jedinice, a dobio vojnu policiju, pa smo urgirali i srećom Vinko je imao neku vezu. Dobio sam da mogu u planinske jedinice, ali morao sam čekati. Kako nisam imao novca, otišao sam na brod, zaraditi da bih mogao kupiti opremu. To mi je bio prvi posao u životu: Imao sam 17 godina, završio srednju i odradio nekoliko mjeseci na brodu kao električar. I kad sam se iskrcao, otišao sam u prvu sportsku butigu u Genovi i izašao s ruksakom punim penjačke opreme. Onda sam otišao u vojsku i u alpskom vodu, gdje su bili sami alpinisti, upoznao prijatelja Vikija Grošelja, s kojim se kasnije penjem gotovo 50 godina. On je bio zaslužan za to što sam nastavio ozbiljnije, iako ne bih upao u kasnije ekspedicije da se nisam nastavio penjati i sam.

A prvo ozbiljnije iskustvo?

Bilo je u Alpama. Tad sam osvojio Mont Blanc, Grossglockner i još neke manje vrhove. A onda smo 1975. godine, jedna ekipa splitskih alpinista, organizirali ekspediciju na gorje Hindukush, na najviši vrh Noshaq. To je visina od 7492 metra, inače treća visina koju je neki alpinist u tadašnjoj Jugoslaviji osvojio. Krenuli smo odavde, s tri kombija preko Rive, kroz cijelu bivšu 'Jugu', pa preko Grčke, Turske, Irana, do Afganistana. Nakon mjesec dana došli smo u podnožje te planine. Tu smo našli nosače i krenuli. U dosta dramatičnim okolnostima, Boris Siriščević i ja uspjeli smo doći do vrha, što je bio vrlo značajan uspjeh. Samo su Slovenci dotad imali dva viša vrha osvojena prije nas.

Kako se već bilo počelo šuškati da Slovenci organiziraju ekspediciju na Mount Everest, to mi je bila ulaznica za ekipu. Prošao sam prvu selekciju, počeo trenirati i nakon selekcije ušao u ekipu od 24 penjača. Od toga je 21 član bio Slovenac, dvojica iz Hrvatske – Vladimir Mesarić i ja – i dvojica iz BIH, dva Muhameda, Šišić i Gafić. Kad smo krenuli, ja sam već bio u vrhu po alpinističkim uspjesima, no Slovenci su bili majstori i nisam mislio da imam bilo kakve šanse natjecati se s njima. Ipak, htio sam da kao ekipa uspijemo i htio sam se dokazati. Kako sam se već ranije bavio fotografiranjem i filmom, dogodilo se da u procesu penjanja ekipa izabere mene, uz najboljeg slovenskog alpinista Stanu Belaka Šraufa, da idemo do vrha. On je zaista bio favorit. A meni se odjednom ukazala prilika života: Došao sam do toga da sam napokon mogao realizirati svoj san da osvojim Mount Everest! I nakon pustih peripetija smo se i popeli do vrha.

A, nećemo baš tako, dragi Stipe… ajmo malo o tim peripetijama!

Ma, nije to neka priča. Takve ekspedicije, u to doba, pa i sada, organiziraju se kao veliki vojni pohod. To je vrlo opsežan posao. Na primjer, u to vrijeme niste imali gdje ni kupiti opremu, tako da smo sami morali surađivati s tvornicama koje su izrađivale šatore, vreće za spavanje, cipele i slično. Nismo mi imali odbor koji bi to organizirao umjesto nas, nego bi svaki od nas dobio po neki od tih zadataka. Uz to, ja sam bio zadužen i za snimanje, tako da sam i o toj opremi morao razmišljati. Inače, sva oprema krenula je na put tri, četiri mjeseca prije nas, brodovima kroz Sueski kanal i jedan član ekipe pratio ju je kamionom, kroz cijelu Indiju, do Nepala. Tamo smo unajmili 750 nosača, lokalnih ljudi, od kojih je svaki na leđima nosio po 30 kilograma opreme, i to punih 20 dana do podnožja planine, do visine od 5350 metara. Osim toga, mi smo godinu dana prije ekspedicije poslali izvidnicu, da provjeri put kojim ćemo se penjati. Htjeli smo smjerom po Zapadnom grebenu, kojom se nitko drugi dotad nije popeo. Prije toga su to probali neki Francuzi, koji su doživjeli nesreću i šestorica su poginula, pa je to bio pravi izazov za svjetske alpiniste. I još uvijek je izazov, jer smjer ide vrlo strmim granitnim stijenama, najprije do 6000 metara visokog sedla Lo La, pa kasnije po vrlo dugom grebenu, izloženom vjetrovima. I tako, nakon 45 dana uspjeli smo se popeti do vrha, prvi u svijetu tim smjerom. Poslije toga bilo je samo jedno ponavljanje do danas, ali ne po istoj stazi.

