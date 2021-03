Od neugodnih mirisa u hladnjaku do onih upitnih koji dopiru iz podruma, miris vas može upozoriti na potencijalnu opasnost. Međutim, ponekad stvari, koje mogu predstavljati opasnost, nemaju baš toliko loš miris, što bi moglo otežati njihovo otkrivanje. To može biti slučaj sa stjenicama. Iako imaju pregršt specifičnih mirisa, oni nisu uvijek neugodni.

POGLEDAJTE VIDEO:

Miris koji daju stjenice varira ovisno o vašem njuhu, a može se mijenjati i ovisno o stanju kukca. Američka tvrtka za štetočine 'Orkin' kaže da stjenice mogu imati 'pljesniv, slatkast miris, a često ga se uspoređuje s bobicama'.

Profesionalni stručnjak za kontrolu štetočina i entomolog Nicholas Martin kaže da se ovaj miris obično javlja samo pri većoj infestaciji ili kada se stjenice nagnječe.

- Miris može biti sličan korijandru ili hrpi odjeće koja je ostala u perilici na par dana - dodaje.

Prije pozivanja istrebljivača, možda biste trebali provjeriti ima li drugih znakova prisutnosti ovih kukaca. Stručnjak za kontrolu štetočina Jordan Foster kaže da se obratite stručnjacima ako primijetite mrlje od tamne krvi na posteljini ili ako vas svrbi i nadražuje koža.

Ugrizi stjenica slični su ugrizu komarca u početku, pomalo vodenasti i svrbe. Obično ugriženi dijelovi tijela počinju svrbjeti dan do dva nakon ujeda. Nije poznato da kućne stjenice prenose zarazne bolesti, ali ukoliko vas ugrizu dobro je javiti se liječniku kako biste dobili odgovarajuću kremu ili lijekove.

- Zbog njihove neuhvatljivosti, najbolje je kontaktirati profesionalce za suzbijanje štetočina, umjesto da sami pokušavate riješiti problem - dodaje.

Nažalost, ove bube se ne pojavljuju samo na krevetu. Martin savjetuje da pregledate i ostali namještaj, uključujući kauče, stolice i sve pukotine u sobi.

- Stjenice se mogu sakriti bilo gdje gdje se osjećaju sigurno. Međutim, najčešće je to krevet, jer im je to najbolje mjesto za hranjenje - rekao je Martin, a piše Best Life.