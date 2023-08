Stiže jesenska moda: Nose se elegantne hlače na crtu u boji

Hlače na crtu najpoznatije su po tom najočitijem detalju, preklopu koji se pegla okomito po sredini prednje strane nogavice, a nekad su bile rezervirane za muško odijelo.

Ovakav stil hlača povezivao se isključivo s poslovnim stilom, u kojem su žene nosile suknju i sako. Danas su se one popularizirale i postale vrlo 'trendy'.

Mogu biti visokog i niskog struka, nogavice mogu biti uske, ravne ili široke. One mogu sezati do pola lista ili do pola potpetice - pravila više nema.

A ono što ih je zbilja lansiralo u današnje trendove su mogućnosti koje otvaraju boje u kojima dolazi ovaj odjevni predmet. Nose se uz potpeticu, kao i na tenisice. Lako ih je kombinirati za posao, kao i za casual svakodnevnu kombinaciju uz majice, košulje, pa i najobičnije topiće.