Kakav je to osjećaj stići do jednog takvog vrha?

Možete zamisliti! Dotad je malo ljudi bilo na vrhu Everesta. Ja sam bio 85. čovjek gore. Bili smo prvi koji su se popeli po Zapadnom grebenu – to je bio ogroman uspjeh i ne može se mjeriti s bilo kakvim osjećajem.

Sami ste rekli da je prije vas doživjela nesreću. Razmišlja li čovjek na takvom putu o tome što mu se može dogoditi…?

- Prije polaska uvijek postoji doza strepnje, pa i straha od nepoznatog. Ali, kad čovjek dođe u podnožje planine i krene, počneš se upoznavati s tim poteškoćama i koncentriraš se na to kako ih zaobilaziti. Upravo u tome i jest izazov: Znate da će biti poteškoća, ali se snalazite, nalazite način da ih izbjegnete i zaobiđete one najteže. No, ne smijete se prepustiti tome. Na takvim visinama niti jedan dan nije isti, svako jutro kad se probudite sve je drugačije: Mijenja se vrijeme, mijenja se teren, pa ni čovjek nije uvijek istog raspoloženja. S većom visinom počinju problemi s kisikom, jer je on razrijeđen, ima ga manje. Na primjer, na 8000 metara imate tek oko 30 posto kisika od ove količine koju mi sada udišemo. To stvara probleme u organizmu, organizam burno reagira, može se dogoditi otok mozga, edem pluća…

Kako se to rješava?

- Aklimatizacijom. Postoji sustav privikavanja, tako da se svaki dan penješ malo više, pa se spustiš. Ili kad se opet popneš malo više, malo zastaneš, tako da se organizam polako privikava na promjene. Naravno, to ne može svaki organizam, za to morate biti pripremljeni. Neki od nas bili su prije toga u Afganistanu, na 7500 metara, drugi u Himalajama, na 8000 metara, tako da smo imali to iskustvo i znali kako se to radi. Uz to se svaki put treba prilagođavati na strminu, hladnoću, vjetar, pa onda i nedostatak kisika – sve je to izazov za organizam. Ali, kad je čovjek 'navijen' i ide prema nekom cilju, onda tu nema puno razmišljanja o svemu tome.

Vrhovi Himalaja bili su česti izazov tijekom vaše karijere, no bilo je i onih koje niste uspjeli osvojiti?

- To je gorski lanac 3000 kilometara dug, koji se nastavlja na Karakorum i Hindukush, što je ukupno oko 4000 metara, a 14 je vrhova iznad 8000 metara, pa jesu izazov. Kad smo se popeli na Everest, naravno da sam na temelju toga imao ulaznicu i u druge ekipe. Prije svega slovenske, možda zato što smo se već sprijateljili, ali i zato što su znali da to mogu, kao i da mogu snimati usput. Tako sam bio i u ekspediciji na Lhotse, po Južnoj stijeni, 1981. godine, ali i u drugim ekspedicijama.

U 30-ak godina koliko smo se zajedno penjali, popeo sam se na tri najviša vrha na svijetu. Dakle, osim Everesta i vrha na 8848 metara, tu je K2, na visini od 8611 metara, te Kangchenjunga, na visini od 8586 metara. No, bio sam i na mnogim usponima blizu toga da dođem do vrha a da nisam uspio. Na primjer, bio sam vrlo blizu vrha Annapurna, svega 200 metara do cilja, no odustao sam.

Zašto?

- Bili smo gore, Viki Grošelj i ja, lijepo vrijeme, nije baš bilo nekih problema… Zapravo je bilo lijepo, ali taj dan kao da nam je nešto govorilo 'što ćemo mi sad ić gore'. Došli smo do pod sam vrh i kao da više nije bilo izazova. Bilo je i nekih okolnosti koje su doprinijele tome: Viki je dobio sina, nakon dugo vremena koliko je čekao na to, a i meni su misli nekako lutale prema Splitu. Stali smo na tih 200 metara do cilja i nekako se nametnulo to – ajmo mi nazad. I tako smo se vratili. Bilo je toga. Ako čovjek ne osjeća jaki izazov, ako ga nešto ne tjera gore, onda bolje da ne forsira.

