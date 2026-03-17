Manifestacija Evolution Next Level u Zadru okupila lokalnu izvrsnost i svjetsko iskustvo

Manifestacija Evolution Next Level, održana u Zadru, još je jednom pokazala koliko je važno stvarati prostor u kojem se susreću lokalni talenti i vrhunski stručnjaci iz različitih područja, od poduzetništva i gospodarstva do sporta, gastronomije, medija i kreativnih industrija. Manifestaciju su svojim dolaskom podržali brojni visoki uzvanici, među kojima zastupnica u Europskom parlamentu Nikolina Brnjac, župan Zadarske županije Josip Bilaver te gradonačelnik Grada Zadra Šime Erlić, koji su istaknuli važnost ovakvih događaja za razvoj lokalne zajednice, gospodarstva i turizma.

POGLEDAJTE VIDEO:

Program je otvoren panelom 'Savršena temperatura mora?', na kojem su sudjelovali Nikolina Brnjac, Andreja Vukojević, potpredsjednica Hrvatske udruge poslodavaca, Josip Bilaver, župan Zadarske županije, te Burak Baykan, regionalni direktor Dogus Grupe. Panel je otvorio raspravu o budućnosti turizma, investicijama i održivom razvoju destinacija, s posebnim naglaskom na potencijal Zadra i Zadarske županije.

Foto: Filip Popović

Tijekom dva dana programa, u zadarskom hotelu Hayatt Regency Zadar, sudionici su imali priliku čuti inspirativne priče uspješnih poduzetnika, sportaša i stručnjaka, razmijeniti iskustva te stvoriti nove poslovne i profesionalne kontakte. Posebnu vrijednost događaju dala je upravo kombinacija lokalnih priča o uspjehu i međunarodnog iskustva panelista koji djeluju diljem svijeta. Među panelima koji su izazvali velik interes bio je i razgovor s izbornikom hrvatske rukometne reprezentacije Dagur Sigurdssonom, kao i sportski panel o mentalitetu pobjednika na kojem su sudjelovali Roko Sikirić, predsjednik Europske odbojkaške federacije, te bivša hrvatska reprezentativka Barbara Ružić, Tonćijem Jerakom, koji su govorili o disciplini, timskom radu i vrijednostima sporta koje su primjenjive i izvan sportskog terena.

Veliku pozornost izazvao je i panel posvećen poduzetništvu 'Ideja. Rizik. Uspjeh. Pametno planiraj, hrabro gradi', na kojem su sudjelovali uspješni poduzetnici i kreativci povezani sa Zadrom i Zadarskom županijom – Karlo Vulin, Ivana Bičanić, Zvonimira Karavida i Vedran Božićev, a panel je moderirirala Izabela Vrtar. Njihove priče o uspjehu, ali i izazovima na poduzetničkom putu pokazale su koliko su lokalna sredina, identitet i podrška zajednice važni u razvoju ideja i projekata koji prelaze granice Hrvatske.

Foto: Filip Popović

Jedan od najupečatljivijih panela održan je i u završnici manifestacije, kada su o ulozi medija i komunikacije u suvremenom društvu govorili istaknuti stručnjaci Ranko Vučinić, Vedrana Čarapović, Ivona Čulo i Mirna Zidarić, a panel je publici donio i niz zanimljivih i duhovitih trenutaka uz konkretne savjete iz svijeta medija i PR-a.

Foto: Filip Popović

Poseban dio programa bio je posvećen i gastronomiji. U suradnji s manifestacijom na zadarskoj tržnici održan je projekt 'Pijat na pijaci', koji je oživio prostor gradske tržnice i spojio lokalne proizvođače, ugostitelje i građane kroz promociju autentične i sezonske hrane. Projekt je još jednom pokazao koliko je lokalna gastronomija važan dio identiteta destinacije i turističke ponude. Gastro program nastavljen je panelom 'Hrana je priča. Iskustvo je emocija. Lokalno je nezamjenjivo', na kojem su sudjelovali chef i mentor Damir Tomljenović, chef Saša Began, autorica kuharica Suzy Josipović Redžepagić te Petra Demo, dok je panel moderirala Marija Mažar. Panelisti su govorili o važnosti lokalnih namirnica, gastronomiji kao dijelu identiteta destinacije te o tome kako hrana može biti snažan element turističkog doživljaja.

Foto: Filip Popović

Organizatorica manifestacije Zdenka Zrilić istaknula je kako je upravo povezivanje lokalnih ljudi s vrhunskim stručnjacima iz različitih industrija bio jedan od ključnih ciljeva događaja.

- Veliko mi je zadovoljstvo što smo uspjeli dokazati ono što smo najavljivali prije same manifestacije, a to je da postoji lokalna izvrsnost. Imali smo priliku vidjeti i čuti inspirativne priče Zvonimire Karavide, Karla Vulina, Vedrana Božićeva, Ivane Bičanić, Roka Sikirića, Barbare Ružić i brojnih drugih sudionika. Istovremeno smo imali priliku učiti od već etabliranih i uspješnih ljudi iz različitih industrija, od gospodarstva do medija - istaknula je Zrilić.

Foto: Filip Popović

Dodala je kako je poseban ponos organizatora činjenica da je manifestacija okupila velik broj sudionika i izazvala izniman interes publike.

- Najveća radost na kraju manifestacije jest to što smo uspjeli okupiti zaista velik broj ljudi i probuditi interes svih koji su oduševljeni događajem koji je upravo završio, a koji smo već najavili i za sljedeću godinu - rekla je Zrilić.

Foto: Filip Popović

Veliko zadovoljstvo uspjehom manifestacije izrazila je i organizatorica Ivana Bičanić, naglasivši kako je riječ o projektu koji je nastajao mjesecima.

- Osjećam istinsku radost i veliko zadovoljstvo jer su se trud i upornost, nakon više od šest mjeseci planiranja i stvaranja, itekako isplatili. Rezultat je zaista fenomenalan. Svi sudionici, svi partneri i svi ljudi koji su sudjelovali izuzetno su zadovoljni i puni komplimenata. Ostvarene su nove suradnje, nova poznanstva i brojni novi kontakti - rekla je Bičanić.

Foto: Filip Popović

Istaknula je i kako je već počelo planiranje sljedećeg izdanja manifestacije.

- Naš je cilj time ispunjen i već smo spremni krenuti s planiranjem sljedećeg Evolutiona u ožujku 2027. godine - dodala je.

Foto: Filip Popović

Na Evolutionu su sudjelovali i brojni drugi panelisti među kojima su Vanda Babić Galić - posebna savjetnica ministra vanjskih i europskih poslova, dekan ZŠEM-a Mato Njavro, Tina Todtling, Bojan Klarić, Valentina Bifflin - direktorica Hrvatskoj odbojkaškog saveza, Branko Dukić te brojni drugi. U sklopu manifestacije održana je i humanitarna licitacija za Udrugu Hrvatska liga protiv raka Zadar, tijekom koje je prikupljeno više od 1300 eura, a konačan iznos bit će i veći zahvaljujući dodatnim najavljenim donacijama.

Manifestacija Evolution Next Level tako je još jednom potvrdila kako Zadar može biti mjesto susreta ideja, znanja i ljudi koji svojim iskustvom i uspjesima nadahnjuju nove generacije poduzetnika, kreativaca i profesionalaca. Događaj se održava pod pokroviteljstvom Ministarstva turizma i sporta, Zadarske županije, Grada Zadra te Turističkih zajednica Zadarske županije i Grada Zadra.