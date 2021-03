Sanja Gršetić (47) obožava Barbike i sakuplja ih već godinama, otkad je kao desetogodišnjakinja ušla u svijet tih čarobnih lutkica.

Inače, Sanja je magistra politologije i profesorica u Srednjoj strukovnoj školi u Velikoj Gorici, no njezin kolekcionarski hobi je i dalje aktivan, a ona je konstantno u potrazi za novim primjercima.

Nabavlja ih u Njemačkoj i SAD-u te ih posjeduje nešto više od 300. Sve su u originalnim kutijama, osim nekoliko njih, kao što je njezina prva - Barbie kaubojka.

- Za mene su Barbike u dizajnerskim haljinama prava remek-djela, imam i nekoliko primjeraka u kreacijama koje je potpisao američki dizajner Bob Mackie. Dakle, Mattel je angažirao dizajnera da on napravi haljinu, a u kutiji je, koja kao i sve ima certifikat, i modni crtež dizajnera - priča Sanja.

Nekad im je osobno šivala i haljine, a danas u privatnoj kolekciji ima i sve ostalo za lutke, kao što su pribor za jelo, sitnice, modni detalji, pa čak i automobil Porsche. Ima i Kena, i to više njih.

- Neke od posebnih su Merlinka, Scarlet O’Hara, Madame du Barbie, Audrey Hepburn iz ‘Doručka kod Tiffanyja’, ali i božica Sunca, božica Grčke, kineska carica..., a specijalne su i one iz kolekcije narodnih nošnji raznih svjetskih država - otkriva Sanja.

Ponosna je i na inspiracije impresionistima - posjeduje Barbie u haljini inspiriranoj suncokretima Vincenta van Gogha i lopočima Claudea Moneta. Tu je i velika lutka, u kreaciji u koju stane i petogodišnje dijete, koju je posuđivala za izložbe.

Ipak, jedna od najvrednijih je božica Sunca, čiju haljinu potpisuje Bob Mackie, a Sanja ju je na dar dobila od pokojnih bake i djeda. Cijena je bila oko 500 maraka. Ova lutkica ima haljinu koja je sama po sebi skupocjena jer je protkana zlatnim nitima.

Sam pogled na njezinu impresivnu kolekciju i način na koji priča, sjajnih očiju i oduševljena lica, dokazuju svu strast za ovim hobijem. Pogled na silne ružičaste kutije, princeze, božice i kraljice otkriva dječji san, snove mnogih djevojčica diljem svijeta. Jednoga dana Sanja bi željela da njezino vlasništvo bude u nekom od muzeja, jer nema ih tko naslijediti, ona i sestra nemaju djece. Ne misli ih prodavati, to joj nikad nije bio cilj. Otkrila je i koja joj je najdraža.

- Možda vam zvuči morbidno, ali jednog dana, kad umrem, želim da sa mnom bude grčka božica - kaže Sanja.

Posebnost ove lutke, nastavlja, i božićna je kolekcija, svaki put drugačija, tako da i ona ima jednu od tih limitiranih primjeraka, inspiriranu anđelima.

- Jedan od posebnih kompleta je onaj s Kenom i kočijom, a vuče ih konj na baterije, imaju i leptire sa strane - otkriva, no takvi primjerci spremljeni su i obično ih ne vadi za snimanja.

Za sebe ima također razne detalje, poput jastuka, šalica, papuča, odjeće i sl.

No ima još hobija. Otac joj je lovac pa posjeduje nekoliko pušaka i pištolj s pričom.

- Lovstvo je hobi i nasljedstvo od oca, koji ima samo dvije kćeri i bilo je za očekivat da će netko to naslijediti. Tako imam pušku karabin, lovačku pušku crvena zastava 16 i rusku bokericu, a od pištolja lovački revolver i pištolj iz filma Prljavi Harry, Smith & Wesson - otkriva Sanja.

U slobodno vrijeme voli se voziti na svojoj jurilici, Kawasakiju, koji joj je postao još jedan od hobija, no relativno nedavno.

- U listopadu 2014. upisala sam školu za motocikl jer sam vozila kombi. Sjela sam za volan kamiona Volvo i s prijateljem obavila utovar šljunka, prešla dionicu od 25 km i istovarila ga. Tad sam rekla da moram još puno toga u životu nadoknaditi, što nisam u mladosti. Počela sam sa 125 ccm i položila na motociklu od 600 ccm. Nakon toga je uslijedila potraga za idealnim motorom i to je bio Kawasaki koji je i dan danas u mojoj garaži, ali s obzirom da sam ove godine planirala ga prodat i preći na veću kubikažu to sam odgodila do daljnjeg zbog smrtnog slučaja u obitelji - govori Sanja.

Ujedno je vlasnica OPG-a Marija, koji se prostire na oko 100.000 kvadrata, na kojima siju pšenicu i kukuruz, a s ocem obrađuje i vinograd s oko 600 čokota. Specifična je i njezina kosa te je neko vrijeme imala titulu žene s najdužom kosom u Hrvatskoj - čak 164 centimetara. Sanja je diplomirala politologiju te magistrirala međunarodne ekonomske i političke odnose, a završila je i Učiteljski fakultet.

- Na studiju prava sam stala na 3. godini jer nisam mogla završiti radi posla. S 23 godine sam sa sestrom postala vlasnica ugostiteljskog objekta. U Srednjoj strukovnoj školi predajem ugostiteljsko posluživanje, a jednu godinu poučavala sam etiku - objasnila nam je svestrana Sanja. Što se tiče kolekcije Barbika, za njih ima plan.

- Kad budem starija, želim sve ostaviti nekome tko će ih paziti i izlagati jednom godišnje, na Barbien rođendan, 9.3. Bio je to dan kad su Ruth Handler i suprug Elliot 1959. na sajmu lutaka u New Yorku predstavili igračku Barbie Millicent Roberts i promijenili svijet - zaključila je strastvena kolekcionarka.