Što je sa situacijama opasnima po život, niste nikad rekli – sad je dosta?

- Alpinist je uvijek u opasnosti po život, čim je 10 metara iznad zemlje tu je opasnost, jer se mi ne penjemo po ravnim stazama. Bilo je takvih situacija. Na prvoj ekspediciji na Everestu smo u silasku doživjeli da se naš prijatelj, Šerpa Ang Phu, pokliznuo, pao i izgubio život. Na K2 smo isto imali situaciju da izgubimo prijatelja, Boštjana Kekeca, uz dramatične okolnosti. Dobio je hipoksiju – to je ona situacija s nedostatkom kisika – i iako smo ga na sve načine pokušavali spasiti, nismo uspjeli. Na Kangchenjungi smo ostali bez dvoje Slovenaca: alpinistice Marije Frantar i Jože Rozmana. Stalno su se događale neke nesreće. Pod Manasluom smo također izgubili dvojicu prijatelja Slovenaca, Nejca Zaplotnika, koji je tada bio među tri vodeća alpinista svijeta, i Antu Bučana iz Mravinaca. Uspjesi su uvijek bili prepleteni i nekim tragedijama, nije baš da smo uvijek slavili.

A supruga i djeca čekaju. Je li netko od njih u nekom trenutku pokušao reći: Dosta je, nećeš više?

Ne, s njima nije bilo problema oko toga. Možda su najviše nerazumijevanja za tu moju strast imali otac i majka. Kad sam se počeo penjat, nakon što smo se preselili u Split, njima se činilo kao da je to sramota, da ja uzmem ruksak na leđa i idem u planinu. Majka je stalno govorila 'Nemoj nas sramotit, pa ko ide u planinu bez koristi, idi nešto uči, radi…', iako sam u međuvremenu i radio i zarađivao. Bilo je situacija da mi je otac sakrivao gojzerice. Sve do jedne anegdote: Počelo se pomalo pisati o našim uspjesima. Roditelji su tad već bili u mirovini i povukli su se na selo, pa nisu baš previše marili za to. Međutim, mama je jednog dana bila kod doktorice. I gleda ona u njezin karton, vidi Neda Božić, pa pita: A što je vama Stipe Božić? Kad je rekla da sam joj sin, doktorica se oduševila, počela joj govoriti da ni ne zna kakvog junaka ima u kući. E, kad joj je rekla: 'Gospođo Neda, kad dođete drugi put, nemojte čekati u redu, samo pokucajte na vrata i odmah ćete ući', to je dosta toga promijenilo. Došla moja Neda kući, stala ispred mene i pita me zbunjeno: 'A, sinko moj, kakav si ti to junak'?

Morate znati da je u vrijeme prije nego sam se popeo na Everest malo ljudi znalo za alpinizam i malo ih je pratilo taj sport. A nakon što sam objavio putopise, uglavnom u Slobodnoj Dalmaciji, a onda i nakon što su objavljeni filmovi koje sam tijekom ekspedicije snimio, to se promijenilo. Sjećam se da je za povratak s Everesta organiziran lijepi doček. Nedugo nakon toga bila je utakmica na starom placu, između Rijeke i Hajduka. Dovelo me tamo da udarim balun sa centra. Dođem, Šurjak mi da buket cvijeća. I udarim ja taj balun, a 20.000 ili 30.000 ljudi udari u pljesak i navijanje meni – jednom alpinisti. To pamtim kao prekretnicu, tad sam i osobno osjetio da su me počeli prepoznavati i da smo doista napravili nešto vrijedno te da je alpinizam time postao poznatiji nego prije.

Everest ste i ponovili.

Da, 1989. godine, zato što se Viki prvi puta nije uspio popeti jer je imao smrzotine na nogama. Išli smo u sklopu makedonske ekspedicije i popeli smo se, no opet smo imali tragediju, jer Makedonac Dimitar Ilijevski je ostao gore.

Kakav je osjećaj bio, je li bilo izazova u tom drugom penjanju, ili ste imali osjećaj da sve već znate?

Nisam baš imao taj osjećaj, jer drugi put smo se penjali po onom 'lakšem' smjeru, kojim su se prvi put popeli Edmund Hillary i Šerpa Tenzing. A izazov je itekako postojao: Time sam postao prvi živući čovjek koji ima dva najviša grebena Mount Everesta pod nogama! Desetak godina prije toga nitko nije zna da postoji neki alpinist u Splitu, a onda smo odjedanput bili u svjetskom vrhu. Viki Grošelj i ja od tada smo postali najbolji penjački par u svijetu i bio je strašan izazov to da neko vrijeme ostanemo u sedlu. Tako je i to bio dosta euforičan osjećaj, jer sam potvrdio uspjeh. Ovaj put postao sam 265. čovjek na Everestu, s puno više iskustva, i penjačkog i medijskog od onog 85. i to je bio poseban osjećaj.

