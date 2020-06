Stjenice u dom najčešće uđu sa stvarima, zato - provjeravajte ih

Stjenice mnogima mogu pokvariti ljetovanje i odmor, a budući da sezona putovanja kreće, pa makar to bili i vikend izleti, pripazite gdje odsjedate i što ste donijeli sa sobom

<p>Ljeto je najgore razdoblje za širenje stjenica jer je to sezona putovanja i možete ih prenijeti s ljetovališta i donijeti vlastiti dom, a čak vam ih može prenijeti i netko koga ste ugostili, piše <a href="https://www.rd.com/health/wellness/how-to-prevent-bed-bugs/?trkid=soc-rd-facebook">Rd.</a></p><p>Kako biste spriječili njihovo širenje, donosimo savjete koji će vam u tome pomoći.</p><h2>1. Redovito čistite i usisavajte</h2><p>Iako čišćenje i usisavanje samo po sebi neće spriječiti dolazak stjenica, svakako će pomoći prevenciji i mogućnosti da ih opazite dovoljno rano kako biste onemogućili njihovu najezdu.</p><p><br/> - Tužna je činjenica da i najčišći dom može imati stjenice jer one žive ondje gdje ljudi borave i spavaju, bez obzira je li riječ o sobi u hotelu s pet zvjezdica ili najprljavijoj spavaonici. No ako kuću držite urednom, to će pomoći da primijetite stjenice prije nego što postanu ozbiljan problem za čije rješavanje vam treba puno novca i nekoliko mjeseci truda. Tijekom pospremanja možete provjeriti ima li znakova prisustva stjenica - ističe <strong>Jody Green </strong>sa Sveučilišta Nebraska - Lincoln. Dodaje kako će pomoći i rješavanje viška stvari iz kuće.</p><h2>2. Provjerite znakove prisustva</h2><p>- Kad mijenjate plahte, provjerite madrac, kutiju za posteljinu, jastuke i rub kreveta kako biste uočili njihov izmet koji izgleda poput malih točkica tinte. Redovito čistite prašinu s noćnih ormarića i namještaja u spavaćoj sobi. Provjerite knjige i druge predmete koje držite na ormariću, a pospremanje završite usisavanjem - savjetuje Green.</p><p><br/> Kaže kako biste trebali koristiti različite nastavke za usisavač koji vam omogućuju bolji pristup nedostupnim mjestima, a prilikom čišćenja usisavača, provjerite ima li u prašini buba.</p><h2>3. Spriječite njihov ulazak u vaš dom</h2><p>Stjenice možete u svoj dom donijeti iz hotela, aviona, vlakova, pa čak i iz taksija. Popnu se na vašu prtljagu, a kad stignete kući, najčešće je stavljate na krevet. Stoga je mudro po povratku s putovanja kofere ostaviti pred kućom dok niste provjerili imaju li neželjenih podstanara. Prebrišite prtljagu vlažnim dezinfekcijskim maramicama.</p><p><br/> - Čisteći tražim tragove izmeta i jajašaca koje su stjenice možda položile u mojoj prtljazi. Zatim kofere spremam u podrum na policu - kaže Green.</p><p>Ukoliko ste prilikom čišćenja propustili primijetiti stjenice i ipak su se provukle, manje je vjerojatno da će do spavaće sobe stići iz podruma ili garaže.</p><h2>4. Brinite dok raspakiravate kofere</h2><p>Ako je stjenica ženka, dugo vremena može polagati jajašca bez parenja sve dok ima redovite obroke krvi. Zato Green po povratku s putovanja nosi samo predmete koje može oprati i osušiti odmah, a pere ih na najvišoj mogućoj temperaturi kako bi bila sigurna da je uništila stjenice i njihova jajašca. Dodatno, odjeću stavlja u sušilicu.</p><p><br/> - Dobro pregledajte čvrste predmete poput knjiga, naočala, kutija i sličnih stvari prije nego što ih opet unesete u svoj dom. Isto vrijedi i za ruksake, torbice i torbe za računala. Čak i ako mislite da su čiste, ne ostavljajte ih u spavaćoj sobi - savjetovala je ona.</p><h2>5. Ne zaboravite na ured</h2><p>Kaputi, torbice ili kutije za ručak koje stoje na stolovima mogu biti odlično transportno sredstvo za stjenice koje pokušavaju doprijeti do vaše spavaće sobe.</p><p>- Na poslu osobne stvari držim u maloj plastičnoj vrećici sa čvrstim zatvaračem, a pazim da torbe i torbice ne držim na podu - kaže Green.</p><p><br/> - Socijalni radnici ili ljudi u zdravstvenom sustavu imaju veću mogućnost infestacije stjenicama jer posjećuju različita kućanstva ili prevoze ljude, pa su izloženi - dodala je.</p><h2>6. A što s gostima?</h2><p>Green savjetuje da budete na oprezu i kad je riječ o ljudima koje primate u svoj dom.<br/> <br/> - Uvijek pitam goste imaju li stjenice i jesu li odsjedali u hotelima. Čini se nepristojnim, ali vjerujem kako su to trenuci kad učite o drugima. Ljudi skrivaju činjenicu da imaju stjenice zbog društvene stigme, no one zbog toga postaju sve veći problem - nastavila je Green dodajući kako stvari gostiju stavlja na stol u njihovoj sobi u kojoj će prespavati, a ne dopušta im da ih drže u zajedničkim prostorima.</p><p>Smatra da će na taj način biti sigurna da je riječ o stjenici koju je donio gost, a ne onoj koja se razvila u njezinom domu.</p><h2>7. Oprezno s rabljenim namještajem</h2><p>Ako ste naišli na oglas da netko jeftino prodaje trosjed ili drugi komad namještaja koji djeluje kao da je potpuno nov, odolite iskušenju da ga kupite.</p><p>- Jedini način da provjerite je li namještaj zaražen stjenicama jest da platite stručnjaka koji će ga pregledati. Možete i sami pokušati koristeći povećalo i svjetiljku te potražiti jajašca, feces ili bube - kaže Green navodeći da, ukoliko ste ipak kupili trosjed, svakako prije unosa u vaš dom obavite temeljito čišćenje kemijskim sredstvima i parom.</p>