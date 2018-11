Štitnjača uzrokuje tjeskobu, panične napadaje i depresiju

U kliničkoj praksi ljudi se već kod prve epizode s depresivnim smetnjama ili visoke anksioznosti upućuju na laboratorijsku kontrolu razine hormona štitnjače, kaže dr. med. Anamarija Milun, psihijatrica iz Neuropsihijatrijske bolnice “Dr. Ivan Barbot” Popovača.

Psihičke smetnje i neuroendokrini sustav, nastavlja, u neraskidivoj su vezi. Hipotireoza (smanjeno lučenje hormona štitnjače) i hipertireoza (pojačano lučenje hormona štitnjače), dva najčešća poremećaja štitne žlijezde, imitiraju anksiozne poremećaje ili depresiju.

Koliko su hormoni štitnjače važni za funkcioniranje organizma govori i činjenica da se kod depresivnih ljudi koji imaju normalne razine tih hormona nekad uvodi i dodatna terapija hormonima štitnjače (tiroksin), koji ih podiže iz “tame”. No smetnje se u slučaju hipotireoze razvijaju postupno i zato ih je teško prepoznati.

- Smanjena aktivnost štitne žlijezde vodi u gubitak interesa za svakodnevne aktivnosti udružen s kroničnim umorom i bolovima. Dolazi do gubitka apetita, sniženog raspoloženja i gubitka zadovoljstva pa sve do depresije s psihotičnim elementima. U ekstremnim slučajevima smetnje se mogu prezentirati kao sindrom demencije s dezorijentacijom, dezorganiziranim ponašanjem, smetenošću, kognitivnim zakazivanjem, zaboravljivošću, a ako traju predugo, mogu dovesti i do trajnog oštećenja mozga. Kod djece može dovesti do poremećaja razvoja središnjeg živčanog sustava i ozbiljnih oštećenja mozga, odnosno usporenja i poremećaja sveukupnog psihomotornog razvoja - objašnjava dr. Milun.

Produljeni stres i emocionalne traume često su bitni faktori koji prethode razvoju hipertireoze, a emocionalna labilnost i uznemirenost su posljedica te početne faze tiroidne hiperaktivnosti, prije potpune manifestacije hipertireoze.

- U slučaju hiperaktivne štitne žlijezde, uz tjelesne simptome, oboljeli pate od izrazite anksioznosti, stalne zabrinutosti, nemira i dezorganiziranog ponašanja. Prisutna je i osjetljivost na buku, a često imitira i simptome anksioznog poremećaja, socijalne fobije i paničnog poremećaja - kaže dr. Milun.

Objašnjava da raspoloženje može varirati od izrazito povišenog s nemirom i impulzivnošću, nesanicom, pa do druge krajnosti, kad stalna tjelesna hiperaktivnost, psihička napetost i anksioznost dovode do osjećaja potpune iscrpljenosti, malaksalosti i manjka energije.

HIPOTIREOZA

Psihičke smetnje koje se učestalo i u potpunosti manifestiraju i prepoznaju već kod prvog posjeta liječniku su:

- upadljivo usporavanje svih mentalnih procesa, pospanost

- progresivni gubitak inicijative i interesa za svakodnevne aktivnosti

- bezvoljnost, anksioznost, napetost, razdražljivost, promjene raspoloženja,

- sniženo raspoloženje,

- pretjerana zabrinutost, ponekad do paranoidne razine

- smetnje koncentracije i pamćenja

- mišljenje je često poremećeno, smeteno

- općenito intelektualno zakazivanje

HIPERTIREOZA

Psihičke smetnje vezane uz hipertireozu:

- izrazita anksioznost i napetost

- emocionalna labilnost, depresija

- iritabilnost i razdražljivost, impulzivnost

- psihomotorni nemir, verbalne i fizičke agresije

- prenaglašena osjetljivost na buku

- nesanica

- smetenost, konfuzija, smanjena sposobnost koncentracije,

- poremećene pažnje i otežanog pamćenja, dezorijentacija - dezorganizirano ponašanje, što imitira simptome demencije

- psihotične reakcije sa sumanutim idejama proganjanja, propasti