Kakvi se osjećaji rađaju kad čovjek napokon stigne do vrha?

- Prvo ne vjeruješ da si uspio, da si baš toliki sretnik. A onda imaš potrebu to podijeliti s ljudima, fotografijom ili pričom.

A koliko je važno da ljude s kojima se penjete dobro poznajete? I s kim vam je draže na 6000 metara, s nekim brbljavcem koji stalno priča gluposti, ili s nekim šutljivcem?

- Uvijek je bolje ako poznajete ljude i važno je da se prije toga upoznate, jer inače ne znate što možete očekivati od njih. A na ovo drugo: K vragu i čovik koji ne može mučat bar jednu uru! Naravno, nije dobro da stalno muči, ali nije dobro da stalno puni glavu s nečim.

U međuvremenu je došlo na red i svih sedam vrhova svijeta. Dokumentarcima koje ste tijekom tih penjanja snimili učinili ste da se mnoge generacije zaljube u alpinizam i nevjerojatna čuda prirode koja bez vas nikad ne bismo vidjeli.

- Da, 1991. sam bio na Kangchenjungi, no tad su već počela ratna događanja kod nas. Vratio sam preko Slovenije, gdje sam na ulicama zatekao tenkove. Jedva sam ušao u Hrvatsku. Tad sam se uključio u Domovinski rat, kao reporter i pripadnik 4. gardijske brigade. No, onda sam se 1993. otrgnuo od toga i otišao na drugi po visini svijeta, K2. I tad su me sve te tragedije, pa onda i rat, nekako nagnale na razmišljanje da sam možda predugo u špici opasnosti. Kako sam u međuvremenu radio na HRT-u, kad je rat završio, predložio sam uredništvu i producentima serijal 'Sedam vrhova'. Tako sam dobio potporu potrebnu da bih se mogao popeti i na ostale vrhove, te snimiti ekspedicije. Od toga je nastao serijal od 18 dokumentarnih emisija koji je bio dosta gledan, a gledao se i kasnije, u reprizama. Mislim da je serija 20-ak puta reprizirana. To je bio baš veliki sportski uspjeh, ali za mene i medijski značajan uspjeh.

To me je jako veselilo, jer nije alpinizam – na koncu kao i svaki drugi sport – nešto u čemu ne možeš uživati sam. Tad sam već imao dosta iskustva s pisanjem i sa snimanjem. Dotad sam već objavio knjigu, pisao za mnoge novine i časopise. Bio mi je izazov da napravim nešto što neće biti samo za one koji se razumiju u taj sport, nego za široke slojeve ljudi: Od sveučilišnog profesora, pa do djeteta. A imao sam i dobre mentore, da ne spominjem opet Tonka Maroevića, ili neke druge članove planinarskog društva, koji su vrlo načitani i opskrbljivali su me svom mogućom literaturom. Ja nisam akademski obrazovan, pa sam zato jako puno radio na sebi. Vodilo me to da ako nemam akademsko znanje u nečemu i napravim neku grešku, svi će reći 'e, neš ti njega, amatera', pa sam zaista jako puno radio na tome.

Uživala sam u 'Vrhovima', no meni osobno posebno su draga dva serijala s domaćeg terena: Rijeke Hrvatske i Putevi pradjedova. Kako je došlo do toga da ih snimite?

- Bile su tu i 'Dubine' – snimanje podmorja i podzemlja. Radili smo i Planine Hrvatske, pa i Pharos-Paros, dokumentarac o jedrenju. U razgovoru s tadašnjim urednicima predložio sam da napravimo nešto iz Hrvatske, jer mi se činilo da se vrlo malo zna o nekim našim prirodnim ljepotama. A rijeke su mi bile poseban izazov, jer sam tom dokumentarcu pristupio više romantično nego znanstveno, pomalo impresionistički. Bio mi je cilj samo pokazati kakve sve ljepote imamo i koliko zanimljivosti oko tih rijeka ima.

Kad ste već spomenuli 'Dubine' i spuštanje u jame Hrvatske…

- Uglavnom radi snimanja, nisam baš oduševljen njima kao speleolozi.

