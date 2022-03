Što će biti s njima? Starija curica teže uči, mlađa jako slabo jede

pišem vam u nadi da ćete mi odgovoriti za moje dvije curice, starija mi teže uči u školi, a mlađa relativno dobro za sada. Kako će im ići u školi i kakva ih budućnost očekuje? Mlađa je dosta sitna i jako slabo jede, a starija je previše nervozna i neposlušna. Nadam se vašem odgovoru koji bi mi puno pomogao oko mojih curica. Hvala.

šifra: moje djevojčice

Odgovor:

Gospođo, ova starija je malo na svoju ruku, tvrdoglava je i pomalo lijena. Škola je ne zanima previše, ali vidim da se pomalo trudi i da je to samo prolazna faza. Vidim da će uspjeti, stoga nema razloga za brigu. Mlađa je dosta osjetljiva i posesivna, vrlo nježna i krhka, no sve je to normalno. Ništa tu nije ozbiljno, nikakve smetnje joj ne vidim. Ona želi što ona hoće pa tako i kad treba jesti, no ni oko nje nema razloga za zabrinutost. Vidim da će obje normalno odrast i biti vrlo dobre, ovo je prolazna faza. Mlađu vidim kao liječnicu, a starija će biti poduzetnica. Imat će brakove i djecu, a vi ćete biti zadovoljni s njima. Dakle, ovdje nema nikakvih blokada niti prepreka vidim im uspjeh. Samo opušteno.

