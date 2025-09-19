Stiže zadnji topli vikend prije jeseni: Evo kamo možete otići

Rujan polako odlazi, a posljednji topli vikendi savršeni su za kratke izlete i uživanje u prirodi, kulturi i gastronomiji. Ako planirate bijeg iz svakodnevice, Hrvatska nudi pregršt zanimljivih destinacija koje vrijedi posjetiti prije nego što stigne jesen
U nastavku provjerite koje lokacije su idealne za provesti zadnji topli vikend u rujnu.
| Foto: Shutterstock
1. MOTOVUN. Motovun nudi savršenu kombinaciju povijesnog šarma i gastronomskih užitaka. Posjet u rujnu pruža mirniju atmosferu i mogućnost uživanja u pogledu na okolna istarska brda, šetnjama kroz staru jezgru i degustaciji tartufa i vina.
| Foto: 123RF
2. TRAKOŠĆAN. Dvorac Trakošćan pruža savršenu kombinaciju povijesti i prirode. Rujan je idealno vrijeme za posjet jer su dani još dovoljno topli za šetnju oko jezera, a jesenske boje daju poseban ugođaj cijeloj lokaciji.
| Foto: Igor Kralj/PIXSELL
3. VUGLEC BREG. Vuglec Breg idealan je za opuštajući vikend u rujnu. Toplo vrijeme omogućuje šetnje kroz vinograde, dok degustacija lokalnih vina i hrane čini iskustvo autentičnim i nezaboravnim. Ovo je savršeno mjesto za bijeg od gradske vreve i uživanje u miru Zagorja.
| Foto: ZXX
4. MAĐERKIN BREG. Međimurska vinska cesta omogućuje potpuni doživljaj rujanskog vikenda. Uz kušanje vina i lokalnih specijaliteta, moguće je provesti dan u prirodi i opustiti se u Termama Sv. Martin, čineći vikend aktivnim i ugodnim.
| Foto: Josip Regovic/PIXSELL
5. TERME SVETI MARTIN. Moderni termalni kompleks smješten u zelenom Međimurju, poznat po kombinaciji wellnessa i vinskih ruta.
| Foto: maja danica
6. KANJON KAMAČNIK. Kanjon Kamačnik idealan je za jednodnevni izlet. Njegova staza pruža mirnu i slikovitu šetnju uz rijeku i drveće u nestvarnim bojama, savršenu za obitelji ili one koji žele laganu pješačku turu.
| Foto: Jarun ideja
7. STAZA SEDAM SLAPOVA. Šetnica koja prati tok rijeke Mirne i njenih pritoka kroz sedam prekrasnih slapova. Svaki slap ima svoj šarm, a kombinacija vode, šume i tišine čini ovu destinaciju nezaobilaznom u Istri.
| Foto: Reddit
8. PLITVIČKA JEZERA. Nacionalni park s 16 međusobno povezanih jezera i preko 90 vodopada, UNESCO-va svjetska baština.
| Foto: Borna Filic/PIXSELL/ilustracija
9. TERME TUHELJ. Popularno odredište u Zagorju koje nudi vrhunski wellness i obiteljski ugođaj. Idealno za obiteljski vikend, kombinirajte wellness s obilaskom dvoraca i vinograda u Zagorju.
| Foto: Terme Tuhelj
10. BRIJUNI. Brijuni nude savršeni bijeg iz gradske vreve. Ljubitelji prirode uživat će u raznolikom bilju i životinjama, dok povijest otoka fascinira svakog posjetitelja.
| Foto: Dusko Marusic/PIXSELL - ilustracija
11. KOPAČKI RIT. Kopački rit pruža iskustvo koje podsjeća na egzotične destinacije, safarije i amazonske močvare, ali u srcu Hrvatske. Savršen je za obitelji, fotografe i ljubitelje prirode.
| Foto: Dreamstime
12. BICIKLISTIČKA STAZA PARENZANA. Nekadašnja željeznička pruga, danas staza za bicikliste i pješake koja povezuje 33 mjesta u 3 države. Parenzana je idealna za aktivan vikend u prirodi, spajajući sport, kulturu i panoramske krajolike Istre.
| Foto: Instagram/Parenzana Istria
13. GORSKI KOTAR I STAZA KROZ KROŠNJE ZELENJAK. Prošećite jedinstvenom Stazom kroz krošnje Zelenjak koja će oduševiti i najmlađe. U Gorskom kotaru možete uživati u netaknutoj prirodi, šumama, kanjonima i jezerima, a nakon cjelodnevnog planinarenja opustite se uz specijalitete od divljači i druge domaće delicije.
| Foto: Boris Scitar/Vecernji list/PIXSELL
14. VRAŽJI PROLAZ, GORSKI KOTAR. Vražji prolaz pruža nezaboravan doživljaj netaknute prirode. Duž kanjona vodi pješačka staza koja omogućuje laganu šetnju dok uživate u dramatičnim stijenama, bujnoj vegetaciji i zvukovima rijeke. Za aktivnije posjetitelje, područje nudi i mogućnosti planinarenja i kombiniranih izleta u okolna jezera i šume.
| Foto: Goran Kovacic/PIXSELL
15. KANJON RIJEKE CETINE. Cetina pruža adrenalinsku zabavu i prirodne ljepote. Rafting i kanjoning nude doživljaj koji spaja sport, prirodu i povijest.
| Foto: 24sata/Lifestyle
16. KRAPINSKE TOPLICE. Manji, ali šarmantni termalni kompleksi koji spajaju wellness tretmane s prirodnim okruženjem. Posjetite ih za kratki vikend bijeg iz grada i uživajte u miru prirode, kombinirano s lokalnim gastronomskim delicijama.
| Foto: Krapinske toplice
17. ROVINJ I POREČ. Dva najpoznatija istarska grada koja spajaju kulturne znamenitosti, slikovite ulice i prekrasno Jadransko more. Rovinj je poznat po šarmantnoj staroj gradskoj jezgri na poluotoku, dok Poreč oduševljava bogatom poviješću i očuvanim rimskim spomenicima.
| Foto: Shutterstock