Spuštanjem u Lukinu jamu postigli ste i jedan rekord – kao čovjek koji je bio na najvišem vrhu svijeta, spustili ste se i 1392 metra pod zemlju – mogu li se usporediti ta dva doživljaja?

- Moram reći da sam se spuštao sa iskusnim speleolozima. Kako je tehnika penjanja i spuštanja slična, htio sam napraviti priču o njihovim uspjesima, jer i naši speleolozi su u samom vrhu svijeta. A, opet, cilj je bio približiti ljudima taj osjećaj tame. Mogu vam reći da u dubinama osjećam malo klaustrofobije i da baš nisam zaljubljenik u tu vlagu, tamu, blato, prostor koji je uzak pa ne znaš hoćeš li proći, hoće li neka voda navaliti na tebe… Modro nebo i zrak na planinama su mi ipak puno draži.

Gledajući, znala sam se pitati tko se lud spušta u tu dubinu. Ima li tim vašim avanturama i malo ludosti?

Može se reći da imam pustolovnu crtu, a u tom slučaju ludost je prednost. Nisu ovaj svijet napravili ovakvim oni prosječni, nego oni koji su imali hrabrosti, za koje bi onaj prosjek rekao da možda jesu malo ludi. To je ona pozitivna ludost.

Na koncu, imate knjigu Erazma Roterdamskog 'Pohvala ludosti', gdje on i daje osobnost toj ludosti i ta ludost priča o tome što je sve u svijetu napravila. Umjetnici, istraživači, inovatori – malo tko od njih u nekom trenutku nije smatran luđakom, ali to je pozitivna ludost koja gura ovaj svijet naprijed.

S istom dozom ludosti ste se dali i u HGSS-u: Uvijek spreman pomoći kome treba, dati dio svog vremena i srca, spreman boriti se za to da se HGSS unaprijedi…

Mi alpinisti tako funkcioniramo. Već nakon godinu dana bavljenja alpinizmom, mene su povukli u HGSS i od tada, što se mene tiče, najsretniji sam kad mogu nekome pomoći. Iskreno vjerujem u to i to širimo. Bio sam 15 godina i pročelnik splitske Stanice HGSS-a i izuzetno sam ponosan i sretan, prvo zbog toga koliko smo ljudi spasili, a onda i zbog toga kakvu smo službu uspjeli organizirati. Uspjeli smo uvjeriti sve državne službe – od vojske, policije, vlada, parlamenta – u to da ljudi moraju imati pravo na takvu vrstu pomoći bez obzira na to gdje im se nesreća dogodila. I to promoviramo i širimo među članstvom.

Premalo naglašavamo da većina ljudi u HGSS-u pomaže isključivo volonterski.

Svi su volonteri, osim onog hladnog pogona koji je nužan da služba funkcionira. Održavanje opreme i administratori, po jedan u stanici. Čovjek koji radi svoj posao, kad dobije poziv uzima opremu i dolazi na teren. Liječnik, profesor, zanatlija. Time smo dobili kvalitetu, ali i motiviranost je na taj način puno veća nego da je sve profesionalizirano. Sada imamo i vrlo dobru podršku države. Jedino što nam nedostaje su višenamjenski helikopteri za Hitnu medicinsku pomoć i za potrage i spašavanja, ali izgleda da smo na dobrom putu. Trebaju doći 3 do 4 helikoptera koji će pokriti tu prazninu. Dosad nas je pratila vojska, ali će ovako biti puno brže, jer je lakše kad sami imamo opremu – možemo brže reagirati.

Koje se situacije spašavanja osobno sjećate kao najbizarnije?

- Bilo ih je masu. Recimo jedna: Kad su dvije Poljakinje, majka i kćer, krenule na Biokovo i zalutale.Na jednom dijelu je visoravan i pogledale su dole, vidjevši neku jarugu, pa su krenule tuda, zaključivši da će se tuda brže spustiti. Odozgo se ne vidi da je dolje velika stijena. Kad su silazile, majka je pala nekih desetak metara, zaustavila se na litici s opasnim ozljedama. Kći je nazvala 112, oni zovu nas, dignemo helikopter i krenemo ih tražiti, a da nemamo pojma gdje su.

