Stiže Dan limskih oštriga: Evo kakav program čeka gurmane

Bogat program koji se priprema za ovu nedjelju najavili su organizatori, Općina Kanfanar i Turistička zajednica Općine Kanfanar te vlasnici ugostiteljskih objekata u Limskom zaljevu.

Vrijeme je od kamenica, odnosno oštriga kako se ovu specifičnu školjku ovdje naziva, i one su sada na vrhuncu svoje sezone. Smatra se, naime, da su oštrige najveće i najbolje upravo oko blagdana svetog Josipa, stoga će i Dan limskih oštriga ovu morsku deliciju predstaviti u njezinom najboljem ruhu.

Najavivši četvrto izdanje manifestacije koja na Lim privuče i nekoliko tisuća posjetitelja, načelnik Općine Kanfanar Sandro Jurman pozvao je ljubitelje ove školjke da sljedeću nedjelju rezerviraju za posjet Limu. Očekuje se sunačno vrijeme i dan će biti idealan za uživanje u prirodi, a kada se to spoji s gastronomijom, boljeg nema. Na rivi Limskog zaljeva od 12 do 16 sati nudit će se svježe oštrige, istarske slastice, vina i pjenušci, lokalni proizvodi i rukotvorine te, kao novost ovogodišnjeg izdanja, i dio asortimana iz Kanfanarske butige.

Program je predstavila direktorica Turističke zajednice Općine Kanfanar Ivana Maružin Mrzlić koja je kazala da će se, pored navedenih gastronomskih sadržaja i lokalnih proizvoda, uživati moći i u raznim drugim programima. Naime, tijekom trajanja manifestacije organizirane će bit panoramske vožnje brodom Limskim zaljevom tijekom kojih će se ploviti sve do uzgajališta školjki.

U tri termina održat će se i vođene degustacije sljubljivanja jela na bazi oštriga s istarskim vinima i pjenušcima, a za one željne kreativnosti i zabave na jedan opuštajući način, bit će tu i vođena wine & paint radionica za koju su prijave upravo u tijeku.

Ispred uzgajališta školjki „Istrida d.o.o.“, vlasnik Emil Sošić podsjetio je na dugu tradiciju uzgoja školjki u ovom zaljevu, naglasivši kako oštriga ovdje poprima specifična svojstva upravo zbog posebnih mikroklimatskih uvjeta u Limu; zbog mnogih pomorskih izvora-vrulja, more je smanjenog saliniteta, koji varira s godišnjim dobom i dubinom, bogato je planktonima, vrlo izraženih temperaturnih kolebanja te visoke koncetracije kisika. Sve to utječe i na svojstva limskih oštriga, koje su već godinama snažan brend ovoga područja.

Posebnu ponudu toga će dana pripremati restorani „Viking“ i „Fjord“, s oštrigama u glavnoj ulozi. U meniju restorana „Viking“ naći će se dvije svježe oštrige, oštrige s pancetom na žaru, juha od oštriga i domaći fuži s oštrigama te desert, dok će „Fjord“ nuditi svježe oštrige, gratinirane oštrige, krem juhu od oštriga i morskih algi, domaće fuže s oštrigama i desert s oštrigama. Uz navedene menije po promotivnim cijenama, u ponudi će biti i uobičajena druga jela ovih restorana, a koja će se toga dana pripremati na posebne načine, s oštrigama i raznim umacima na bazi oštriga.

Zbog očekivanog velikog interesa, posjetiteljima se savjetuje da svakako rezerviraju svoja mjesta u restoranima. Više detalja o programima Dana limskih oštriga može se pronaći na stranicama www.visitkanfanar.hr