Stjuardesa i putnici spasili jaja flaminga tijekom leta avionom: 'Izlegli su se u zdrave ptiće'

Putovanje, odnosno let je trebao biti jednostavan, no došlo je do komplikacija. Jaja su prevozili u prijenosnom inkubatoru koji nije radio, pa je zaposlenik zamolio stjuardesu da mu pomogne spasiti ih

Kopiranje linka Zoološki vrt u Seattleu imao je avanturu u ljeti prošle godine, kad je šest jaja flaminga iz zoološkog vrta u Atlanti odabrano za prijevoz u zoološki vrt Woodland Park u Seattleu. Plan je bio jednostavan: čuvar zoološkog vrta Woodland Parka treba prevesti šest jaja iz Atlante u Seattle tijekom leta od šest sati. Koristio je prijenosni inkubator, kako bi jaja bila na toplom. POGLEDAJTE VIDEO: Pokretanje videa ... zoološki u kijevu | Video: 24sata/REUTERS Čuvar zoološkog vrta je usred leta shvatio je da je inkubator prestao raditi, pa je brzo potražio pomoć, a kad je stjuardesa Alaska Airlinesa Amber May prišla, dobila je neobičan zahtjev. - Putnik me pozvao i pitao bi li mu pomogla utopliti flamingova jaja - kazala je May. Foto: ilustracija/Canva Stjuardesa se odmah snašla - otišla je do kuhinje aviona, pronašla gumene rukavice i počela ih puniti toplom vodom. May je dala rukavice radniku zoološkog vrta te su ih omotali oko jaja kako bi formirali toplo gnijezdo. Ali to nije bilo sve: gosti u zrakoplovu koji su sjedili u blizini počeli su nuditi svoje kapute i šalove za dodatnu izolaciju. PROMAŠIO ULTRU? VIDEO Zagrebački Flamingo: U odijelu plamenca šetao centrom pa se brčkao u Manduševcu May je rekla da je nastavila provjeravati jaja tijekom ostatka leta i zamijenila je rukavice novima kada bi se voda u njima ohladila. - Jaja flaminga ne bi preživjela u nefunkcionalnom prijenosnom inkubatoru pet sati - izjavila je Joanna Klass, voditeljica brige o životinjama u Woodland Park Zoou. Foto: 123RF - Jako smo zahvalni na kreativnom razmišljanju koje je dovelo do sigurnog transporta jaja - potvrdila je. Zaposlenici zoološkog vrta kažu da je May uz pomoć ostalih putnika pomogla u spašavanju života šest flaminga, koji su se sljedeći mjesec izlegli u zdrave ptiće. Naime, šest čileanskih flaminga izlegli su se nedavno u zoološkom vrtu Woodland Park prvi puta nakon 2016. godine. Dakle, nakon što su se ptići izlegli u rujnu, uzgojili su ih stručni čuvari ptica, koji su ih hranili i vodili u šetnju svaki dan kako bi ostali u formi. POLICIJA NA TERENU Izumrlu pticu u Europi koja je kratko boravila u Kominu našli mrtvu: 'Šokirani smo i žalosni' Mjesecima nakon što je stjuardesino brzo razmišljanje pomoglo u spašavanju jaja, primila je poziv iz zoološkog vrta da se upozna s flamingosima koje je spasila - i da imenuje jednog od njih. Mužjaka flaminga nazvala je 'Sunny', po unuci koju je nedavno dobila. Ostalih pet flaminga zovu se Bernard, Magdalena, Amaya, Rosales i Gonzo. May i njezina unuka pozvane su u zoološki vrt kako bi upoznale Sunny u studenom, piše CNN.