Došao sam do broja telefona i nazvao djevojku, razgovaramo, ali ne zna mi reći gdje je. Kaže: Vidim more, ali to nam ništa ne govori. Srećom, vidjela je helikopter, po tome smo znali da smo na dobroj visini, pa sam se dosjetio i rekao joj: Upali kameru mobitela i fleš, pa kad budemo proletjeli helikopterom najbliže vama, okini fotografiju. Tako je i bilo: Fleš nam je ukazao na to gdje su. Spustili smo se na vrh stijene. Naša liječnica Ivana Buklijaš priključila je njenoj majci infuziju i defibrilator, kao da je u vozilu Hitne, a mi ju u međuvremenu s pomoću užadi cijelu noć spuštamo oko 300 metara po okomitoj stijeni. Spremalo se nevrijeme. U zoru, zovemo posadu helikoptera iz HRZ-a i oni nam spuste uže na jednu 'policu' u stijeni i izvuku nas. Inače bi nas još i ružno vrijeme uhvatilo.

To je jedan od bizarnijih slučajeva. Bilo je i onih strašnih. Kornati su jedna od mučnijih epizoda. Ili prevrnuti autobus na Vrulji…

Na početku razgovora ste mi rekli da se nikad ne ljutite na ljude koje spašavate, pa čak ni na one koji su u japankama, ili laganoj odjeći, bez hrane i vode zalutali u planinama…?

- Mali je postotak onih koji idu u planinu u japankama. Što ćemo se ljutiti – to je isto kao kad bi policija, Hitna, ili vatrogasci radili trijažu oko toga hoće li izaći ili ne, jer je netko glupom greškom nešto zapalio. Za nas su to klijenti i bez obzira na to odakle je stigao poziv, taj čovjek treba pomoć. I nismo ljuti, svi mi ljudi imamo pravo na grešku. Zato puno radimo na edukaciji: Imate puno materijala na našim stranicama, često smo u medijima, radimo na tome da se ljudi osvijeste. Ne možemo mi sad na temelju onog jednog koji je otišao u planinu u japankama mijenjati odnos prema stotinama ostalih koji trebaju pomoć. Na koncu, ja osobno ne bih išao u planinu u japankama, iako se sjećam da sam jednom kao mladić i to učinio, na Mosoru. No, neki naši nosači u Nepalu penju se bosi. Možda je netko u japankama ili bos čak i spretniji, no to ne mijenja na stvari da može doživjeti nesreću.

Rijetko pričate o privatnom životu, a zanimljivo je da ste kao otac čak troje djece 'zarazili' s alpinizmom i HGSS-om.

Aaa, neee – ja nisam htio da se oni time bave, nisam im ja to nametao, niti je dok su bili jako mladi bilo nekih znakova da hoće. Recimo, pokojni Joško bio je juniorski prvak Hrvatske u boksu. I onda odjednom se počeo penjati te ušao u HGSS. Kćeri su bile dobre u tenisu i taekwondou, pa onda odjednom upisale penjačku školu. Mlađa, Iva, je već 10 godina u HGSS-u. U mojoj kući se nije puno pričalo o tome što radim, ali valjda neki moj utjecaj ipak postoji.

Bili ste na nekim zajedničkim penjanjima?

Bio sam s Ivom jednom u Himalajima. Malo strepim u takvoj situaciji, jer i inače više brinem za druge, nego za sebe. No, stekao sam povjerenje u nju, ona to doista vrlo dobro radi. Naravno, kad idu negdje sami bez mene… Iva je bila s prijateljima u Kirgistanu, penjali su se na visoke stijene i bilo mi je gusto. Ili kad ide u Dolomite, stisne me malo. Ali, moram prihvatiti, i na kraju sam izgradio povjerenje, jer – tko će ih zaustaviti?! Mene su roditelji pokušavali zaustaviti, ja to ne pokušavam.

Kako ste gradili odnos s njima, s obzirom na to da vas puno nije bilo doma?

Nastojao sam se što više družiti s njima. Pogotovo kad su još bile male, tad je čitanje priča na večer bio naš ritual. Možda je i to utjecalo na to da Iva završi komparativnu književnost i likovnu akademiju, a Maja stop-animaciju. Dali smo im svu slobodu da izaberu studij koji žele i odu gdje žele, Maja je studirala u Barceloni, Iva u Zagrebu i Poljskoj. Predivne su cure, valjda su za to zaslužni i ti naši zajednički trenuci, jer smo se trudili pružiti im puno, i supruga i ja.

Pomalo izbjegavam pitanje o Jošku, o tome kako čovjek ostane na nogama kad izgubi dijete. No, nedavno ste komentirali situaciju u kojoj se našao vaš prijatelj Nenad Periš…

- Prestrašno. Na njegovom licu možete pročitati što se s njim događa, kao što ste mogli i na mome. Ničim se ne može opisati to što roditelj doživi kad izgubi dijete, to nije prirodno.

Kako ste ostali na nogama? Vjerujete li možda u novi susret jednog dana?

- Možda ne u smislu nekog stvarnog susreta u nekom drugom svijetu, ali da u nekom snu, odnosno maštanjima. Čovjek nekad u nekom leptiru, nekoj situaciji ili nekom znaku osjeti nekog tko mu je drag i nema ga više. To sam doživio tisuću puta. To mene možda nekako drži, no sve ovisi o čovjeku. Bilo je alpinista koji su poginuli, pa bi njihovi očevi dizali spomenik i baš pretjerivali oko toga. To je nekome način da se nosi sa situacijom, meni ne – taj spomenik je u meni.

Danas ste uglavnom u Splitu, čime se bavite?

- Pišem šestu knjigu i radim na jednom filmu koji se zove 'Alpski ratnici'. Utemeljen je na knjizi koju je napisala Kanađanka Bernadette McDonald, u kojoj opisuje baš ovu moju ekipu Slovenaca, što su sve napravili u alpinizmu. To je jedna od najpoznatijih spisateljica u ovoj branši i napravila je jednu epopeju o našim uspjesima koji su na Zapadu bili manje poznati. I na osnovu te knjige i mojih arhivskih snimaka, radim jedan dokumentarni film.

Putujete li?

Prije Covida sam bio u Americi, radio sam dokumentarni film o jednom našem čovjeku, koji se bavi zdravom prehranom, Georgeu Mateljanu. Idem i po skijaškim seminarima, kao učitelj skijanja. Često sam u Nepalu, idem opet na proljeće ako pandemija dopusti.

Ne možete biti na miru? U mirovini ste!

- A, mogu ja i samo ljenčariti! Imam i takvih dana, pogotovo se volim odmoriti nakon nekih većih izazova. Jednostavno odlučim da idućih 14 dana neću raditi ništa, pa malo čitam, volim pogledati dobar film, prošetam po Rivi – e, to jako volim.

Ljude danas sa 65 tjeraju u mirovinu, treba se naučit uživat. No, čini mi se da zbog zakona i godina prerano odbacimo one koji mogu biti izuzetno vrijedni u edukaciji mlađih kadrova, savjetovanju… I osobno ste doživjeli taj prekid suradnje.

- Istina, meni se čini da sam osobno na Televiziji mogao dati puno više, baš što se mentorstva tiče, ali kako dolaze nove generacije, sve su manje benevolentne prema tome. Da ne govorimo o tome da su mi pri kraju radnog vijeka i oduzeli jedan projekt koji je bio jako dobar. Imali smo u planu snimiti dokumentarac o jedrenjaku Bark Stefano, za čiju se sudbinu saznalo 1876. godine. Plovio je iz Cardifa u Hong Kong i potopio se na sjeverozapadnoj obali Australije. Bilo je 17 mornara, svi su bili Hrvati. Polovica je odmah poginula, a do kraja su samo dvojicu spasili Aboridžini. Jedan od tih preživjelih je pisao bilješke i na osnovu toga je nastala knjiga koja je prvi opis života Aboridžina iznutra, od čovjeka koji je živio s njima. Silno sam želio napraviti taj projekt, dogovorio sve s australskom veleposlanstvom, pomorskim muzejom u Freemantleu, našim ljudima dole. Imali smo i neki novac i trebalo je samo krenuti na put. Onda je glavna producentica rekla: 'E, to više neće ići tako'. I nisam išao.

Smijete se, meni nije smiješno.

Vrhunska priča u koju je uloženo godinu dana pripreme, čak i u 3D animaciji… ali. Da ne govorimo da sam zadnji dan kad sam se razduživao s HTV-om doživio komediju. Kažu da moram u Zagreb, razdužiti sve što imam i u nabrajanju spomenu mobitel. Ali, ja nemam službeni mobitel, koristio sam svoj, kažem. Eee, ali onda nam morate donijeti dokaz da nemate službeni telefon! Baš krasna pljuska za kraj – samo sam se nasmijao i rekao da to neće vidjeti. Da ne ispadne da sam ogorčen: Imao sam prekrasnu suradnju s HTV-om i divan tretman, samo ne očekuješ takvu glupost kad se pozdravljate.

Još uvijek ste vrlo aktivni u HGSS-u.

Jesam, pogotovo u medijskom dijelu: Radim na stranicama, dižem vijesti, jako mi je stalo da to bude na visokoj razini. Sada radimo na tome da to podignemo i na višu razinu. Sudjelujem i u akcijama kad god mogu, radim na tome da podučavam mlade.

Sve u slobodno vrijeme i sve za badava?

Da, sve volonterski, nikad ne bih uzeo ni lipe za to.

Ulažete svoju energiju, pa i novac. što to vama znači?

Vrijedi svake minute i svake kune koju sam potrošio da bih svojim autom došao negdje na teren ili uložio u napredak GSS-a. Meni se čini da je uvijek puno sretniji čovjek koji daje, od onog koji prima. Ja nemam brodove, nemam kuća naokolo, ali imam sve što meni osobno treba. Baš u zadnje vrijeme sam završio obnovu kuće u kojoj smo se odgojili i rodili u Zavojanama, pored koje je otac radio i jednu noviju. Gledajte sliku: Ova kuća bi bila pala da ju nisam obnovio. To mi se činilo kao neko životno poslanstvo: Ja sam zadnji u obiteljskom lancu, ako ju ja ne obnovim, ona će pasti. Osjećao sam tu odgovornost. Onda smo supruga i ja uredili i noviju kuću, koju je otac počeo graditi. To vam je oko 100 kilometara od Splita i u zadnje vrijeme jako često idemo tamo i baš uživam kad ostanemo neko vrijeme. Moje cure ne idu tako često, ali oduševljene su time kako sad izgleda i vjerujem da će im jednog dana to ipak nešto značiti.

Stignete li vi uopće sjest na Rivu s prijateljima i malo brusit politiku?

- Volim sjesti s društvom, ali ne volimo baš priče o politici. Jesam u HDZ-u, još od 1992., iz vremena rata. Bio sam uvijek apolitičan i pacifist, ali onda je bilo dramatično i imao sam potrebu uključiti se. No, kao i tada, ja se i danas držim one: Ako nekome mogu pomoć svojim imenom i prezimenom, ja ću pomoć, ali ne volim mudrijanje. I nikad se nisam nabacivao kamenjem na ove, ili one, ili na neku drugu političku opciju.

Jeste li kritični prema svojoj?

Vidim da ima ljudi kojima nije dobro, al pogledajte Rivu: Nekada ovdje nije bilo ni jednog kafića, imali ste parkinga koliko hoćete, jer nije bilo toliko automobila. Nije bilo šoping centra, autocesta… Da vam kažem ovako: Kad su jednog starog dida pitali kako je bilo prije, za vrijeme stare Jugoslavije, kaže 'ludilo, moga san 3, 4 puta na dan'. Onda je došlo da može tu i tamo, a sad – ništa ne može. Što vam hoću reč: Mi smo svi nostalgični prema svojoj mladosti i nismo dovoljno kritični da bismo realno uspoređivali to što proživljavamo. Sanjali smo demokraciju, što sad?! Hoćemo li to stalno kritizirati?!

U HDZ-u ste od 1992., a da niste probali nešto ukrast, zasjest na neku poziciju, primat plaću badava… kako gledate na one koji se drže tih običaja?

- Ne bavim se ja time. Ja vam oko sebe imam izuzetno časne ljude, s nekima sam i rame uz rame ratovao, pa i bio ranjen, neke sam upoznao kasnije. Osuđujem svakoga tko je prešao s one strane zakona i jedino što mogu reč to je da su oni koji su se ogriješili, uhvaćeni su i u međuvremenu su osuđeni, da su i premalo dobili. No, to ipak pokazuje da ima Boga, da čovjeka pravda sustigne.

Da, al da možda ipak nekad niste nešto profitirali od HDZ-a?

- Šta ću profitirat?! Meni ne treba ništa, imam sve što trebam. Osim toga, od 1992. do 2005. radio sam na televiziji i nimalo se nisam htio miješati u politiku jer mi je bilo nespojivo da se jedan medijski djelatnik pača u politiku… Treći put me to pitate, baš vam je čudno. Ja zaista imam beskrajno poštene ljude oko sebe, primjerice Vicu Mihanovića, pa i Periš je jedan od njih, kad smo ga već spomenuli. Častan čovjek. I držimo se onog ako možemo negdje pomoći, tu smo, ali mudrovanje ništa. Nikad nisam imao tu potrebu i to mi je u životu omogućilo da uvijek budem svoj. Na primjer, znao sam u Ministarstvu razgovarati oko HGSS-a i mirne duše sam ministru mogao reći: Ja tebe mogu smijeniti, ti mene ne. Ono što mi nisu dali nisu mi mogli ni oduzeti.